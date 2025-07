Bollicine e cultura: Trento celebra il Trentodoc Festival 2025, anche in Cantina

Dal 26 al 28 settembre 2025, la città di Trento e i suoi paesaggi circostanti saranno protagonisti di un evento capace di unire gusto, cultura e bellezza naturale: il Trentodoc Festival 2025. Questa rassegna, giunta alla sua quarta edizione, rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di vino e per chi desidera immergersi nella cultura enologica del Trentino, scoprendo il valore e l’identità delle bollicine di montagna prodotte con metodo classico.

Vino protagonista a Trentodoc Festival 2025

Il festival enologico è promosso dalla Provincia autonoma di Trento, organizzato dall’Istituto Trento Doc in collaborazione con Trentino Marketing e Corriere della Sera, e si avvale del coinvolgimento di tutto il comparto turistico e dell’ospitalità locale. Un appuntamento che si sviluppa tra le vie, i palazzi storici e gli spazi naturali della città e delle aree vitivinicole del territorio.

Trento capitale del metodo classico trentino

Durante i tre giorni della manifestazione, Trento si trasformerà in un palcoscenico diffuso, animato da oltre 160 eventi pensati per valorizzare la produzione spumantistica trentina. Le 69 case spumantistiche associate all’Istituto Trento Doc saranno al centro della scena, pronte ad accogliere il pubblico con cantine aperte, degustazioni, percorsi sensoriali, incontri con i produttori, eventi musicali, showcooking e molto altro.Protagonisti anche dal mondo dello spettacolo, tra cui l’attrice comica e imitatrice Lucia Ocone

Masterclass di approfondimento a Trentodoc

Il centro storico ospiterà appuntamenti culturali e artistici tra palazzi affrescati, giardini segreti e cortili nascosti, mentre nei vigneti e nei luoghi di produzione dislocati sul territorio saranno organizzati 128 eventi Trentodoc in Cantina, che condurranno i visitatori nei luoghi dove nascono le bollicine di montagna.

Un programma trasversale per tutti i gusti

Il Trentodoc Festival 2025 si rivolge a un pubblico ampio ed eterogeneo: dagli esperti del settore vinicolo ai semplici curiosi, dagli amanti del lifestyle a chi desidera vivere esperienze autentiche legate al territorio. Nel cuore del festival spiccano i Wine Talks, incontri che parlano dei temi di attualità del mondo del vino. Ci sarà spazio per l'enoturismo e l'impatto della montagna sulle caratteristiche di Trentodoc, per il legame tra vino, letteratura e musica, per l'export, per un approfondimento sul mondo del vino e dei profumi più blasonati e, infine, per parlare della nuova frontiera dell'Intelligenza Artificiale

Nel cuore del festival spiccano i Wine Talks, incontri tematici con nomi noti del panorama culturale italiano. Tra i protagonisti, Telmo Pievani, filosofo e divulgatore, approfondirà l’impatto dell’altitudine sulle caratteristiche organolettiche del vino, mentre il giornalista Riccardo Luna guiderà una riflessione sull’intelligenza artificiale e il suo rapporto con la viticoltura contemporanea.

Sparkling Stories e Cook Tales: il racconto delle bollicine

Le Sparkling Stories porteranno sul palco figure carismatiche come il musicista Saturnino, il comico Ghemon, la scrittrice Ilaria Tuti e l’attore Francesco Pannofino, protagonisti di narrazioni coinvolgenti che intrecciano arte, suono ed emozione.

Momenti di divertimento a Trentodoc Festival 2025

Accanto a questi momenti, le Cook Tales daranno spazio alla cucina d’autore, con chef stellati e giovani promesse della ristorazione che interpreteranno i Trentodoc attraverso piatti inediti. Tra i nomi presenti, Anthony Genovese, Rossella Cerea e Riccardo Monco, in una celebrazione dell’abbinamento tra cibo di qualità e spumanti d’altura.

Trentodoc Tasting: esperienze sensoriali guidate

Grande attenzione sarà dedicata ai Trentodoc Tasting, vere e proprie esperienze guidate da esperti sommelier. Diciotto appuntamenti racconteranno la complessità e la ricchezza del Trentodoc, con la partecipazione dei Migliori Sommelier d'Italia dell'Associazione.

Masterclass di valore a Trentodoc

Tra i momenti da non perdere spiccano sessioni tematiche come “Dagli abissi alle vette” e “Zero compromessi”, dedicate rispettivamente a produzioni in condizioni estreme e ai Trentodoc non dosati. Un’esperienza speciale sarà il laboratorio “Trentodoc, musica per il cervello…”, che unisce neuroscienze, emozioni e vino.

Trentodoc in Cantina: un viaggio tra vigne, grotte e panorami

Parallelamente al festival, va in scena Trentodoc in Cantina, una rassegna di esperienze autentiche all’interno delle cantine. Dal 26 al 28 settembre, 53 case spumantistiche apriranno le porte per 128 appuntamenti, offrendo momenti di degustazione, laboratori, aperitivi panoramici, pranzi gourmet, concerti ed eventi all’aperto tra i filari.

Alla scoperta del territorio con Trentodoc in Cantina 2025

Gli ospiti potranno cimentarsi in attività pratiche come la sboccatura, visitare grotte di affinamento, passeggiare tra i vigneti con vista sulle Dolomiti, partecipare a sessioni di yoga tra i filari e scoprire abbinamenti unici tra Trentodoc e prodotti tipici del territorio.

Degustazioni tecniche e verticali d’autore

Molte cantine propongono degustazioni verticali che raccontano l’evoluzione delle cuvée nel tempo, offrendo la possibilità di esplorare l’identità del Trentodoc attraverso le sue annate storiche. Etichette rare, versioni blanc de noirs, Pas Dosé e Riserva accompagneranno gli ospiti in un percorso alla scoperta delle peculiarità del metodo classico trentino.

Degustazioni speciali in programma al Festival

Masterclass come “È tempo di magnum”, organizzata da Ferrari Trento, offriranno approfondimenti unici sull’evoluzione dei millesimati, mentre le degustazioni di confronto tra Trentodoc e Champagne, come quella proposta da Ress, stimoleranno riflessioni sulle tecniche di produzione.

Sapori locali e cucina d’autore: l’abbinamento perfetto

Il programma gastronomico del festival mette in risalto la versatilità delle bollicine trentine. Pranzi e cene gourmet saranno l’occasione per scoprire nuove interpretazioni del Trentodoc in abbinamento a piatti creativi, preparati da chef locali e stelle della cucina italiana.

Le bollicine, vere protagoniste del Trentodoc Festival

Cantine come Bellaveder, Fondazione Edmund Mach, Madonna delle Vittorie e Conti Bossi Fedrigotti proporranno esperienze che uniscono enologia e prodotti d’eccellenza del territorio, valorizzando le caratteristiche di Trentodoc in ogni assaggio.

Musica, arte e vino: un connubio multisensoriale

Il Trentodoc Festival si distingue anche per l’unione tra cultura musicale ed esperienza enologica. Concerti jazz nelle grotte di affinamento, serate danzanti tra i vigneti, musica acustica e dj-set accompagneranno cene e degustazioni, creando un’atmosfera unica dove il vino diventa parte di una narrazione più ampia, fatta di emozioni e sensazioni condivise.

Musica in diverse forme a Trento Doc

Esperienze panoramiche e momenti di relax

Tra le proposte più apprezzate figurano gli aperitivi panoramici, i brunch domenicali e le sessioni di yoga tra le vigne, pensate per chi desidera vivere il territorio con lentezza e consapevolezza. Attività immersive come il wine trekking e i percorsi sensoriali arricchiscono l’esperienza di visita, trasformando ogni calice in un’occasione per entrare in contatto con la natura e la cultura locale.

Yoga tra le vigne del Trento Doc

Un festival diffuso tra città, vigneti e territorio

Il Trentodoc Festival 2025 si propone come un evento diffuso che coinvolge l’intero territorio del Trentino. Grazie alla collaborazione con bar, ristoranti, agriturismi e strutture ricettive, il Festival sarà un’occasione per esplorare il territorio, lasciarsi sorprendere dalle sue eccellenze e scoprire angoli nascosti ricchi di fascino.

La natura montana, le vigne d’altura, i paesaggi vitivinicoli Patrimonio UNESCO e la passione di chi produce Trentodoc, saranno il filo conduttore di un percorso che celebra non solo un prodotto, ma una cultura enologica profonda, radicata nel territorio.

Informazioni e prenotazioni

Il programma completo del Trentodoc Festival 2025 è disponibile sul sito ufficiale trentodocfestival.it e sull’App Trentodoc, dove è possibile consultare anche le schede tecniche dei vini, gli itinerari consigliati, i luoghi di interesse culturale, enogastronomico e naturalistico. Le prenotazioni aprono il 1° settembre.

Bontà del vino all'interno del patrimonio artistico trentino

Alcuni eventi richiedono la prenotazione e prevedono un costo d’ingresso, in particolare le degustazioni presso l’Enoteca Provinciale del Trentino, dove sarà possibile degustare selezioni pregiate di Trentodoc in abbinamento a piatti d’eccellenza.

Un calice che racconta il territorio

Il Trentodoc Festival 2025 rappresenta molto più di una manifestazione dedicata al vino. È un viaggio immersivo attraverso il gusto, la cultura e i paesaggi del Trentino. Ogni bollicina racconta una storia. Ogni calice diventa un’occasione per celebrare la ricchezza di un territorio unico, attraverso un’esperienza che coinvolge tutti i sensi.