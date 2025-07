Successo per “Abruzzo in Bolla 2025”: quasi 50 cantine a L'Aquila

Con quasi cinquanta cantine protagoniste nei banchi d'assaggio, numerosi talk e prestigiose masterclass, “Abruzzo in Bolla” si conferma l'evento al quale non si può mancare se si parla di bollicine. La kermesse giunta alla terza edizione si è svolta al Palazzo dell'Emiciclo a L'Aquila. Dietro la macchina organizzativa c'è Virtù Quotidiane, tra le testate di riferimento del comparto enogastronomico fondata dal giornalista aquilano Marco Signori. L'evento ha il patrocinio del Consorzio di tutela vini d'Abruzzo e il sostegno del Gal Gran Sasso Velino.

Abruzzo in Bolla 2025 ha conquistato L’Aquila

Abruzzo in Bolla tra assaggi, masterclass e showcooking

Si è partiti con l'effervescente mondo delle bollicine e il party fino a tarda sera nel corso della prima giornata, lo spumante si sa è da sempre sinonimo di festa e brindisi. Poi, nella seconda giornata, si è entrati nel vivo della manifestazione con i banchi d'assaggio accompagnati per tutto il giorno da talk, masterclass, showcooking e degustazione di prodotti gastronomici d'eccellenza. L'evento si è poi chiuso con la presenza di oltre duecento ristoratori provenienti dal centro Italia, compresi quelli di diverse insegne stellate e professionisti dell'Horeca. Cuore della kermesse non sono stati solo i vini ma le storie, i territori, i racconti e le esperienze.

Oltre alle etichette abruzzesi presenti anche prodotti dalle Langhe, dal Salento, Liguria, Emilia Romagna, dal Molise, dalle colline del Prosecco e dalle pendici dell'Etna che hanno proposto spumanti metodo classico e Martinotti, tra affinamenti speciali, vitigni autoctoni e internazionali e grandi classici. Ai talk sono intervenuti, tra gli altri: Silvano Brescianini, produttore e a lungo presidente del Consorzio Franciacorta, Marzia Varvaglione, presidente del Ceev (Comité Européen des Entreprises Vins), il maitre Gianni Sinesi, il presidente dell'Associazione nazionale Città del vino Angelo Radica, quello del Movimento turismo vino Abruzzo Nicola D'Auria, già presidente anche nazionale. In un momento così complicato per il mondo del vino, tra difficoltà economiche e cali di consumo, Abruzzo in bolla si pone l'obiettivo di analizzare il settore con confronti, idee e dibattiti, insieme ad ospiti competenti e produttori provenienti da tutta Italia.

L'edizione 2026 di Abruzzo in Bolla dal 20 al 22 giugno

«Riuscire a portare a L'Aquila e quindi in Abruzzo - ha detto Marco Signori -, territorio di certo non blasonato per la spumantizzazione, quasi 50 cantine è stato senza dubbio un successo. Anche la presenza dei numerosi ristoratori venuti nella giornata di lunedì è stata la conferma che una manifestazione del genere è un qualcosa che mancava e che attrae. Con questo format non esiste un evento uguale in Italia. Il mio grazie va a tutti i produttori che ci hanno creduto e anche a tutte le personalità di queste settore che erano presenti portando il proprio prezioso contributo nei vari talk».

Grande successo per Abruzzo in Bolla 2025 con quasi 50 cantine presenti

«Mi piace definire Abruzzo in bolla un evento pop e glamour. Pop perché è una manifestazione che vuole avvicinare i giovani, e infatti nella prima serata ce ne erano moltissimi, e questo ci rende felici, e glamour perché si svolge in una cornice elegante e di pregio come quella dell'Emiciclo, e la bollicina e l'eleganza si sa, sono un binomio vincente». Marco Signori ha poi annunciato le date della prossima edizione, l'appuntamento è dal 20 al 22 giugno 2026.

Le cantine che hanno partecipato ad Abruzzo in Bolla 2025

Ecco, di seguito, la lista di tutte le cantine che hanno partecipato ad Abruzzo in Bolla 2025: