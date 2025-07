 Nel cuore del Collio, un rosso che parla friulano: ecco il Pinot Nero Casanova

Il Pinot Nero Casanova appartiene alla linea DOC Collio del Castello di Spessa ed è ottenuto da uve 100% Pinot Nero. I vigneti sorgono a Capriva del Friuli, nel cuore del Collio Goriziano, a ridosso del confine con la Slovenia. Queste terre si distinguono per il terreno composto da ponca, una combinazione unica di marne e arenarie, che conferisce al vino caratteristiche distintive.

Il Pinot Nero Casanova di Castello Spessa

Caratteristiche sensoriali del Pinot Nero Casanova

Dal punto di vista visivo, il Pinot Nero Casanova si presenta con un colore rubino intenso. Al naso emergono note di piccoli frutti rossi accompagnate da sentori speziati. Al palato risulta vellutato ed elegante, con un finale lungo e ampio dominato da aromi di lampone e spezie calde. Questo profilo organolettico lo rende un vino armonioso e complesso, ideale per chi cerca raffinatezza ed equilibrio.

Abbinamenti gastronomici consigliati

Grazie alla sua struttura e profondità, il Pinot Nero Casanova si abbina perfettamente a carne d’agnello, formaggi di media stagionatura e primi piatti a base di pesce saporito. La sua versatilità lo rende adatto a diverse occasioni gastronomiche, valorizzando preparazioni sia tradizionali che contemporanee.

Pinot Nero pregiato quello Casanova di Castello Spessa

Castello di Spessa: territorio, eleganza e qualità vitivinicola

Immerso tra colline e vigneti antichi, il Castello di Spessa rappresenta un punto di riferimento nel panorama enologico friulano. Situato nel Collio Goriziano, è oggi di proprietà del Sig. Loretto Pali. La filosofia produttiva dell’azienda si fonda sul rispetto del territorio e su un approccio orientato alla qualità in ogni fase produttiva, dalla vigna alla cantina.

Etichette premiate e ampia proposta varietale

Il Pinot Nero Casanova si è distinto in occasione di concorsi nazionali dedicati al vitigno. Ma anche altre etichette del Castello meritano attenzione, come la Ribolla Gialla "Yellow Hills" 2023, vincitrice del primo premio nella categoria secchi e tranquilli al Ribolla Gialla Wine Festival 2025. Si tratta di un bianco fresco e minerale, autentica espressione del terroir friulano. Completano la gamma vitigni come Friulano, Sauvignon e Merlot, frutto di un lavoro meticoloso e attento, eseguito con precisione sartoriale.

Il castello di Spessa a Capriva del Friuli

Castello di Spessa: oltre il vino, un'esperienza sensoriale completa

Il Castello di Spessa non è solo sinonimo di produzione vinicola di alto livello, ma rappresenta anche un’esperienza immersiva nel territorio, tra arte, storia ed enogastronomia. Ogni bottiglia racconta una storia di stile, eleganza e profonda connessione con la terra friulana.