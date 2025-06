War: le birre artigianali milanesi che nascono in un’antica cascina del Settecento

A Cassina de' Pecchi, nell'hinterland milanese, un birrificio nasce come naturale prosecuzione dell’azienda cerealicola di famiglia, con l’obiettivo di trasformare direttamente l’orzo coltivato. L’80?% del malto utilizzato proviene infatti dall’azienda stessa, garantendo una filiera corta e controllata. Si tratta del Birrificio War. L’attività è guidata da Francesco Radaelli, affiancato dal birraio Lorenzo Mascherini, che cura gli aspetti produttivi. L’80% del malto utilizzato proviene dall’azienda agricola, a conferma di un approccio agricolo e artigianale ben radicato.

Il Birrificio War di Cassina de' Pecchi, alle porte di Milano

Birrificio War, l'evoluzione

Sin dal 2011, l’azienda ha investito in un impianto fotovoltaico che copre quasi interamente il fabbisogno energetico del birrificio. Una scelta coerente con l’impostazione agricola dell’impresa, volta alla sostenibilità e alla riduzione dell’impatto ambientale. Nel 2024, la produzione ha raggiunto i 6.000 ettolitri, un volume significativo per una realtà indipendente e legata alla terra.

La taproom interna del Birrificio War

La birra viene servita nella taproom interna, ricavata in una cascina del 18° secolo, sede originaria del birrificio. Lo spazio è pensato per accogliere il pubblico e raccontare il progetto agricolo attraverso la degustazione. Sebbene non di proprietà, il birrificio è presente stabilmente con due punti vendita a Milano: Birra di Quartiere - Porta Venezia e Birra di Quartiere - Giambellino, che ospitano le sue birre in mescita e in vendita. l birrificio gestisce direttamente la distribuzione su Milano e hinterland, mentre nelle altre regioni si affida a distributori locali. È attivo anche un e-commerce proprietario, che consente la vendita diretta al pubblico.

Birrificio War, le birre iconiche

Le birre sono confezionate in lattine da 33 cl e fusti PolyKeg da 24 litri, sia per consumo domestico che per il canale horeca. Ecco alcune delle birre più rappresentative dell'azienda:

Amen - American IPA Gluten Free (5,5%)

Aspetto : dorata chiara, leggermente opalescente, con schiuma compatta.

Aroma : agrumi intensi (pompelmo rosa e arancia vaniglia) con note tropicali (ananas e papaya), sostenute da un sottofondo erbaceo.

Gusto: viva carbonazione, corpo scorrevole, equilibrio maltato-agrumato, amaro pulito e persistente. Gran successo: top seller con oltre 1.000 hl/anno.

Tutto Fatto - Double IPA (8%)

Corpo denso e riflessi ambrati.

Bouquet aromatico intenso: sambuco, lychee e papaya emergono su note biscottate.

Gusto ricco, dolce, fruttato, con consistenza avvolgente.

Alcune birre del Birrificio War

Mezzo Fatto - Session IPA (4%)

Equilibrio tra leggerezza e aromaticità tropicale (mango, passion fruit).

Corpo pieno, frutto iniziale marcato, moderata carbonazione per elevata bevibilità.

Franco - Pils (5%)

Biondo chiaro con schiuma persistente.

Note sulfuree volatili tipiche della pils tedesca, lievito maltato, luppolo erbaceo.

Sorso vivace, fine amaro maltato.