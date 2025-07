Borgo di Pietrafitta: vino ed evo di qualità tra le colline del Chianti

Immerso tra le colline della Toscana, a pochi chilometri da Castellina in Chianti (Si) e a metà strada tra Siena e Firenze, Borgo di Pietrafitta è un borgo medievale perfettamente restaurato. Con le sue 8 camere e 15 appartamenti, può ospitare fino a 70 persone, offrendo un’esperienza memorabile: soggiorni rilassanti, eventi speciali e persino matrimoni in stile toscano. In un contesto dove il tempo sembra fermarsi, ogni dettaglio, dagli interni agli spazi esterni, è studiato per regalare emozioni autentiche. La struttura, fa parte del gruppo Carattere Toscano, che possiede anche il Baglioni Hotel di Firenze e il Roccamare Resort a Castiglione della Pescaia (Grosseto).

Pietrafitta, cantina e azienda agricola nel Chianti - Foto credits Daria Ivleva

Dal vino all’olio evo: la natura del Chianti in bottiglia

L’azienda agricola Pietrafitta si estende su 233 ettari, dei quali circa 12 coltivati a vigneto e oliveto, con ettari esposti da 360 a 500 m di altitudine, su terreni calcareo-marnosi. I vigneti coprono 7 ettari: 2 risalgono all’impianto originario del 1970 con vitigni storici chiantigiani (Colorino, Canaiolo, Malvasia nera), mentre i restanti, piantati tra il 2003 e il 2015, sono composti per il 95% da Sangiovese e 5% da Cabernet e Merlot, con densità di 3.500-5.500 ceppi per ettaro.

Pietrafitta, del gruppo Carattere Toscano

Nella gamma enologica figurano il Chianti Classico Docg, un Igt Toscana Rosso e - in minima parte - un Igt Toscana Bianco, prodotto acquistando uve bianche, oltre a un olio extravergine frutto della tradizione locale. Su 5 ettari prosperano infatti oliveti di varietà locali (Frantoio, Pendolino, Leccino, Moraiolo), allevati a vaso policonico e raccolti esclusivamente a mano. L'extravergine è ottenuto mediante estrazione a freddo: il risultato è un olio di intensità giallo-verde, dal gusto fruttato con punte erbacee, delicatamente piccante e leggermente amarognolo, con acidità iniziale minima (0,2%). Buona la resa dell'ultima campagna olivicola, assestatati sul 16% circa.

I vini di Pietrafitta

L’azienda Pietrafitta, immersa nel suggestivo territorio di Castellina in Chianti, esprime attraverso i suoi vini una perfetta sintesi tra tradizione toscana e spirito innovativo. La produzione vitivinicola si distingue per eleganza, carattere e profonda identità territoriale, declinate in tre etichette che raccontano la filosofia dell’azienda: rispetto per il territorio, cura artigianale e ricerca costante della qualità.

La cantina di Pietrafitta, nel Chianti - Foto credits Daria Ivleva

Bronconaia, il Super Tuscan di Pietrafitta, prende il nome da un antico vigneto aziendale: “broncone” è infatti un ramo vecchio che rigermoglia, simbolo di rinascita ed evoluzione. Questo vino nasce da un suolo ricco di calcare e sabbia e da un blend di Sangiovese, Merlot e Cabernet Sauvignon. È un rosso di grande struttura e complessità: al naso colpisce per gli intensi aromi di frutta matura, ciliegia marasca e spezie avvolgenti come cacao, caffè e cannella. In bocca è morbido, rotondo, con un perfetto equilibrio tra acidità e sapidità. La vinificazione è curata nel dettaglio, con fermentazioni separate e tempi di macerazione differenziati per ciascun vitigno. L’assemblaggio finale matura per almeno un anno, donando al vino profondità e armonia.

La degustazione dei vini dell'azienda - Foto credits Daria Ivleva

Il Chianti Classico Docg di Pietrafitta esprime al meglio le caratteristiche del terroir di Castellina in Chianti, con profumi intensi, eleganza e una vibrante freschezza. Realizzato prevalentemente da uve Sangiovese, si distingue per il suo profilo floreale e fruttato, con sentori di frutti rossi maturi e una chiusura morbida e vellutata. La raccolta manuale e la selezione accurata in vigna sono seguite da una fermentazione controllata e, se il vino lo consente, da un affinamento in legno di circa un anno, che ne completa la struttura senza appesantirne la beva.

A completare la proposta, il Toscana Igt Bianco, ottenuto da uve Trebbiano, Malvasia e Chardonnay. Di colore giallo paglierino, si distingue per i profumi freschi di fiori e frutta esotica, e per un gusto vivace, sapido e sostenuto da una spiccata acidità. È un bianco immediato, ma non banale, perfetto esempio della versatilità e cura che Pietrafitta dedica anche ai vini meno convenzionali per il territorio.

Relax e pace nel cuore del Chianti

Chi soggiorna al borgo può immergersi in un’offerta esperienziale completa: colazioni nella cantina medievale, degustazioni di vini e olio con taglieri tipici, corsi di cucina toscana e tour in bici o trekking nei sentieri circostanti Una piscina panoramica, ambienti suggestivi come la tinaia e la limonaia, e persino una chiesetta per cerimonie enfatizzano l’atmosfera d’altri tempi Situato a 4 km da Castellina in Chianti, il borgo dista circa 26 km da Siena e 51 km da Firenze. Ben collegato, ma immerso nella quiete collinare, è la base ideale per esplorare la regione: da Monteriggioni a San Gimignano, dalle terme a borghi medievali. Con un relais classificato 5 girasoli e un fortunato programma fedeltà, l’esperienza diventa ancor più esclusiva