Lucky Brews a Vicenza: da beerfirm a birrificio con tap room poliedrica

Lucky Brews nasce nel 2005 come beerfirm grazie a Samuele Gallico, che sin dai primi esperimenti casalinghi studia e dà forma alle proprie ricette. Inizialmente supportato nelle vendite da Davide Crudo, il progetto evolve nel 2016 quando il dirigente Massimo Acco si unisce al duo. Nasce la nuova società con sede a Vicenza, in via Vecchia Ferriera 123, con l’obiettivo di trasformare la passione in impresa. Oggi l’azienda conta 25 collaboratori oltre ai tre soci.

Lucky Brews, i soci Samuele Gallico, Davide Crudo e Massimo Acco

Lucky Brews, che birre fa

Nel 2024 la produzione ha raggiunto i 3.700 ettolitri, con Samuele Gallico nel ruolo di birraio. Oltre alla produzione, Lucky Brews ha consolidato la sua presenza nel mercato italiano con vendita diretta, distribuzione Horeca, canale online e presenza in tap room.

Per un progetto di birra agricola, viene usato orzo coltivato nei campi attigui al birrificio per una birra annuale come la Bitter, valorizzando i legami con il territorio.

Le birre di Lucky Brews

Lucky Brews, le birre iconiche: stile e territorialità

Lucky Brews propone quattro birre stabili:

Brando - American IPA (6,6?%) : dorata e luppolata, con profumi di frutta esotica e aroma resinoso. Strutturata grazie ai malti caramellati e amaro persistente. Si tratta della birra top seller dell’azienda.

: dorata e luppolata, con profumi di frutta esotica e aroma resinoso. Strutturata grazie ai malti caramellati e amaro persistente. Si tratta della birra top seller dell’azienda. Japa - American Pale Ale (5,5?%) : ambrata, con luppoli americani e Sorachi Ace giapponese; aromi di agrumi, resina, frutta esotica e mandorla. Si abbina a carni, formaggi e piatti speziati.

: ambrata, con luppoli americani e giapponese; aromi di agrumi, resina, frutta esotica e mandorla. Si abbina a carni, formaggi e piatti speziati. Franz - Bavarian Helles (4,4?%) : giallo tenue con schiuma persistente, profumi di malto e pane. Corpo snello, carbonazione medio-alta. Premiata come Birra dell'Anno?2022.

: giallo tenue con schiuma persistente, profumi di malto e pane. Corpo snello, carbonazione medio-alta. Premiata come Birra dell'Anno?2022. Praha12 - Czech Pils (4,8?%): co-brew con Simone Masaro. Noce oro intenso, schiuma fine, luppolo Saaz, profumi di fiori, fieno e miele. Amaro deciso, sorso secco.

Brando, la birra top seller di Lucky Brews

Luckt Brews, non solo birra: kombucha e dolci

La produzione include bevande fermentate e prodotti da forno:

Hoppy Grapefruit Kombucha : con luppolo Centennial e note agrumate e floreali, acidulo e dissetante.

: con luppolo Centennial e note agrumate e floreali, acidulo e dissetante. Hoppy Passion Kombucha : aroma citrus hop, ananas e frutto della passione, gusto morbido e fresco.

: aroma citrus hop, ananas e frutto della passione, gusto morbido e fresco. Lucky Sweets: sablé, cookies, frollini, torte e specialità stagionali (panettoni, focacce).

Lucky Folks: la tap room nel cuore di Vicenza

Nel suggestivo contesto di archeologia industriale ottocentesca nasce Lucky Folks, una tap room & bistrot che unisce birra artigianale, convivialità e ampio orario. «Lucky Folks non è solo un luogo per bere birra, ma un’esperienza completa dall’alba a tarda sera», spiegano i fondatori. Un luogo dove la produzione si racconta direttamente al consumatore.