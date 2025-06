Degustazioni solidali in Lombardia: i vini premiati e il sostegno alla ricerca

Scoprire un eccellente Moscato di Volpara, prodotto in provincia di Pavia, oppure un intrigante bianco "Crédega" bergamasca Igt Chardonnay dell'azienda agricola Bertoli di Castelli Calepio: sono due dei vini valorizzati da Riccardo Lagorio e dalla sua associazione - senza scopo di lucro - "Terre e sapori". Sono stati presentati all'inizio del tour fra le province lombarde nell'ambito dell'iniziativa "Vino e solidarietà: l'Olimpo dei vini lombardi". Sponsor unico, un formaggio d'eccellenza: il Grana Padano.

Il Moscato di Volpara e il Crédega insieme al Grana Padano

I vincitori delle prime tappe di "Vino e solidarietà: l'Olimpo dei vini lombardi"

«Abbiamo preso spunto dalle prossime Olimpiadi invernali - ha detto Lagorio - che si terranno anche in Lombardia, con l'obiettivo di raccogliere fondi destinati all'Istituto che si occupa dello studio per la cura della fibromialgia». Nessun rapporto - va precisato - con il comitato organizzatore dei giochi invernali. Il primo appuntamento del lungo giro, che si concluderà nei prossimi mesi, si è tenuto a Volta Mantovana, dove a vincere - sorprendentemente - è stata l'azienda Panigada di San Colombano al Lambro, nell'unica zona milanese dove si coltivano viti Igt e Doc. Ha convinto i giurati con un passito di grande sostanza e aromatica.

La seconda degustazione a Puegnago del Garda, con i rosati. «E a sorpresa, i bergamaschi - ha sottolineato con una punta di ironia Lagorio - hanno insegnato, o meglio, dimostrato che anche loro sanno fare degli ottimi rosé. Sul podio è infatti salita la cantina S. Lorenzo di Grumello al Monte». Prossimi appuntamenti: il 7 giugno in Valle Camonica, a Losine, con i vini bianchi fermi; a seguire il 5 luglio degustazioni a San Colombano con i vini rossi fermi; infine, il quinto appuntamento, nel mantovano a ottobre con i vini briosi e spumanti Charmat. Il gran finale poi a Rovato con una manifestazione all'insegna della solidarietà.

Riccardo Lagorio, Adele Gorni Silvestrini e Diego Invernici

Si tratta di una selezione aperta a tutte le cantine che producono in Lombardia: i vini vengono divisi per categorie e degustati alla cieca da una commissione di 10 esperti. «Questo evento - ha rimarcato il consigliere regionale Diego Invernici - non solo celebra la qualità dei vini lombardi, ma rappresenta anche un canale strategico per promuovere il nostro territorio, le sue tradizioni e le sue identità culturali».