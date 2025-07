Terre d’Oltrepò: Mattia Affini alla presidenza, Filippo Nevelli guiderà la Spa

Sarà con ogni probabilità Mattia Affini, rappresentante di vertice di Confcooperative, il nuovo presidente della cooperativa Terre d’Oltrepò. Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente, è stato indicato Carlo Angelo Ferrari. La conferma ufficiale delle nomine arriverà martedì 15 luglio, ma i primi assetti dirigenziali sono stati definiti già nel pomeriggio di venerdì 12 luglio, a poche ore dall’assemblea mattutina che ha sancito la fine della gestione Callegari e dopo le recenti dimissioni del Cda.

Mattia Affini e Filippo Nevelli

I vertici della Spa per rilanciare Terre d’Oltrepò

Nel corso della stessa giornata, durante una riunione informale tra i nuovi eletti, sono stati ipotizzati anche i vertici della società per azioni, la realtà costituita per gestire in modo più snello le attività industriali e commerciali, con l’obiettivo di attrarre nuovi investimenti.

Alla guida della Spa ci sarà Filippo Nevelli, imprenditore agricolo alla guida della cantina Ballabio di Casteggio. La vicepresidenza sarà affidata a Paolo Bazzano, mentre tra i consiglieri figureranno anche Carlo Angelo Ferrari, Mattia Affini e Paola Fugagnoli.

Assemblea soci e votazioni per la cooperativa

Le decisioni sono maturate dopo l’assemblea dei soci, che ha visto la partecipazione di 214 votanti. Presentata una sola lista, promossa da Regione Lombardia con l’appoggio del mondo cooperativistico e delle principali organizzazioni agricole. Una lista nata dopo le forti pressioni arrivate da Palazzo Lombardia, che lunedì scorso ha annunciato un piano di rilancio per salvare la cantina sociale più grande della regione.

I nomi dei nuovi eletti e le priorità del CdA

A guidare le preferenze degli eletti è stato Andrea Massari, direttore generale dell’assessorato all’Agricoltura di Regione Lombardia, con 168 voti. Seguono Paola Fugagnoli (Direttore CIA Pavia, 161 voti), Filippo Colombi, Federico Crevani, Daniele Calatroni, Andrea Delmonte, Davide Musselli (tutti Coldiretti), Giovanni Giorgio, Roberto Penati (Confagricoltura), Paolo Bazzano (Regione), Filippo Nevelli (Confagricoltura) e Carlo Angelo Ferrari (Coldiretti).

Il nuovo CdA sarà chiamato a un lavoro serrato: in primo piano ci sono la gestione della vendemmia 2025, ormai alle porte, e le trattative con il fondo di investimento AVM, che sta analizzando i conti dell’azienda per valutare un possibile ingresso nella società.

Rilancio economico e credibilità per Terre d’Oltrepò

L’operazione dovrebbe portare a un significativo aumento di capitale, offrendo un’iniezione di liquidità utile a stabilizzare i bilanci della cooperativa e garantire il pagamento delle uve ai conferitori. L’obiettivo, ora, è ricostruire credibilità e fiducia, dopo mesi di tensioni e incertezze.