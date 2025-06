Birrificio 4Mori: rinascita artigianale nella miniera di Montevecchio

Il Birrificio 4Mori nasce nel 2013 da Paolo Lai e Antonio Zanda, appassionati di birre artigianali con l’obiettivo di “dare dignità e lustro al territorio”, come raccontato sul sito ufficiale. Il luogo scelto è l’ex-centrale elettrica della storica miniera di Montevecchio: una scelta simbolica di riconversione industriale e rigenerazione territoriale. Si tratta di un progetto che si propone di sostenere l’ambiente e la comunità attraverso le birre Pozzo, prodotte secondo l’Editto di Purezza bavarese e utilizzando materie prime locali come castagne del Gennargentu.

Birrificio 4Mori: le birre Pozzo, prodotte secondo l’Editto di Purezza bavarese

Birrificio 4Mori: filosofia, produzione e sostenibilità

4Mori adotta tecniche artigianali come la decozione, utilizzando solo acqua, malto d’orzo, luppolo e lievito, senza additivi o conservanti. Le birre maturano per almeno 40 giorni in fermentatori, garantendo qualità e stabilità L’attenzione all’ambiente si manifesta in pratiche virtuose: recupero delle trebbie come mangime, uso di fusti di acciaio, basse emissioni e tecnologie per minimizzare consumi ed emissioni.

Birrificio 4Mori, le etichette iconiche

Tra le birre più rappresentative:

Pozzo?16 - Lager Helles (4,7?%) in decozione stile Munich

- Lager Helles (4,7?%) in decozione stile Munich Pozzo?9 - Vienna Lager (5,5?%) in decozione Vienna

- Vienna Lager (5,5?%) in decozione Vienna Pozzo?5 - Dunkler Bock (6,7?%) con malto di frumento affumicato (quercia), schiuma fine e profumi di frutta secca

- Dunkler Bock (6,7?%) con malto di frumento affumicato (quercia), schiuma fine e profumi di frutta secca Pozzo?3 - bassa fermentazione con castagne sarde (6,2?%)

Le birre del Birrificio 4Mori

Particolarmente apprezzata è la Pozzo 5, classica Dunkler Bock con malto affumicato, vincitrice di premi internazionali. A 10-12?°C offre note intense ma beverine, con retrogusto persistente adatto ad abbinamenti gastronomici come stinco, formaggi e dolci al cioccolato.

Birrificio 4Mori, Tap Room e distribuzione

La Tap Room è situata proprio nell’ex centrale della miniera, meta anche del Cammino di Santa Barbara, itinerario turistico di circa 500?km nell’Alta Sulcis. È possibile degustare birre accompagnate da prodotti locali, offrendo un’esperienza territoriale autentica. La distribuzione avviene sia direttamente, sia attraverso distributori, e tramite l’e-commerce del Birrificio 4Mori. È prevista l’introduzione di lattine da 33?cl a breve.

La Tap Room è situata proprio nell’ex centrale della miniera di Montevecchio

Birrificio 4Mori, impatto e prospettive future

4Mori impiega circa 3.000 hl annui (dato 2024), ed è tra i birrifici premiati (inclusi riconoscimenti recenti per Pozzo 3 e 9). L’ingresso delle castagne sarde nel processo produttivo e l’uso di malto locale evidenziano una forte volontà di valorizzare il territorio.

Fabio Serra, birraio del Birrificio 4Mori

Il coinvolgimento di un mastro birraio bavarese, Matthias?Müller, e la formazione professionale di Fabio?Serra (birraio diplomato a Monaco) rafforzano la spinta verso qualità e continuità produttiva