Valérie Bossi Fedrigotti brinda con il Pinot Bianco Oxenfeld

Blu & white: questo il "dress code" suggerito da Valérie Bossi Fedrigotti nella lettera d'invito per la presentazione del nuovo progetto Oxenfeld legato alla storica Tenuta Sant'Antonio e al battesimo enoico del Pinot Bianco che nasce sulle colline di Pomarolo in Vallagarina.

Il packaging con i colori biancazzurri del Pinot Bianco Oxenfeld della Tenuta Sant‘Antonio (Foto di Matteo Piazza)

«Dopo tanti anni sotto lo stesso marchio di famiglia, sentivo la necessità di esplorare nuove strade e affermare una mia distinta identità vitivinicola» ci ha confessato la nipote del mitico patriarca conte Federico Bossi Fedrigotti. Benvenuti in questo angolo di paradiso, un anfiteatro naturale circondato da vigneti (7 ettari) e da una chiesetta romanica del XIII secolo, dedicata a Sant'Antonio Abate, che domina la Vallagarina.

Il palazzo nobiliare della Tenuta Sant‘Antonio a Pomarolo, in Vallagarina (Foto di Matteo Piazza)

Il battesimo del Pinot Bianco 2024, primo gioiello del progetto "Oxenfeld"

Valérie con un elegante abbigliamento blu & white ha accolto gli ospiti all'ingresso dell'antico palazzo nobiliare e nel giardino dove ha presentato il primo "gioiello" del progetto Oxenfeld: il Pinot Bianco 2024, un nobile vitigno che Valérie intende rilanciare e valorizzare. Il battesimo è stato salutato da una nutrita schiera di amici, imprenditori e vignaioli.

L‘etichetta del Pinot Bianco Oxenfeld che ricorda la costellazione del Boote (Foto di Matteo Piazza)

Di origine francese (luogo d'elezione la Borgogna, ma è diffuso anche in Germania, Austria, Francia e Italia), il Pinot Bianco è considerato uno dei vini bianchi più eleganti al mondo, capace di espressioni suadenti e sfumature variegate. Un vino fresco, sapido ed equilibrato che non oltrepassa mai i limiti oltre i quali la complessità espressiva nuoce alla piacevolezza del sorso. In Italia le zone più vocate si possono circoscrivere alle regioni alpine, in particolare: Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

La Tenuta Sant‘Antonio con il campanile della Chiesa romanica e la piscina tra i vigneti (Foto di Matteo Piazza)

L'intervento del prof. Marco Stefanni, Fondazione Edmund Mach

In occasione dell'evento il Pinot Bianco Oxenfeld è stato al centro di una interessante tavola rotonda condotta dall’enologo Nicola Biasi e moderata dal giornalista del Gambero Rosso Giuseppe Carrus, curatore della Guida Vini d'Italia. Seimila le bottiglie prodotte, un segnale importante per un rilancio in pompa magna della Tenuta di Sant'Antonio in attesa di un Trentodoc, un Blanc de Blancs (Chardonnay in purezza), che sta completando l’affinamento sui lieviti.

Numerosi gli interventi che si sono alternati nel corso del dibattito, in particolare al termine della Masterclass con degustazione di cinque Pinot Bianco di diverse annate. Il prof. Marco Stefanini della Fondazione Edmund Mach, responsabile a San Michele del programma di miglioramento genetico della vite, si è soffermato sulle condizioni pedoclimatiche ideali dove il Pinot Bianco può raggiungere un livello qualitativo di assoluta eccellenza.

L‘enologo Nicola Biasi con il moderatore della round table Giuseppe Carrus del Gambero Rosso (Foto di Matteo Piazza)

Interessante anche l’intervento del presidente della Cantina di Bolzano, Philipp Plattner: "Le uve che danno vita al nostro premiatissimo Pinot Bianco - ha confessato - sono raccolte nei vigneti selezionati dall’enologo Stephan Filippi sulle colline che circondano Bolzano e beneficiano di notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte. "Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente della Cantina Vivallis Mauro Baldessari che ha esaltato la vocazione dei vigneti posti alle pendici del Monte Stivo che si affacciano sul versante destro del fiume Adige e che beneficiano di condizioni climatiche ideali sia per il Pinot Bianco che altri vitigni.

La Masterclass di cinque Pinot Bianco di diverse annate

Cinque i Pinot Bianco proposti in degustazione dall’enologo trentino-friulano Nicola Biasi che tra l’altro - va ricordato - produce il famoso e pluripremiato "Vin de la Neu" in Val di Non e presiede la Rete di Imprese che promuove sul territorio nazionale i cosiddetti vitigni Piwi resistenti alle malattie fungine. Ha aperto le danze il friulano Pinot Bianco 2023 di Jermann, elegante ed avvolgente con una simpatica "nuance" sauvignoneggiante, splendida espressione del terroir del Collio. È seguita la degustazione di un alsaziano: il Pinot Blanc 2022 Kritt di Marc Kreydenweiss, penalizzato dal passaggio in legno.

Le cinque etichette di Pinot Bianco protagoniste della Masterclass (Foto di Matteo Piazza)

Ancora Friuli con il Pinot Bianco Collio 2023 di Villa Russiz, sapido, fresco, balsamico. Dulcis in fundo l’altoatesino Pinot Bianco 2024 Dellago della Cantina di Bolzano, fresco, sapido, elegante, di grande struttura ed infine il Pinot Bianco 2024 Oxenfeld della Tenuta Sant'Antonio, luminoso, fresco, sapido, dal bouquet floreale con piacevoli note fruttate. Elegante ed equilibrato. Chapeau!

L’etichetta ricorda la costellazione del Boote di origine babilonese

Un vino elegante - dicevamo - che meritava un’etichetta altrettanto elegante. "Ho voluto ricercare - racconta Valérie Bossi Fedrigotti - quali costellazioni si vedessero nel cielo di Sant'Antonio la sera di agosto dell’anno scorso, quando, dopo una lunga chiacchierata con l’enologo Nicola Biasi, abbiamo dato concretamente il via al progetto. Tra le costellazioni visibili vi era anche quella dell’Aquilone, detta del Boote, di origine babilonese, che sembra riferirsi ad un pastore che tiene a bada il suo gregge.

Mi è sembrato troppo bello per essere vero perché tornava in qualche modo il bue e lo stemma di famiglia: Von Ochsenfeld (Campobove in italiano). Per cui, detto fatto. E così è nata la prima etichetta. Per quanto riguarda la scelta della bottiglia, invece, abbiamo scelto la Renana come omaggio a tutti gli elementi verticali di Sant'Antonio: il campanile della chiesa romanica e i numerosi cipressi secolari che ne disegnano i contorni."

Molto apprezzati gli appetizer e le leccornie di Andrea Martini

Di alto lignaggio - noblesse oblige - il menu preparato dallo chef Federico Parolari e da Andrea Martini, patron del catering roveretano «Buonissimo». Tra gli appetizer molto apprezzati il gazpacho ai tre pomodori con stracciatella, il pinzimonio con verdure di stagione e salsa greca, la tartare di carne salada trentina con l’extravergine del Garda e cialda croccante di mais, i fiori di zucchina in tempura con ricotta nostrana. Ed ancora: gli spiedini capresi con pomodoro datterino, mozzarelline di bufala e pesto di basilico, i mini-toast in tempura con stracchino di bufala e mortadella Bologna, la capasanta scottata avvolta con il lardo della Val Rendena, il doppio crunch farcito con speck trentino, Fontal di Cavalese e pomodorini secchi nella prima versione e con paté di peperoni e caponata di verdure nella seconda versione.

Gli ospiti interveniti nel giardino della Tenuta Sant‘Antonio alla Masterclass sul Pinot Bianco (Foto di Matteo Piazza)

La paella gigantesca di Federico Parolari e i dolci al cucchiaio

Come portata principale lo chef stellato Federico Parolari ha preparato a vista - ormai è diventato il suo piatto cult - una gigantesca paella valenciana di carne, pesce e verdure. Molto apprezzata. Chiusura con i dolci al cucchiaio: tiramisù, cheese cake al limone, cheese al lampone, mousse al cioccolato. Pasticceria mignon assortita, mini-muffin con cioccolato bianco e mirtilli, assortimento di macaron.

In alto i calici. Prosit!