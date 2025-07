Vini Bagnanti 2025: grandi etichette e sapori toscani sulla spiaggia di San Vincenzo

Riva degli Etruschi, con oltre 60 anni di storia è un ecosistema di valori immerso in 35 ettari di parco, con 8.000 alberi e arbusti, e con 400 sistemazioni, 5 ristoranti, una tenuta agricola biologica e una produzione vitivinicola sostenibile, è punto di riferimento dell’ospitalità toscana ed un centro attivo di cultura gastronomica e ambientale, in stretta collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Slow Food.

Grande successo per Vini Bagnanti 2025

50 cantine sulla spiaggia e un’offerta gastronomica di eccellenza

50 le Cantine presenti sulla spiaggia privata di questo Resort a San Vincenzo, con un’offerta aggiuntiva di laboratori, gastronomia, ristoranti e degustazioni. Per l’Area Food erano presenti il Mulino Le Pietre: pasta artigianale di Grani Antichi, lavorata con metodi tradizionali per sapori autentici e genuini.

Il Trippaio di Gavinana, specialista della trippa e dei sapori toscani, che Leonardo Torrini, ha reso un’autentica istituzione di questo quartiere fiorentino. Irresistibile anche la Porchetta di Marco Grassi, macelleria di fiducia, saporita, magra e genuina. Toscanità ad ogni morso.

Una postazione di Slow Food che ha accompagnato l'evento

Il Gusto Giusto realizza Gelato artigianale gluten free con ingredienti locali fra cui per l’occasione, un gusto speciale al vino Marittimo di Riva degli Etruschi. Podere Paterno & Le Ginestre hanno offerto formaggi ovini e caprini prodotti artigianalmente in alta Maremma. Non poteva mancare lo stand di Riva degli Etruschi il Tenuta Guardamare. Dall’orto alla tavola: piatti toscani preparati con ingredienti biologici provenienti dall’area agricola di proprietà.

Una rete in crescita grazie a collaborazioni e internazionalità

Un’offerta che dalla prima edizione dello scorso anno grazie a Teseo Geri, creatore originario del progetto, Vieri Mantelli, Direttore Commerciale di Riva degli Etruschi e Roberta Perna, nuovo Ufficio Stampa, si è arricchita e bilanciata anche con vini di provenienza internazionale.

Momenti di approfondimento nel corso di Vini Bagnanti 2025

Così ha dichiarato Vieri Mantelli: «La seconda edizione di Vini Bagnanti ha confermato il valore di un progetto che unisce ospitalità, cultura del vino, del cibo e valorizzazione del territorio. Siamo orgogliosi di aver ospitato oltre cinquanta cantine italiane e internazionali e di aver costruito, insieme a partner come Vini Migranti, Slow Food e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, un percorso di alta qualità enogastronomica accessibile a un pubblico ampio e consapevole. Riva degli Etruschi si conferma non solo luogo di ospitalità alberghiera ma anche piattaforma attiva di dialogo tra produttori, esperti e appassionati. Eventi come questo rafforzano la nostra visione: creare esperienze autentiche e sostenibili che generino valore per il territorio e per le comunità che lo abitano».

Il pubblico ha apprezzato i produttori presenti a Vini Bagnanti 2025

A Liguria, Lombardia, Alto Adige, Piemonte, Veneto, Puglia, Emilia, si sono aggiunte Ungheria, Slovenia, Spagna, Francia, Germania e, state tranquilli, tanta Toscana. Innovativa l’idea di suddividere i produttori per sezioni.

Progetti in vigna, ovvero uno spazio dedicato alle cantine che sviluppano progetti di responsabilità sociale e ambientale, impegnandosi in iniziative che vanno oltre la produzione del vino. Dal mondo, ossia una frangia dedicata alle cantine internazionali, dove erano presenti etichette provenienti da tutto il mondo.

Un romantico brindisi in riva al mare

Piccoli produttori, il blocco più nutrito dedicato alle cantine di piccoli produttori che con passione e cura producono meno di 15.000 bottiglie all’anno. Il segmento Giovani Vignaioli era dedicato alle cantine guidate da giovani imprenditori del vino under 35 che portano la loro passione ed energia nel mondo del vino. Dello spicchio finale Arte in cantina facevano parte le cantine che coltivano un legame speciale con l’arte e la cultura, attraverso iniziative come concerti, mostre e collaborazioni con artisti per la realizzazione delle etichette.

La degustazione, avvenuta sulla stretta e affollata passerella affacciata sulla spiaggia, (alla fine si conteranno 1000 partecipanti) non poteva che indurre ad assaggi disimpegnati, ma non per questo privi di spunti.

I grandi Vermentini della serata

E allora nulla di meglio che parlare del vino easy per eccellenza, il Vermentino, che da queste parti è proprio di casa.

Il Bolgheri Bianco Costa di Giulia 2024 di Michele Satta in Castagneto Carducci è un blend tra Vermentino e Sauvignon Blanc provenienti dall’omonimo vigneto. Le uve vengono raccolte a mano, pressate a grappolo intero e vinificate in acciaio e cemento. Al naso nespole, melone, miele, gelsomino, timo, maggiorana, fiori di zagara e zucchero a velo. Fresco e avvolgente al palato, sviluppa un’attraente energia rinfrescante con chiusura sapida e gustosa di frutto della passione.

Il pubblico ha riempito la spiaggia di Riva degli Etruschi

Il Toscana IGT Vermentino Kalendamaia 2024 di Sant’Agnese di Paolo Gigli arriva da Piombino. Le uve sono ottenute da tre cloni di questo vitigno, due Corso e uno Toscano, coltivate con metodi di lotta guidata. Espressivo al naso per aromi varietali di erbe aromatiche, pesca bianca e mandorla. La piacevolezza del sorso è sostenuta da freschezza di cedro e sapidità salmastra. Finale al bergamotto e ananas.

Momenti di assaggio esperienziale a Vini Bagnanti 2025

Il Costa Toscana Vermentino Marittimo 2023 di Tenuta Guardamare è stato prodotto in sole 4.100 bottiglie provenienti da un unico vigneto a Baratti, nella zona di San Vincenzo. Si apre su fragranti note di mughetto e biancospino, affiancati da note citrine, lime in primis, a seguire mela Golden e salvia. La piacevole bevibilità si fonde alla vivace freschezza e al corpo volutamente delicato. Elegante la scia sapida con una chiusura timidamente ammandorlata.

Oltre la Toscana: Liguria e Sicilia

Lasciamo la Toscana per una rapida incursione in Liguria. L’IGT Bianco Colline Genovesato Foresto 2023 La Ricolla è il bianco più sperimentale della gamma aziendale. Foresto significa straniero, estraneo e per questo si è deciso di sbizzarrirsi aggiungendo nel blend alla tipica varietà Bianchetta una quota di Petit Manseng e Viognier. Di un dorato brillante, ha un incipit di pesca disidratata e fiori gialli essiccati, zenzero e camomilla, seguiti da vigori di macchia mediterranea. Delicate note salmastre accompagnano il palato, fresco, rotondo, sapido, saporito, invitante e di buona persistenza.

Vini Bagnanti 2025, un grande successo

Forse non tutti sanno che GIODO, azienda ilcinese celebre per il suo Brunello si cimenta con successo anche in Sicilia. E l’IGT Terre Siciliane Carricante 2023 Alberelli di GIODO è il vino più convincente della serata. Giallo paglierino cristallino. Elegante esordio di mela e susina bianca, sensazioni di ginestra e gelsomino, effluvi di zenzero e pietra focaia. Al gusto è deciso, rotondo, animato e bilanciato da freschezza e sapidità. Durevole la chiosa con piacevoli ricami fruttati. Questa la nostra personale top five. Arrivederci a Vini Bagnanti 2026.

L'elenco completo delle aziende partecipanti, selezionate per qualità, artigianalità e identità territoriale