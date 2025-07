Marconi 21, il gin a bassa gradazione che guarda a una nuova cultura del bere

Nel panorama della distillazione artigianale italiana, Poli Distillerie propone una novità che risponde a una crescente richiesta di consumo responsabile e gusto autentico: si chiama Marconi 21 ed è un gin a bassa gradazione alcolica (21% vol.), realizzato con un blend di sette botaniche mediterranee. Un distillato pensato per chi ama i cocktail classici - come Gin & Tonic o Negroni - ma cerca un profilo più equilibrato, adatto a momenti di socialità leggera e consapevole.

Marconi 21, il nuovo Gin di Poli Distillerie

La ricetta di Marconi 21 si distingue per la presenza di bacche di ginepro, rosmarino, menta, anice verde, finocchio selvatico, coriandolo e cardamomo. Il risultato è un distillato che richiama la freschezza di un campo di erbe spontanee. Al naso emergono note anisate e balsamiche, grazie all’anice verde e al finocchietto. In bocca si sviluppano sentori di ginepro e rosmarino, con sfumature mentolate e speziate in chiusura, dove coriandolo e cardamomo accompagnano la persistenza con toni di liquirizia e menta.

Come per gli altri gin della gamma Marconi, anche questo distillato viene prodotto con l’alambicco Crysopea, un impianto a bagnomaria sottovuoto che consente di preservare la delicatezza delle botaniche.

Il risultato è una struttura aromatica complessa ma non invasiva, che consente un’ampia versatilità di utilizzo: liscio, con ghiaccio o in miscelazione. Marconi 21 si rivolge a chi desidera godere dell’esperienza del cocktail senza incorrere negli effetti tipici di distillati ad alta gradazione. Perfetto per un Gin & Tonic più leggero ma aromatico, o per reinterpretare classici come il Negroni in chiave moderata ma non priva di carattere. Il consiglio di servizio? In tumbler basso, con ghiaccio, per un aperitivo che accompagni la socialità senza appesantirla.

Poli Distillerie, una risposta a un’evoluzione nei consumi

Marconi 21 nasce da questa osservazione: offrire un gin che non rinunci alla qualità aromatica, ma che sappia accompagnare le nuove abitudini di consumo, in particolare tra le generazioni più giovani. Un trend confermato anche dai dati IWSR (International Wine and Spirits Record): nel 2023 il comparto no/low alcohol è cresciuto del +4% a valore, e i ready-to-drink del +2%.

Il nome Marconi 21 racchiude un doppio riferimento. Da un lato, la via Marconi di Schiavon, dove ha sede la distilleria; dall’altro, un tributo a Guglielmo Marconi, che a soli 21 anni avviava i primi esperimenti sul telegrafo senza fili. Un simbolo di visione e leggerezza innovativa che oggi si riflette anche in un gin concepito per trasmettere un messaggio nuovo: si può bere bene, con gusto, e allo stesso tempo restare leggeri.