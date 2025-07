Birrificio del Catria, la birra agricola che nasce nel cuore delle Marche

Nel comune di Cantiano (Pu), ai piedi del Monte Catria, prende vita un birrificio agricolo che coniuga esperienza brassicola, identità territoriale e ospitalità. Alla guida c'è Pietro Corrieri, affiancato dalla birraia Anna Rossi. Il Birrificio del Catria è molto più di un laboratorio di produzione: è un ritorno alle origini. Fondato da Pietro Corrieri, con una lunga esperienza maturata in noti birrifici italiani, rappresenta la sintesi tra tecnica brassicola, sostenibilità agricola e vocazione territoriale.

Il Birrificio del Catria si trova nell'Appennino Marchigiano

L'azienda coltiva direttamente l'orzo con cui produce il proprio malto agricolo, utilizzato per brassare birre artigianali che vogliono raccontare il territorio. Il legame con il paesaggio marchigiano è centrale e si riflette anche nella scelta delle materie prime e nella filosofia produttiva. Il birrificio, che nel 2024 ha superato una produzione di 500 ettolitri, si distingue anche per una decisa impronta identitaria: tutte le birre sono racconti liquidi del paesaggio, delle tradizioni e della cultura locale.

Birrificio del Catria, distribuzione a filiera corta e il rafforzamento dell'online

Attiguo al birrificio si trova un rifugio con foresteria, punto d'incontro per escursionisti, amanti della montagna e semplici appassionati di birra. «Vogliamo creare un luogo dove ogni ospite possa vivere la propria "Pinta di Libertà" - raccontano i titolari - un momento di genuinità, contatto con la natura e scoperta dei sapori locali, sentendosi parte della nostra famiglia». Il rifugio si configura come spazio di ospitalità e degustazione. Qui si può partecipare a pranzi rustici, cene conviviali o semplici soste dopo un'escursione. La birra viene proposta come strumento di racconto e connessione. Il contesto, immerso nel verde, amplifica l'esperienza sensoriale e culturale.

La distribuzione della birra avviene principalmente attraverso somministrazione diretta nel rifugio e partecipazione a eventi esterni, due canali che insieme rappresentano oltre la metà delle vendite. A livello commerciale, la vendita è concentrata nelle regioni Marche, Emilia Romagna e Umbria, in forma diretta, con piccole presenze nella GDO locale (es. Coop). In crescita la vendita online, grazie allo shop ufficiale, attualmente in espansione.

Birrificio del Catria, le birre iconiche: tra identità, sperimentazione e territorio

Le birre sono distribuite in due principali formati:

Bottiglie da 0,5 litri , adatte alla vendita al dettaglio e alla mescita in rifugio

, adatte alla vendita al dettaglio e alla mescita in rifugio Fusti KeyKeg da 20 litri, per eventi, ristoranti e somministrazione esterna

Catria Keller “Ukre” - 4,9% (gluten free)

Birra rustica e dissetante, prodotta in stile keller, con malto chiaro e luppoli nobili. Opalescente, dal profilo erbaceo-floreale, è la birra più venduta. Il nome si ispira all'antico linguaggio umbro.

Abbinamenti consigliati: frittata alle erbe, salumi, formaggi freschi.

Grabovia - Russian Imperial Stout 9,5%

Scura e complessa, con sentori di caffè, cioccolato e note affumicate. Il nome omaggia il culto umbro del dio Grabovio.

Abbinamenti consigliati: stufati di carne, formaggi stagionati, dolci al cacao.

Birrificio del Catria: alcune birre

Fykla - Weissbier con pane di Chiaserna 4,5%

Prodotta recuperando il pane invenduto dai forni locali, dona alla birra una nota panificata unica. La crosta del pane cotto a legna si riflette nel colore e nel gusto.

Abbinamenti consigliati: piatti vegetariani, insalate, formaggi cremosi.

Spocaj - West Coast IPA 6%

Frutto di una collaborazione internazionale con Whistle Punk Brewing (Spokane, USA), è una IPA agrumata e resinosa che testimonia l'alleanza tra territori gemellati.

Abbinamenti consigliati: hamburger, carni grigliate, street food.

Birra Tekvia - Session APA 3,9%

Tra le prime birre prodotte dal birrificio, Tekvia è una Session APA da 3,9%, alleggerita nello stile per diventare ancora più fruibile. Aromi tropicali e agrumati, con finale amaro ma equilibrato. Il nome rimanda al Bosco di Tecchie, zona protetta vicina al birrificio, dove le sfumature cromatiche dell'autunno ispirano il colore ambrato della birra.

Abbinamenti consigliati: piatti speziati, formaggi mediamente stagionati, erborinati.

Birrificio del Catria, idromele e prossimi progetti: tra mito e botaniche locali

Il Birrificio del Catria produce anche un idromele artigianale a base di miele marchigiano, in particolare miele di coriandolo. Il prodotto, chiamato Vofion (16% alc.), si ispira a miti umbri e a riti ancestrali. A breve prenderà avvio un nuovo ramo produttivo: una distilleria dedicata a liquori e distillati a base di erbe appenniniche. Un percorso che unisce ricerca, agricoltura e biodiversità, coerente con l'obiettivo del birrificio: valorizzare le aree interne e offrire esperienze autentiche nel rispetto del territorio.

Il Birrificio del Catria vuole raccontare il territorio attraverso le sue birre

L'integrazione con i produttori locali è uno dei cardini del progetto. Esemplare la birra Weiss Fykla, che utilizza pane di Chiaserna destinato al compostaggio, o la Fruit Beer Vera, con l'uso della visciola di Cantiano. L'azienda adotta pratiche di economia circolare, recuperando sottoprodotti alimentari e promuovendo la filiera corta anche attraverso l'ospitalità e l'incontro diretto col consumatore.

Birrificio del Catria, un birrificio agricolo come modello di sviluppo rurale

Il Birrificio del Catria si inserisce a pieno titolo tra le esperienze italiane che puntano a valorizzare le aree interne attraverso una sinergia tra agricoltura, turismo sostenibile e cultura brassicola. Un modello replicabile che guarda al futuro, ma con solide radici nella terra.