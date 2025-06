Forst lancia la nuova birra fresca per l'estate: senza alcol e zuccheri aggiunti

Birra Forst presenta una nuova specialità pensata per soddisfare le esigenze di chi ricerca un prodotto analcolico, naturale e ricco di gusto. Nasce così Forst 0,0% Citrus & Herbs, la birra a zero gradi alcolici con un carattere distintivo, capace di unire la qualità brassicola altoatesina alla freschezza degli aromi agrumati e delle note erbacee.

Forst 0,0% Citrus & Herbs

Zero alcol, zero zuccheri aggiunti, massimo piacere

Forst 0,0% Citrus & Herbs si distingue per essere totalmente priva di alcol e senza zuccheri aggiunti, caratteristiche che la rendono perfetta per un consumo consapevole, anche nelle occasioni in cui si desidera una bevanda dissetante ma leggera. Il profilo organolettico è fresco e vivace, grazie alla combinazione di ingredienti naturali che donano una sensazione agrumata equilibrata da sfumature erbacee delicate.

La scelta perfetta per uno stile di vita attivo e consapevole

Pensata per accompagnare i momenti estivi, le attività all’aperto e le pause rinfrescanti, Forst 0,0% Citrus & Herbs è una birra sportiva e frizzante, in grado di offrire un ristoro gustoso senza appesantire. Una valida alternativa alle classiche bevande zuccherate o gassate, con un approccio più salutare e sostenibile.

Forst 0,0% Citrus & Herbs

Forte identità territoriale e passione per lo sport

Il lancio ufficiale della nuova Forst 0,0% Citrus & Herbs è avvenuto alla Beer & Food Attraction, la fiera di riferimento per il settore beverage. Per l’occasione, la birra è stata presentata con una sleeve personalizzata, ispirata alla divisa ufficiale degli atleti FISI. La collaborazione tra Birra Forst e la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) rappresenta l’unione tra passione sportiva, attenzione all’ambiente e rispetto del territorio.

Dove acquistare Forst 0,0% Citrus & Herbs

La nuova referenza è già disponibile presso distributori selezionati, nei punti vendita fisici e online del Forst Shop, oltre che all’interno del canale della ristorazione. Una birra pensata per chi desidera un’esperienza gustativa autentica, senza compromessi su qualità e leggerezza.