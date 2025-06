Il Ludwig di Elena Walch si conferma il miglior Pinot Nero al concorso di Egna

Il Pinot Nero Ludwig di Elena Walch si è confermato superstar al 27° Concorso nazionale di Egna riservato ad uno dei più blasonati e amati vini al mondo che oltre alla Borgogna ha trovato in Alto Adige il luogo d'elezione con la storica denominazione Blauburgunder. Quest'anno la giuria doveva giudicare, rigorosamente alla cieca, l'annata 2022.

1° Ludwig di Elena Walch, 2° Castelfeder, 3° Girlan, 4° (ex aequo) Maglen e Monticol (foto Kathrin Larcher).

Il gioiello di Elena Walch che guida l'azienda tutta al femminile con le figlie Julia e Karoline, quinta generazione della famiglia di Termeno, si è imposto bissando il successo dell'anno scorso grazie alla straordinaria eleganza, freschezza ed equilibrio di Sua Maestà il Ludwig 2022, caratteristiche che esaltano la complessità del Pinot Nero, nobile vitigno che in Alto Adige copre una superficie del 10% sui 5.850 ettari complessivi di vigneto.

Ludwig, quelle "nuances" fruttate, floreali e speziate, una carezza per il palato

Ludwig è stato proclamato dalla giuria internazionale vincitore assoluto con un punteggio oltremodo lusinghiero. Rosso rubino, al naso esprime tutta la tipicità dei grandi Pinot Nero grazie ad un profilo che spazia dalle nuances fruttate e floreali a sentori speziati di cacao e caffè. In bocca è morbido e complesso, dotato di una bella acidità e da una incredibile freschezza. Elegante, chiude con una finezza rara, accarezzando il palato con una persistenza che sembra non avere fine.

Il confronto tra i diversi Pinot Nero presentati al 27° Concorso di Egna

Ludwig ha preceduto sul podio il Pinot Noir Riserva Burgum Novum di Castelfeder (2°) e il Pinot Nero Riserva Trattmann della Cantina Girlan (3°). Al quarto posto, ex aequo si sono classificati il Pinot Nero Riserva Maglen (Cantina Tramin) e il Pinot Nero Monticol (Cantina Terlano). Questo il verdetto del Concorso nazionale del Pinot Nero, che anticipa le tradizionali Giornate altoatesine del Pinot Nero. Quest'anno la giuria di enologi, sommelier e giornalisti del settore ha esaminato e degustato 116 vini, tutti dell’annata 2022, prodotti in Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria e Sicilia.

Come miglior vino del Trentino premiato il Pinot Nero di Maso Cantanghel

Oltre ai Pinot Nero da podio, sono stati premiati anche i migliori vini delle singole regioni vitivinicole. Il Ludwig di Elena Walch è stato, oltre che il migliore in assoluto, automaticamente anche il miglior vino per l’Alto Adige, mentre per le altre regioni si sono distinti per il Trentino il Pinot Nero di Maso Cantanghel, l'azienda di Federico Simoni (Cantine Monfort), il Pinot Nero dell'azienda Feudo Arancio (Sicilia) del Gruppo Mezzacorona, il Pinot Noir Grosjean (Valle d’Aosta), il Pinot Nero del Castello di Spessa (Friuli Venezia Giulia). Ed ancora: Conte Vistarino (Lombardia), Bricco Maiolica (Piemonte), Fattoria di Cortevecchia (Toscana), Torre Bisenzio (Umbria) e Borgo Stajnbech (Veneto).

Punteggi lusinghieri anche per le cantine trentine Furletti e Mori Colli Zugna

Con i loro Pinot Nero, sono arrivate in finale anche le cantine trentine Furletti e Mori Colli Zugna nonché le aziende altoatesine Tenuta Castel Sallegg, Azienda Agricola Falkenstein, Ferruccio Carlotto, Josef Weger, Cantina Bozen, Cantina Valle Isarco, Cantina Kurtatsch, Weingut/Tenuta Kollerhof, Malojer-Gummerhof, Manincor, Pfitscher, Salurnis, Cantina Colterenzio, Tenuta Ploner, Tenuta Peter Sölva, Pitzner Winery & Suites, Seeperle e Weingut Tenuta Rohregger.

Elena Walch con le figlie Julia e Karoline.

Al 27° Concorso di Egna hanno partecipato 116 etichette di 10 regioni

Record di partecipazioni quest’anno al 27° Concorso nazionale di Egna riservato ai Pinot Nero. "Tutti vini straordinari e tipici del nobile vitigno della Borgogna che ha trovato un terroir particolarmente vocato anche nel nostro Paese" ha affermato Ines Giovanett, presidente delle Giornate Altoatesine del Pinot Nero. "E lo si è visto con il record di adesioni al Concorso - ha aggiunto - con etichette provenienti da numerose regioni della Penisola. Noi organizzatori siamo estremamente felici quando la gamma dei vini, quest'anno erano 116, riflette la molteplicità della varietà e dimostra quanto il terroir, la tradizione e lo stile influiscano sui vini."

Ines Giovanett, presidente delle Giornate altoatesine del Pinot Nero

Come da tradizione la premiazione dei migliori vini avverrà nelle Giornate Altoatesine che attirano ogni anno centinaia tra produttori, enologi, appassionati di vino e giornalisti specializzati: le location che ospitano la rassegna, Egna e Montagna, sono considerati centri d’eccellenza della produzione del più nobile dei vitigni a bacca rossa, il Pinot Nero o Blauburgunder, e rappresentano il palcoscenico ideale per presentarlo e metterlo a confronto con altre etichette italiane ed internazionali.

Egna, Montagna e Mazzon le capitali del Pinot Nero Blauburgunder

Le Giornate Altoatesine del Pinot Nero sono uniche in Italia e rendono omaggio al "re dei vini rossi". L’evento trova la giusta cornice nei paesi di Egna, Montagna e Mazzon, vere e proprie capitali del Blauburgunder, i cui vigneti sono coltivati fino dalla metà del XIX secolo. La prima citazione del Pinot Nero Blauburgunder di Mazzon risale al 1869, quando Gustav von Gasteiger - allora proprietario dei masi Schlosshof e Fritzenhof - annota sul diario di famiglia l’assaggio di un buon vino, servitogli alla stazione ferroviaria di Egna, proveniente dalle viti di Pinot Nero messe a dimora alcuni anni prima nel vigneto sottostante allo Schlosshof.

Peter Dipoli, il mitico vignaiolo di Egna ideatore del Concorso sul Pinot Nero.

L’anno successivo anche Ludwig Barth von Barthenau, professore di chimica all’Università di Vienna, mise a dimora nella proprietà appena acquistata (ora appartiene alla famiglia Foradori, titolare della cantina Hofstätter) diverse barbatelle di Pinot Nero, confermando che il suolo di Mazzon era particolarmente vocato per questa varietà.

Il libriccino di Peter Dipoli e Masnaghetti: "Mazzon e il suo Pinot Nero"

Per saperne di più sulla storia, sulle caratteristiche e sulle particolarità di ogni singola parcella di Mazzon consigliamo di consultare - oltre all'utilissima cartina dedicata al vigneto da Alessandro Masnaghetti - il bellissimo libriccino, edito qualche anno fa da Peter Dipoli e Michela Carlotto, intitolato «Mazzon e il suo Pinot Nero», anche questo dotato di una dettagliata carta dei vigneti.