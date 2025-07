Müller Thurgau, San Lorenz di Bellaveder è il migliore al concorso internazionale

Si è tenuta nell’ambito della 38ª edizione della rassegna “Müller Thurgau: Vino di Montagna”, la cerimonia di premiazione della 22ª edizione del Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau. La manifestazione si svolge in Valle di Cembra (Trentino) e prosegue fino a domenica 6 luglio, con eventi diffusi sul territorio e momenti di approfondimento dedicati al vitigno. Sono diciannove in totale le etichette premiate, nel rispetto della soglia massima del 30% sul totale dei 64 vini partecipanti, come previsto dal regolamento.

I premiati della 22ª edizione del Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau

Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau, 64 vini in gara

I 64 vini in concorso provenivano principalmente dal Trentino (45 etichette), con 8 vini altoatesini, 1 valdostano e circa 10 etichette tedesche (pari al 15% del totale). Le degustazioni si sono svolte lo scorso 20 giugno, con la partecipazione di 19 giudici, suddivisi in tre commissioni composte da enologi, sommelier e giornalisti. La valutazione è avvenuta alla cieca, secondo il Metodo Union Internationale des Oenologues, che considera quattro parametri: vista, olfatto, gusto e gusto-olfatto. La rappresentanza territoriale vede in evidenza quattordici etichette trentine, accompagnate da due altoatesine e tre tedesche. La maggior parte delle etichette presentate in concorso appartiene all’annata 2024, con 41 vini su 64. A seguire, 19 etichette del 2023, mentre le restanti provengono da annate meno recenti: due del 2022, una del 2021 e una del 2017.

Müller Thurgau San Lorenz di Bellaveder

Dalle valutazioni espresse durante la degustazione emerge un quadro variegato. Gli enologi hanno riconosciuto nella produzione 2024 una notevole freschezza e una buona acidità, elementi che riflettono bene l’andamento stagionale e la vocazione territoriale del vitigno. D’altro canto, sommelier e giornalisti hanno apprezzato le caratteristiche evolutive delle etichette meno giovani, in particolare la complessità e la longevità di alcuni campioni del 2017 e 2021. Nel complesso, si conferma la capacità del Müller Thurgau di rispondere ai nuovi trend di consumo, grazie a una versatilità enogastronomica sempre più ricercata e a una identità territoriale forte, che si esprime in modo distintivo attraverso le diverse annate.

Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau, i vincitori

Il regolamento del concorso prevede che le Medaglie d’Oro non superino il 10% del totale dei partecipanti. Quest’anno sono stati premiati sei vini, che hanno ottenuto punteggi compresi tra 87,54 e 89,091 punti. Le Medaglie d’Argento sono state assegnate a sei etichette, che hanno ottenuto valutazioni comprese tra 86,63 e 87,45 punti. Tra 85,8 e 86,54 punti, sono state assegnate sette Medaglie di Bronzo, che completano il quadro delle etichette premiate.

Medaglie d'Oro

Azienda Agricola Giorgio e Federico Paolazzi , con Igt Vigneti delle Dolomiti Müller Thurgau Pietra di Confine 2021

, con Igt Vigneti delle Dolomiti Müller Thurgau Pietra di Confine 2021 Azienda Agricola Pojer e Sandri , con Vigneti delle Dolomiti Müller Thurgau Monogramma 2022

, con Vigneti delle Dolomiti Müller Thurgau Monogramma 2022 Bellaveder , con Doc Trentino Müller Thurgau San Lorenz 2024, che ha anche ricevuto la menzione speciale “Miglior Vino Italiano” grazie al punteggio più alto (89,091)

, con Doc Trentino Müller Thurgau San Lorenz 2024, che ha anche ricevuto la grazie al punteggio più alto (89,091) Cembra cantina di montagna , con Doc Trentino Müller Thurgau 2023

, con Doc Trentino Müller Thurgau 2023 Hammel, con due etichette: Deutscher Qualitätswein In the Mood for Müller Trocken Pfalz 2023 (“Miglior vino straniero” e “Miglior vino longevo”) e Deutscher Qualitätswein Erste Versuchung Rivaner Trocken Pfalz 2024

Medaglie d'Argento

Cantina Mezzacorona , Doc Trentino Müller Thurgau Superiore Cembra Castel Firmian 2023

, Doc Trentino Müller Thurgau Superiore Cembra Castel Firmian 2023 Cavit , Doc Trentino Müller Thurgau Bottega Vinai 2024

, Doc Trentino Müller Thurgau Bottega Vinai 2024 Cortaccia , Alto Adige Doc Müller Thurgau GRAUN 2023

, Alto Adige Doc Müller Thurgau GRAUN 2023 Gaierhof , Doc Trentino Müller Thurgau 2024

, Doc Trentino Müller Thurgau 2024 Pelz , Igt Vigneti delle Dolomiti Müller Thurgau 2017

, Igt Vigneti delle Dolomiti Müller Thurgau 2017 Tenuta Gottardi, Doc Trentino Müller Thurgau 2023

Medaglie di Bronzo

Azienda Vinicola Nicolodi Alfio , Doc Trentino Müller Thurgau 2023

, Doc Trentino Müller Thurgau 2023 Cantina Aldeno , Doc Trentino Müller Thurgau Athesim Flumen 2024

, Doc Trentino Müller Thurgau Athesim Flumen 2024 Cantina La Vis , Doc Trentino Müller Thurgau "I Classici" 2024

, Doc Trentino Müller Thurgau "I Classici" 2024 Cantina Produttori Valle Isarco , Doc Alto Adige Valle Isarco Müller Thurgau Aristos 2024

, Doc Alto Adige Valle Isarco Müller Thurgau Aristos 2024 Fondazione Mach , Doc Trentino Müller Thurgau 2023

, Doc Trentino Müller Thurgau 2023 Villa Corniole , Doc Trentino Superiore Valle di Cembra Müller Thurgau Pietramontis 2023

, Doc Trentino Superiore Valle di Cembra Müller Thurgau Pietramontis 2023 Winzerverein Hagnau, Hagnauer Premium Müller-Thurgau Fass 247 2023

Müller Thurgau, non solo concorso

La cerimonia di premiazione, svoltasi venerdì 4 luglio, ha aperto ufficialmente la 38ª edizione della rassegna “Müller Thurgau: Vino di Montagna”. L’evento si è tenuto alla presenza di stampa, partner e rappresentanti delle istituzioni locali, ed è stato seguito da uno spettacolo di intrattenimento a cura del comico Lucio Gardin, che ha proposto una performance a tema enologico. Il giorno successivo, sabato 5 luglio alle ore 16.00, è in programma una degustazione guidata dei vini vincitori presso Palazzo Maffei, già completamente prenotata. Per chi non avrà accesso alla degustazione ufficiale, sarà comunque possibile assaggiare oltre 60 etichette selezionate, disponibili nelle sale del palazzo per l’intera durata della manifestazione.

La cerimonia di premiazioni ha aperto ufficialmente la 38ª edizione della rassegna “Müller Thurgau: Vino di Montagna”

Il programma della rassegna si articola anche in una serie di iniziative collaterali pensate per valorizzare il territorio e il vitigno. Tra queste, il trekking “Heroes” lungo il Cammino delle Terre Sospese, un’esperienza immersiva tra vigneti e paesaggi alpini. Non mancano proposte legate al cibo, come lo showcooking ispirato alla cucina thai, che mira a valorizzare l’abbinamento del Müller Thurgau con sapori internazionali. In chiusura, due appuntamenti dal forte impatto esperienziale: la cena sotto le stelle, con intermezzi artistici e performance di danza contemporanea, e il tour enologico “Cantine in sella”, che propone un itinerario tra i produttori locali da percorrere in e-bike, nel segno della sostenibilità e dell’enoturismo attivo.