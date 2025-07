A Milano i vini marchigiani di Maria Pia Castelli sposano il gusto della carne argentina

I vini di Maria Pia Castelli al Don Juan, ristorante argentino situato nel cuore di Milano, a Porta Romana. Questo elegante ristorante, con arredi di fascino, è diventato un punto di riferimento per gli appassionati della carne alla griglia e della tradizione gastronomica: un indimenticabile viaggio nel mondo della gastronomia argentina.

I vini di Maria Pia Castelli al ristorante Don Juan

Don Juan, esperienza gastronomica argentina

Carni di Angus e Black Angus, importate direttamente e selezionate nei migliori allevamenti del mondo, vengono cotte su una grande griglia a vista, quasi al centro della sala. Il profumo della legna e della carbonella dà il benvenuto, lasciando presagire, oltre al piacere dell’olfatto, anche quello del palato. A onor del vero, anche pregiati vini argentini fanno mostra di sé sulle pareti. Piccolo cenno storico: l'Angus (o Aberdeen Angus) è un'antichissima razza bovina da carne, la più allevata al mondo, che prende il nome dalla zona della Scozia da cui è originaria. Un allevamento oggi diffuso in molti Paesi, e in particolare in Argentina, grazie alle sconfinate praterie.

La carne è grande protagonista al ristorante Don Juan

Un menu, quello del Don Juan, che richiama pienamente l’Argentina: aperitivi tipici, empanadas alla carne, al formaggio e alle verdure, costillar al asador, dessert al dulce de leche e vino Malbec… un viaggio nei sapori autentici dell’Argentina. Tutto questo ha permesso al Don Juan, nel corso degli anni, di essere riconosciuto dalla critica come il miglior ristorante argentino della città, grazie a una proposta gastronomica che spazia dall’asado a lenta cottura a una selezione di vini Malbec pregiati.

Maria Pia Castelli, vini che profumano di Marche

Vini che ora si confrontano con i marchigiani di Maria Pia Castelli: ecco il Sangiovese Marche IGT dell’Orano o i bianchi dello Stella Flora (Pecorino, Passerina e Malvasia), ideali per accompagnare le succulente carni alla griglia o le fritte e golose empanadas, fagottini di pasta sfoglia ripieni. In realtà, noi le abbiamo degustate e apprezzate con il Sangiovese rosato del San Isidoro. L'Azienda Agricola Maria Pia Castelli nasce nel 1999 e propone vini pregiati, prodotti artigianalmente, con uve selezionate e con i migliori strumenti, in un perfetto connubio tra tradizione e innovazione.

L'azienda agricola Maria Pia Castelli si estende per otto ettari di vigna e terreno nelle Marche

L'azienda, nata dalla passione e dalle mani esperte del padre di Maria Pia, Erasmo Castelli, ha avuto fin dall’inizio il preciso intento di produrre vini di alta qualità. Da allora, l'azienda, oggi guidata da Maria Pia e dal marito Enrico Bartoletti, ha saputo raggiungere in pochi anni altissimi standard qualitativi, affermandosi nel mercato nazionale e internazionale come una delle proposte più interessanti del panorama vinicolo del Piceno. Immersa nel cuore delle incantevoli terre marchigiane, l'azienda agricola Maria Pia Castelli si estende per otto ettari di vigna e terreno, adagiati sul dorso della collina di Monte Urano (Fm), a 200 metri sopra il livello del mare. L'ottima posizione permette di godere del riscaldamento estivo, delle radiazioni solari e degli influssi benefici del mare.