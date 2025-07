Solais Brut, l'eccellenza spumantistica della Cantina di Santadi

Solais Brut è un raffinato Vino Spumante - Metodo Classico nato nel cuore del Sulcis, nei dintorni del comune di Santadi, dove il clima caldo-arido estivo e i terreni sabbiosi e argillosi creano le condizioni ideali per un prodotto dalla forte identità. I vigneti, coltivati a spalliera, danno vita a uve bianche autoctone vendemmiate manualmente a metà/fine agosto, nelle ore più fresche, per preservare acidità e freschezza. Questo spumante racconta un territorio e una tradizione vitivinicola capaci di coniugare eleganza e autenticità.

La Cantina Santadi

La lavorazione di Solais Brut segue il rigoroso Metodo Classico, a partire da una pressatura soffice delle uve, da cui si ottiene solo il migliore mosto fiore. Dopo la decantazione di 24 ore, la fermentazione controllata di una settimana e l’affinamento in acciaio sulle fecce fini per 6-7 mesi, si procede alla rifermentazione in bottiglia con lieviti selezionati a 12°C per circa 40 giorni. Il lungo affinamento prosegue per almeno 36 mesi, con regolare remuage, prima del degorgement, effettuato con una liquer d’expedition unica, che valorizza le note varietali. Infine, un ulteriore riposo in bottiglia di almeno sei mesi completa un processo di grande rigore enologico.

Caratteristiche sensoriali del Solais Brut

Alla vista, Solais Brut si presenta con un giallo paglierino brillante, riflessi dorati e perlage fine e persistente. Il profumo minerale è intenso, con note di biancospino, frutti a pasta bianca, nocciola e crosta di pane. Al palato è morbido, elegante, ricco di sapidità e mineralità, con un finale che ricorda l’aroma caldo e solare dell’albicocca matura.

Solais Brut di Cantina Santadi

Abbinamenti gastronomici consigliati

Perfetto come aperitivo o per accompagnare piatti a base di frutti di mare e crostacei, è un compagno versatile e sofisticato per tutto il pasto.