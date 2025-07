Il Pinot Nero Pernice, icona firmata Conte Vistarino

Cuore dell’eccellenza enologica di Conte Vistarino è Pernice, lo storico dei tre cru ideati proprio da Ottavia Giorgi di Vistarino. Pinot Nero nato nella località omonima, in Comune di Rocca de’ Giorgi, esprime suoli calcareo-argillosi, in un carattere che ne evidenzia l’essenza minerale e la peculiarità del frutto. Dal colore lucente, si contraddistingue per il bouquet intenso, complesso, raffinato e armonico. Ogni sorso è un’intrigante sinfonia, sempre rinnovata dall’innato potenziale di affinamento.

Il Pernice di Tenuta Conte Vistarino

Pernice è una delle tre massime espressioni enologiche dell’azienda. Il vigneto dove prende forma questo Doc Oltrepò Pavese si estende per 3,1 ettari in prossimità dell’omonima cascina, a 300-400 metri di altezza. Esposto a mezzogiorno, gode di una vista magnifica sulle colline circostanti. Il terreno è tendenzialmente calcareo (52%), arricchito da presenza di argilla, sabbia e pietrisco. Un prezioso appezzamento, noto nel tempo perché popolato dalla pernice e già citato da Luigi Veronelli, in Vini d’Italia, nel 1961: "Pinot eccellente della località Pernice, in Comune di Rocca de’ Giorgi, dal bel colore rubino chiaro e dall’intenso bouquet".

Caratteristiche sensoriali del Pernice

Alla vista questo vino si presenta rosso granato intenso con riflessi color arancia sanguinella. Il suo profumo è fine ed elegante, complesso e fresco. Fragoline di bosco, arancia rossa e piacevoli note speziate di cacao, pepe verde e legno di sandalo si fondono in un intrigante bouquet. All'assaggio l'attacco è acido e fresco, sapido e minerale, con un tannino ben definito. Frutti rossi e ciliegia nera si fondono in un finale di cioccolato fondente e caramello salato.

Abbinamenti gastronomici consigliati

Questo importante Pinot nero si abbina benissimo con ogni tipo di preparato a base di selvaggina, funghi, formaggi stagionati e carni arrosto.

Conte Vistarino, eccellenza dell'Oltrepò

Ottavia Giorgi di Vistarino rappresenta con eleganza e determinazione il presente e il futuro di Conte Vistarino, di cui è proprietaria, cantina emblema della qualità del Pinot Nero dell’Oltrepò. Dal 1850, la tenuta, ricca di biodiversità ed estesa su 826 ettari, di cui 65 coltivati a Pinot Nero, punta alla migliore espressione del nobile vitigno, perseguendo il massimo rispetto della vocazione territoriale.

Negli ultimi anni la tenuta ha selezionato con cura i vigneti più vocati al Pinot Nero, dando vita a tre cru d’eccellenza: Pernice, Bertone e Tavernetto. Questi vini incarnano eleganza e longevità, diventando etichette da collezione e da degustazione di prestigio.