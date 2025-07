Maglen Riserva Alto Adige Pinot Nero, l’emblema dei rossi firmati Cantina Tramin

Fondata nel 1898 come cooperativa di piccoli viticoltori, Cantina Tramin è oggi una delle realtà vitivinicole più premiate d’Italia. In questa terra alpina nascono vini dai profumi intensi e inconfondibili, autentico caleidoscopio aromatico riconosciuto in tutto il mondo.

Maglen Riserva Alto Adige Pinot Nero di Cantina Tramin

Accanto ai celebri bianchi, spicca anche un rosso di grande personalità: Maglen Riserva Alto Adige Pinot Nero. Questo vino è un simbolo dell’eccellenza produttiva della Cantina, sintesi dell’anima e delle peculiarità dei suoi vigneti.

Caratteristiche sensoriali del Maglen Riserva Alto Adige Pinot Nero

Questo vino unisce infatti l’eleganza fruttata propria delle uve allevate sui pendii più alti di Glen (che raggiungono i 650 metri) con la struttura e i tannini vellutati dei vigneti storici di Mazon, posti a circa 350 metri di altitudine.

Cantina Tramin in Alto Adige

Il profumo è intenso e avvolgente, con note di ciliegia e frutti di bosco. Al palato conquista con la sua eleganza piena e armoniosa, offrendo un’esperienza sensoriale di grande classe.

Abbinamenti gastronomici consigliati

Maglen è versatile e accompagna piatti strutturati intensi di gusto, come ravioli ripieni al formaggio di pecora o primi di pasta fresca al ragù. Ideale per secondi leggeri di carne come gli arrosti. Impressionante con coniglio selvatico o selvaggina da piuma. Servito fresco è eccellente per affiancare piatti di pesce ed è ottimo con i formaggi più piccanti.