Sassicaia, Guidalberto, Le Difese: Bolgheri in tre atti d'autore

Tenuta San Guido è un’azienda agricola di 2.500 ettari situata sulla costa Toscana, vicino al paese di Bolgheri (Li). Qui l’equilibrio tra uomo e natura ha sviluppato un biosistema unico, conosciuto oggi in tutto il mondo per i vini, l’allevamento dei cavalli purosangue Razza Dornello Olgiata e la riserva naturale Rifugio Faunistico Padule di Bolgheri. Questi elementi straordinari sono guidati da una buona stella, che racchiude secoli di storia.

Tenuta San Guido, nei pressi di Bolgheri (Li)

Le origini del Bolgheri e la nascita del Sassicaia

È stata la prima a produrre già negli anni ’40 un vino a base Cabernet Sauvignon grazie agli esperimenti e alla visione del suo fondatore, il Marchese Mario Incisa della Rocchetta. La scelta di questa varietà e l’utilizzo di barriques per l’affinamento, hanno gettato le basi per il modello “Bolgheri”.

Sassicaia di Tenuta San Guido

L’azienda è l’unica ad avere vigneti atti alla rivendicazione della Doc Bolgheri Sassicaia, una tipologia nata come sottozona della D.O.C. già nel 1994 e convertita a Doc autonoma dal dicembre 2013. Il vino per eccellenza dell’azienda è il Sassicaia, la cui prima annata in commercio risale al 1968.

Le Difese 2023: il giovane della gamma

Ci arriveremo per gradi. La degustazione si apre con Toscana Igt Le Difese 2023 che prende il nome dai denti del cinghiale in oro nell’etichetta. Ultimo arrivato nella gamma con prima uscita nel 2002, rappresenta l’incontro tra il Cabernet Sauvignon e il Sangiovese.

Le difese di Tenuta San Guido

La stagione in breve: L’autunno è stato per lo più caldo e asciutto ma in novembre ha registrato un abbassamento delle temperature con piogge che hanno risanato le riserve idriche. L’inverno è iniziato con temperature miti e nebbie intense, febbraio ha fatto registrare freddo intenso con minime intorno ai 3°C. accompagnato da piogge e neve sulle alture. La primavera si è aperta con un rialzo delle temperature e piogge moderate ma con aprile sono tornati il freddo e le piogge che, fortunatamente, non hanno creato danni.

Le vigne di Tenuta San Guido

In maggio la temperatura media stagionale si è stabilizzata con piogge frequenti che hanno favorito la fioritura e l’allegazione. L’estate è stata caratterizzata da temperature sopra la norma, ma la buona dotazioni idrica ha permesso la vegetazione regolare delle piante. Il gran caldo ha fatto pensare a una raccolta anticipata, ma la pioggia di fine agosto ha stabilizzato la situazione e portato l’uva a giusta maturazione: bella qualità delle uve, con ottima consistenza: buone estrazioni aromatiche e antociani di tutto rispetto.

La fermentazione, effettuata in acciaio a temperatura controllata, si è conclusa a fine ottobre. L’Affinamento in legno è avvenuto con un breve passaggio in barrique usate di rovere francese. È seguito infine un affinamento in bottiglia di 3 mesi. Elegante interpretazione di grande pulizia al naso, con note di mora selvatica, tocchi di mirto e polvere di liquirizia. Palato denso e croccante, ritorno fruttato-officinale nel finale.

Guidalberto 2023: eleganza e verticalità

Guidalberto 2023 possiede una minore presenza di Merlot rispetto alle precedenti annate, in virtù della più rigida selezione fatta in quest’annata per questo vitigno. Il blend è composto da circa il 55% di Cabernet Sauvignon e dal restante 45% di Merlot. La raccolta delle uve, effettuata a mano, è iniziata nei primi giorni di settembre con le uve dei vigneti più giovani e proseguita poi con i Cabernet Sauvignon dei vigneti posti a quote altitudinali più basse, fino a terminare con quelli di collina a oltre 300 metri sul livello del mare (Vigna di Castiglioncello). Le operazioni di raccolta si sono concluse a fine settembre. Nell’etichetta è ritratto l’oratorio di San Guido e il vino prende il nome dall’antenato Guidalberto della Gherardesca, pioniere della conversione agricola, l’edificazione dei primi opifici, le prime chiese e il celebre viale dei cipressi.

Il Guidalberto di Tenuta San Giacomo

Oggetto di un raffinato restyling stilistico, ha un colore rosso porpora brillante e un bouquet aromatico complesso, con note fresche di lavanda, ribes, timo e sentori agrumati di bergamotto e arancia rossa. Al palato presenta una buona freschezza, acidità equilibrata e salinità che ne esaltano la piacevolezza e lunghezza. I tannini sono integrati e lasciano il palato pulito. È un vino verticale, avvolgente e denso, con una nota dolce che si armonizza con la salinità del finale. Già piacevole in età giovane, ha un bel potenziale di crescita nell’affinamento medio-lungo in bottiglia.

Sassicaia 2022: icona dell’enologia italiana

Sassicaia prende il nome dal terreno sassoso da cui proviene ed è il risultato di una selezione fra le migliori uve Cabernet Sauvignon 88% e Cabernet Franc 12%, destinate per loro natura ad arrivare molto lontano. Come nel caso di questo 2022. Ci racconta qualcosa sull’annata Carlo Paoli: «Non è stata facile né generosa sotto il profilo della quantità, ma in termini di qualità delle uve (specialmente del Cabernet Sauvignon provenienti dagli impianti di collina), ha registrato risultati nettamente positivi. Un’annata marcata dalla grande freschezza, con acidità totale più alta rispetto alle annate precedenti, un tenore alcolico più contenuto e un estratto secco minore. In vendemmia siamo intervenuti con tempestività, ricorrendo poi a temperature controllate per la lavorazione delle uve e a un uso moderato dei rimontaggi per evitare cessioni improprie di tannino. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti, anche se come sempre sarà il tempo e l’affinamento del vino a dare una risposta esatta sulle potenzialità di questa annata».

La famiglia Incisa, proprietaria della Tenuta San Guido

Aggiunge Priscilla Incisa: «La genesi del Sassicaia da vino di famiglia a vino conosciuto in tutto il mondo è avvenuta a piccoli passi, ma sicuri e ben distesi, in una direzione precisa che ancora oggi seguiamo. Ci preme che nel vino sia ben riconoscibile in termini di stile produttivo e di coerenza del progetto enologico, invariato dal principio ma capace di declinarsi di annata in annata. Il Bolgheri Sassicaia Doc Sassicaia 2022 è un’ulteriore tappa di questo percorso e rispecchia fedelmente il profilo della stagione».

Splendidi paesaggi nella zona di Bolgheri (Li), dove si trova Tenuta San Guido

Difficile scrivere qualcosa di sensato quando si ha a che fare con la storia. Un vino simbolo dalla qualità sempre più inesprimibile. Uno dei prodotti - icona più rappresentativi della moderna enologia italiana, il racconto di un territorio in bottiglia.