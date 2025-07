Her Perricone e Coraline Frappato di Brugnano, due vini ricchi di piacevolezza

L’azienda Brugnano opera con vigneti in un triangolo d’oro per il vino comprendente territori di Alcamo, Monreale e Partinico, dove ha sede la cantina. Dal 1970 nonno Francesco vendeva il vino sfuso, come d’altronde facevano tutti, finalmente nel 2006 si cominciò ad imbottigliare.

La Sala di desgustazione dell'azienda Brugnaro

Il cambio generazionale: modernità e sostenibilità al centro

Arriviamo ai giorni nostri in cui l’azienda è nelle mani di due giovanissimi fratelli, i nipoti Francesco e Giuseppe che le hanno dato una svolta moderna ed efficiente: comunicazione dinamica, coltivazione secondo i dettami biologici, vini che seguono gli sviluppi e le richieste del mercato, centralità all’enoturismo, sviluppo della sostenibilità sia in campagna che in cantina. Vigne che sono comprese tra le quote di 300 e oltre 600 m quindi in alta collina, addirittura montagna con notevoli escursioni termiche che favoriscono l’eleganza e l’intensità dei profumi, vigne che ricadono nelle Doc Alcamo e Monreale. Oggi gli ettari di vigneti sono 72 su un totale di 90 con nell’ordine Catarratto, Insolia, Grillo, Viogner, Frappato, Nero d’Avola, Perricone e poco altro.

I vigneti di Tenuta Brugnano

Le etichette Brugnano: qualità in bottiglia e in vino sfuso

Le etichette sono 19, per un totale di 250.000 bottiglie, il resto continua ad essere venduto non in bottiglia, sfuso di grande qualità tanto da essere ricercato anche da importanti e blasonate aziende del continente. Tre i vini top: la riserva Honoris Causa, Alquimia e il Brut metodo classico, tutti gli altri l’azienda li considera di stessa alta qualità.

Enologo è Angelo Rubino che si divide con altre cantine siciliane di pregio. La cantina può vantare un bel palmares di ori ai più importanti concorsi internazionali.

Franesco e Giuseppe Brugnano

Particolare attenzione è dedicata all’enoturismo con interessanti visite in cantina che è stata recentemente ristrutturata creando delle sale ricavate dalle antiche cisterne sotterranee in mezzo a muri di roccia viva, quelle che erano le vasche di vinificazione, dove sono effettuate le degustazioni anche abbinate al cibo.

L'ingresso alle sale sotterranee dell'azienda Brugnano

Her Perricone 2023: l’anima elegante del rosso siciliano

Degustiamo Her Perricone 2023 e il Coraline Frappato 2024 entrambi Terre Siciliane Igp, provenienti da Monte Mirto, Alcamo, da vigne poste a quote che arrivano a 650 m.

Her dell'Azienda Brugnano

Her Perricone, un vitigno autoctono tipico della Sicilia occidentale, che fino all’arrivo della fillossera a metà dell’800 era il più diffuso; in questi anni ritrova una seconda giovinezza in quanto saputo vinificare dà rossi armonici, eleganti, fruttati e speziati. Brugnano lo vendemmia ad ottobre quando subisce una leggera disidratazione, selezione dei migliori grappoli, fermentazione a freddo, affinamento di 2 mesi in barrique usate dove si svolge la malolattica e parecchi mesi in bottiglia.

Nel calice colore rubino intenso; all’olfatto predominano note terziarie di liquirizia, cuoio, pepe nero, chiodi di garofano, menta ma non manca la frutta rossa, molto complesso, fascinoso; un palato di grande armonia acido-tannica, un corpo equilibrato, fragrante, molto lungo. Un perfetto Perricone da legumi e carni ma che ama essere gustato a solo per la sua armonia e piacevolezza gentile. Le bottiglie sono 25.000 e nello shop online le comprate a € 15.

Coraline Frappato 2024: il rosato fresco e universale

Il rosato Coraline Frappato, che questa volta è un vitigno maggiormente coltivato nel sud-est dell’Isola e dà rossi e rosati freschi, leggeri e quasi aromatici e sta avendo grossi successi. Vendemmiato nella seconda decade di agosto, precocemente per non disperdere l’acidità e non permettere un’eccessiva colorazione del pericarpo, pressatura soffice degli acini e 12 ore di macerazione a freddo sulle bucce seguite da vinificazione in bianco a temperature controllate. Sur lies per 3 mesi e a gennaio imbottigliamento con ulteriore affinamento fino alla vendita. In entrambi i vini i solfiti aggiunti sono lo stretto necessario non superando un totale di 60-70 mg/litro.

Il rosato Coraline Frappato dell'azienda Brugnano

Nel calice colore rosa corallo chiaro; al naso un paniere di frutti rossi, un accenno di vegetale e di fiori di campo, fine, franco, intenso; in bocca entra delicato, quasi in punta di piedi, ma subito si sviluppa una buona mineralità, giusta acidità ed un pizzico di tannino, equilibrato e dalla beva interessante.

Rappresenta un vino ideale per la pizza, ma non solo; variando le temperature accompagna dal pesce alla carne ai salumi, il vino universale per l’estate. Sono 6.500 bottiglie, una chicca, che nel sito acquistate a € 12.