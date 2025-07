Morellino di Scansano: alcune etichette da degustare in Maremma

Un viaggio nella Maremma grossetana è sempre un’emozione che si rinnova, vuoi per la forza primigenia del suo paesaggio vuoi per il suo indiscusso alfiere, il Morellino di Scansano, denominazione di origine controllata fin dal 1978 e dal 2006 anche Docg nella zona classica di produzione della fascia collinare del grossetano compresa fra i fiumi Ombrone e Albegna.

Vigneti di Sangiovese destinati al Morellino di Scansano nel grossetano

Evento Rosso Morellino e degustazioni del Consorzio di Tutela

All’interno del tradizionale evento di promozione “Rosso Morellino” organizzato dall’attivo e coeso Consorzio di Tutela Morellino di Scansano Docg alla stampa di settore son state riservate diverse sessioni di degustazione, fra di cui una bella serata finale a Poggio Cavallo con la presenza dei produttori aderenti ai banchi d’assaggio, contesto che ha evidenziato l’eterogeneo diorama espressivo di cui è capace il grande rosso maremmano.

Qualità e tipicità aromatica del Sangiovese di mare

Al di là delle preferenze personali è risultato evidente quanta strada nella direzione della qualità e della finezza abbia compiuto negli ultimi anni il Morellino di Scansano e l’intero aerale, in termici di innalzamento complessivo della piacevolezza gustativa e di enfatizzazione della peculiare tipicità aromatica, frutto dello straordinario terroir che caratterizza in maniera inequivocabile il “Sangiovese di mare” della Maremma grossetana.

La mia classifica dei migliori Morellino di Scansano

Dovendo optare per una singola segnalazione per categoria la mia personale classifica va a: Tore del Moro 2023 dell’azienda Santa Lucia per la versione d’annata, a I Massi 2022 di Massi di Mandorlaia Conte Guicciardini per la versione intermedia (che, completato l’iter autorizzativo, potrà fregiarsi della menzione “Superiore”, in virtù del maggior affinamento) e per la versione Riserva al Vigna del Bersagliere 2018 di Podere 414.

Tore del Moro 2023 - Cantina Santa Lucia

Tore del Moro 2023 della Cantina Santa Lucia è un prodotto iconico della famiglia Scotto, prodotto da soli grappoli di Sangiovese dei vigneti in Magliano, vendemmiate a mano e vinificate tradizionalmente con una maturazione di 12 mesi in barriques. È un vino dal bel colore rubino tendente al granato, con tipiche note di ciliegia nera e ribes e leggere note tostate per un sangiovese in purezza ammaliante, morbido e diretto. Da primi piatti al sugo o compagno di merenda dei premiati pecorini del caseificio “Il Fiorino”.

Cantina Santa Lucia Località Collecchio km 163,5 bivio San Donato/Saturnia 58010 Grosseto Tel +39 392 9506975

I Massi 2022 - Conte Guicciardini

Il Massi 2022 di Conte Guicciardini è un Sangiovese con piccole percentuali di Alicante, Merlot o Cabernet che fermenta in acciaio e affina in botti di rovere. Il suo intenso color rubino a fianco dei tipici frutti rossi maturi associa una piacevole spaziatura e note minerali, eredità dei terreni calcarei da cui nasce. Sorso di bella struttura e pienezza con finale balsamico di liquirizia ed eucalipto, di indubbia eleganza. Da abbinare a carni arrosto o stufate come il tradizionale cinghiale in umido della cucina maremmana.

Conte Guicciardini Via Fezzana 45/49 50025 Montespertoli (Fi) Tel +39 055 82315

Vigna del Bersagliere 2018 - Podere 414

Vigna del Bersagliere 2018 è un cru da singola parcella dedicato al fondatore di Podere 414, Giuseppe Valiani “Il Bersagliere”, nonno di Simone Castelli. Un Sangiovese in purezza che staziona fino a 28 giorni sulle bucce per poi affinare in tonneaux per tre anni e altri due in bottiglia. Prodotto in 2.000 bottiglie nel calice il suo rubino profondo con riflessi granata, esprime aromi di frutta nera in confettura e speziato di cardamomo e pepe di Sichuan. Sorso rotondo con fitta trama tannica e bilanciata acidità che fanno da apripista ad un decisa persistenza. Vino gastronomico o da meditazione, questo cavallo di razza dimostra quanto il Morellino possa essere, al contempo, complesso e immediato, mantenendo quel dna di figliol prodigo di terra e mare che lo caratterizza.