Vini di territorio e precisione stilistica: l'obiettivo di San Felice con Duclos

L'azienda vitivinicola San Felice, parte del gruppo Allianz, ha reso noto l'avvio di una collaborazione con l'enologo francese Thomas Duclos, figura di riferimento della nuova generazione enologica di Bordeaux. La partnership coinvolgerà le tre tenute aziendali: San Felice (Chianti Classico), Campogiovanni (Montalcino) e Bell'Aja (Bolgheri). L'obiettivo di questa collaborazione è rafforzare l'identità territoriale dei vini, migliorando precisione stilistica e coerenza qualitativa in un contesto produttivo sempre più esigente.

Thomas Duclos

Un progetto per consolidare la qualità

Secondo Mario Cuccia, presidente di San Felice, la scelta di Duclos nasce da un'esigenza concreta di evoluzione tecnica e stilistica: «San Felice ha scelto Thomas Duclos come consulente enologico aziendale. Conosciuto per il suo approccio disciplinato e centrato su purezza, equilibrio ed eleganza, affiancherà i gruppi enologici delle nostre tre tenute, contribuendo ad innovare le competenze, valorizzare le specificità dei territori e accrescere la riconoscibilità dei nostri vini». L'enologo francese collaborerà a stretto contatto con le squadre interne, promuovendo un percorso condiviso di miglioramento continuo.

L’azienda vitivinicola San Felice conta tre tenute in Toscana

San Felice, realtà da sempre attenta alla ricerca e alla sostenibilità, affronta le sfide legate al cambiamento climatico e alle trasformazioni del gusto dei consumatori. Per Cuccia, è proprio in un momento complesso come questo che è necessario allargare lo sguardo: «Il mondo del vino richiede oggi scelte consapevoli e aggiornate. Farlo da soli limiterebbe le nostre ambizioni e, in ultima istanza, la qualità. Per questo ci siamo rivolti a un professionista di indiscutibile livello».

Il ruolo del team e una visione condivisa

Anche Carlo De Biasi, Direttore Generale di San Felice, sottolinea l'importanza del fattore umano nel processo di crescita qualitativa: «Per affrontare le sfide che ci attendono, dobbiamo evolvere nei vigneti, nella cantina e nell'organizzazione. Il fattore umano per noi viene prima di tutto. Thomas Duclos rappresenta la sintesi tra visione esterna e rispetto della nostra identità». Duclos non si limiterà a fornire un supporto tecnico, ma sarà parte integrante del progetto aziendale, contribuendo alla formazione e alla crescita della squadra.

Alcuni vini di San Felice

Dopo le prime visite nelle tenute, Duclos ha condiviso alcune osservazioni sui tre territori aziendali: «San Felice: un mosaico di terreno ed esposizione per esprimere lo spirito del Chianti Classico contemporaneo. Campogiovanni: la potenza di un luogo storico esaltata da una visione del XXI secolo. Bell'Aja: l'interpretazione fine e precisa di un terroir selvaggio e soleggiato». Duclos sottolinea anche il valore del lavoro di squadra: «Sono un gran lavoratore e molto attento ai rapporti umani. Il nostro lavoro consiste nel rivelare un terroir senza esagerare. Ogni vino deve avere una sua personalità».

Chi è Thomas Duclos

Thomas Duclos, originario di Margaux, si è formato presso l'Università di Bordeaux ed è attivo dal 2005. Dal 2011 fa parte del laboratorio Oenoteam a Libourne. È noto per un approccio orientato alla precisione, freschezza ed equilibrio, in contrapposizione agli stili troppo concentrati e legnosi degli anni '90. Collabora con numerose realtà di rilievo tra cui Château Canon, Troplong Mondot, Franc Mayne, Beau-Séjour Bécot e Château Giscours. È considerato un professionista in grado di adattarsi alle diverse realtà aziendali, supportandole in percorsi di rinnovamento stilistico.