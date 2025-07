Cantina Tolaini, da Pier Luigi a Lia, il terroir prima di tutto

L’approccio è tutto incentrato sul terroir, d’altra parte il solco lasciato da Pier Luigi Tolaini e integralmente seguito dalla figlia Lia è chiaro. I vini devono riflettere le caratteristiche distintive di Castelnuovo Berardenga.

La tenuta Tolaini

Innovazione rispettosa del terroir: le vasche in cemento

Per rendere meglio realizzabile questo fine la cantina è stata da poco ampliata con l’introduzione di 14 vasche di fermentazione in cemento, materiale tradizionale, poroso e notoriamente neutro, quindi rispettoso delle caratteristiche intrinseche dell’uva che vi viene fermentata. Era il 1996 quando, appunto, Pier Luigi s’innamorò di questo territorio nell’estremo lembo del Chianti Classico.

Lia Tolaini Banville

Negli ultimi 25 anni l’azienda si è gradualmente imposta sui mercati italiani e internazionali, non solo di Chianti Classico e non solo di Sangiovese. Oggi alla guida c’è, come già accennato, Lia Tolaini Banville, coadiuvata da Francesco Rosi che, dopo aver lavorato con vari consulenti esterni è enologo e direttore di produzione.

Degustazione: eleganza e identità nei vini Tolaini

La nostra degustazione parte con il Chianti Classico Vallenuova 2022. Rubino luminoso di buona intensità. Sangiovese tipico, fruttato, nitido, con note di ciliegia, arancia rossa, accenni floreali di viola, molto fragrante. Sapore agile e teso, salino, molto piacevole e di deliziosa bevibilità.

Il Chianti Classico Gran Selezione 2021 è di un rubino molto intenso e vivo. Complesso e nitido, fine, etereo e avvolgente, con note di ciliegia scura, maraschino, mora di rovo e spezie dolci. Sapore pieno, caldo, grintoso, con tannini fitti ma molto ben integrati in un corpo da Sangiovese di notevole spessore.

La selezione dei vini di cantina Tolaini

Il Rosso Toscana IGT Valdisanti 2021, uvaggio di Cabernet Franc Cabernet Sauvignon e Sangiovese è di un limpido rosso rubino carico con riflessi granati. Pulito con aromi di frutta secca, cannella, peperone e vaniglia. Corpo molto strutturato con tannini morbidi e rotondi, aromi di frutta matura, peperone e un retrogusto ricco di vaniglia e liquirizia.

Il Rosso Toscana IGT Al Passo 2021, blend di Sangiovese, Merlot e Cabernet Sauvignon, è di un rubino intenso e concentrato. Fruttato molto integro, con fragranti e nitide note di ciliegia scura, ribes nero, prugne e accenni di spezie dolci, con accenni di tabacco biondo in sottofondo. Sapore potente e teso, agile ed elegante, molto fine, con tanni sapientemente composti e perfettamente tamponati.

Tolaini, l'eccellenza del Chianti Classico

A chiudere il Rosso Toscana IGT Legit 2020. Cabernet Sauvignon in purezza. Rosso porpora intenso. Mora, visciola e mirtillo, uniti a intense note speziate, sigaro cubano, liquirizia. Intenso e strutturato al palato, morbido e avvolgente, di grande eleganza, equilibrio e persistenza. Il terroir prima di tutto.