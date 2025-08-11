Meno etichette, più qualità: tutti i risultati della Guida ai Migliori Vini della Sardegna

I numeri parlano, come sempre, chiaro. Ma il primo dato eloquente è che su 305 campioni recensiti per l’Edizione 2026 della Guida on line ai migliori vini della Sardegna, curata da Maurizio Valeriani e Antonio Paolini, i premiati con la Standing Ovation sono 98, praticamente uno su tre. Con tre 100/100, l’inchino alla perfezione (o quel che più umanamente le assomiglia) che la testata giornalistica Vinodabere non vuol negare (né negarsi) per chi la centra nel momento dell’assaggio a bottiglia anonimizzata.

La copertina della Guida Completa ai Migliori Vini della Sardegna 2026

Quest’anno a fare bingo sono due Vermentino, il Ruinas del Fondatore 2022 di Depperu (un recidivo della qualità top), il Gallura Superiore Campianatu 2023 di Tenute Campianatu e un Cannonau di Sardegna, il Perdas Longas 2023 del pur titolatissimo Francesco Cadinu. Il tutto su un plafond di etichette testate di poco superiore alle 700 unità.

Annata 2023: meno etichette, più qualità

Chi ricordasse, o avesse sotto gli occhi i totali dello scorso anno, coglierà una differenza significativa: 100 in meno passati in assaggio. Ma la ragione c’è. Ed è dovuta in parti uguali alla difficoltà di un’annata, la 2023, che ha toccato in modo particolare i rossi (e in modo speciale la Barbagia), ma anche alla accresciuta maturità dei produttori. Che hanno fatto i conti a dovere con la necessità di impiegare solo le uve migliori e hanno proporzionalmente ridotto, per un anno, la gamma di etichette.

Una vigna di Cannonau

A premiarli e consolarli almeno in parte, il risultato. I 2023 assaggiati sono risultati estremamente convincenti (sono, del resto, due dei tre 100/100); con molti vini definibili per brevità (e in modo forse inappropriato) base che, arricchiti dalla rinuncia a Riserve e/o Ghiradas, hanno centrato esiti, classe e sensazioni di tutto rispetto.

I territori protagonisti: Gallura, Mamoiada, Mandrolisai

Dal punto di vista dei territori, esaminando le sub-regioni dell’Isola, la Gallura ribadisce e rafforza la sua vocazione per il Vermentino (17 Standing Ovation su 35 in Guida) e dimostra di aver trovato anche una via d’interpretazione molto territoriale per il Cannonau (4 Standing Ovation su 10 in Guida).

Un vecchio ceppo di Vermentino

Successo per il Vermentino anche in Romangia (4 Standing Ovation) e nel Coros (3 massimi allori). Pioggia di premi poi per l’ormai consolidata Mamoiada (12 su 21 Cannonau in Guida) che attraverso la scelta di farsi comunità vinicola compie ogni anno passi in avanti col suo Cannonau di montagna e la sempre più sorprendente Granazza.

Sud Sardegna: Carignano protagonista, Mandrolisai in ascesa

Buone notizie anche da Orgosolo (3 su 4 i premiati con Standing Ovation) e da Oliena (5 su 9) che vede una sorta di rinascita del suo Nepente, emendato sempre di più da vecchie rusticità che lo frenavano.

Uve di Carignano

Quanto al Sud Sardegna, la bandiera resta il Carignano, con ben 7 Standing Ovation su 14. E, a dispetto di un evidente ritardo di consapevolezza e relativa comunicazione sulle potenzialità della zona, si copre di gloria anche il Mandrolisai (7 premiati su 14), unica sub regione sarda con Doc dedicata al proprio territorio.

Vini ossidativi e dolci: qualità incompresa

Gli assaggi dei vini ossidativi (Vernaccia di Oristano e Malvasia di Bosa) e dolci dimostrano ancora una volta la grande distonia tra l’elevatissima qualità e le difficoltà commerciali che vivono queste tipologie di prodotti. Che meritano di guadagnarsi paladini e apostoli tra chi ne comprende il valore.

Maurizio Valeriani, direttore di Vinodabere

Infine: come diceva il grande Totò, è la somma che fa il totale. E il totale che ci pare balzi agli occhi è la crescita d’interesse che il mondo enoico sardo mette a segno ogni anno. E a chi, come Vinodabere, ne è stato testimone e narratore da pioniere, e in tempi non sospetti, il risultato odierno non può che fare immenso piacere.

Le 98 Standing Ovation della Guida ai Migliori Vini della Sardegna 2026

Spumanti

VSQ Metodo Classico Dosaggio Zero s.a. - Surrau 98,5/100

Metodo Classico Brut 20 esima Cuvée Solais s.a. - Cantina Santadi 98,2/100

Granazza

Bianco Ispavillu 2024 - Cantine di Orgosolo 98,5/100

Granazza 2024 - Vike Vike 98,3/100

Bianco Ghirada Cara Mala 2024 - Montisci Vitzizzai

Vermentino prodotti in Gallura

Vermentino Ruinas del Fondatore 2022 - Depperu 100/100

Vermentino di Gallura Superiore Campianatu 2023 - Tenute Campianatu 100/100

Bianco Ino+ 2023 - Cantina La Sughera 99,8/100

Vermentino di Gallura Superiore Maìa 2023 -Siddùra 99,7/100

Vermentino di Gallura Superiore Fiore del Sasso 2023 - La Contralta 99,6/100

Vermentino di Gallura Malghesi 2022 - Tenute Oskiros 99,5/100

Vermentino di Gallura Superiore Nozzinnà 2023 - Li Duni 99,4/100

Vermentino di Gallura Dedicato 2020 - Saraja 99,3/10

Vermentino di Gallura Superiore 2024 - Jankara 99,2/100

Vermentino Ruinas 2024 - Depperu 99,1/100

Vermentino di Gallura Témpus (macerato) 2023 - Petra Bianca 99/100

Vermentino di Gallura Superiore Cala Blau 2024 - Tenute Vignola 98,9/100

Vermentino di Gallura Superiore Kintari 2024 - Saraja 98,8/100

Vermentino di Gallura Superiore Sciala 2024 - Surrau 98,7/100

Vermentino di Gallura Vendemmia Tardiva Canayli 2023 - Cantina Gallura 98,6/100

Vermentino Ino 2024 - Cantina La Sughera 98,5/100

Vermentino di Gallura Superiore Selenu 2023 - Tenute Gregu 98/100

Vermentino prodotti nel resto della Sardegna per territorio

Coros Vermentino di Sardegna Billìa 2024 - Cherchi 98,9/100 Vermentino di Sardegna Chimera 2024 - Tenute Soletta 98,7/100 Vermentino di Sardegna Tuvaoes 2023 - Cherchi

Nurra/Alghero Vermentino di Sardegna Sessantaquattro 2024 - Poderi Parpinello 98,5/100 Vermentino Muttos 2023 - Cantina Grappolo d’Oro 98,4/100

Oristanese Vermentino di Sardegna Òrriu Veòr 2024 - Quartomoro 99/100 Vermentino di Sardegna Capo Mannu 2024 - Tenute Evaristiano 98,3/100

Romangia Sussinku Bianco 2023 - Nuraghe Crabioni 99/100 Vermentino di Sardegna “Festha Manna 14 agosto” 2023 - Cantina Sorso Sennori 98,5/100 Vermentino di Sardegna Sa Pontina 2024 - Tenuta Schintu 98,3/100 Vermentino di Sardegna Sabbia 2024 - Viticoltori Romangia 98/100

Sud Sardegna Vermentino di Sardegna Arvali 2024 - Ferruccio Deiana 98,1/100



Vernaccia Ossidative

Vernaccia di Oristano Riserva 2014 - Fratelli Serra 99,8/100

Vernaccia di Oristano Riserva Antico Gregori 1991 - Contini 99,6/100

Vernaccia 2016 - Stefano Pippia 99,4/100

Vernaccia di Oristano Superiore 2015 - Famiglia Orro 98,5/100

Malvasia di Bosa

Malvasia di Bosa Riserva Emidio 2021 - Emidio Oggianu 99,3/100

Altri Vini Bianchi

Bianco di Orgosa Gramentino 2024 - Cantina Orgosa 99,3/100

Minneddu Bianco 2024 - Cantina Paddeu 99,2/100

Bianco Case delle Fate 2023 (da uve Nasco) - Cantina Santadi 98,2/100

Vini Dolci

Bianco Passito Hermes 2024 - Tenute Soletta 99,5/100

Bianco Passito 2023 - Cantina TraMonti di Antonio Marogna 99,3/100

Vino Liquoroso Rosso Festa Norìa s.a. - Cantina Santadi 99/100

Vini Rosati

Boeli Rosé 2024 - Cantina Muggittu 99,1/100

Minneddu Rosato 2024 - Cantina Paddeu 98,6/100

Rosato Petra Bianca 2023 - Petra Bianca 98,5/100

Bovale

Bovale Binariu 2022 - Su Binariu 98,5/100

Bovale Bagadìu 2023 - Fradiles 98,3/100

Mandrolisai

Mandrolisai Superiore Angraris 2021 - Fradiles 99,6/100

Mandrolisai Rosso Superiore Antiogu 2022 - Fradiles 99,1/100

Rosso Ventuno 2023 - Vigne Centro Sardegna 99/100

Mandrolisai Azzàra Domos de Pedra 2024 - Fradiles 98,7/100

Mandrolisai Rosso Tre Buccas 2020 - Su Binariu 98,5/100

Rosso Kantharu 2022 - Fulghesu Le Vigne 98,3/100

Mandrolisai Rosso Superiore Krabone 2022 - Vigne Centro Sardegna 98/100

Monica

Monica di Sardegna Antigua 2024 - Cantina Santadi 98,1/100

Cagnulari

Rosso Sentidu 2022 - Fulghesu Le Vigne 98,7/100

Cagnulari Pietra 2024 - Viticoltori Romangia 98,5/100

Carignano

Carignano del Sulcis Eclisse 2019 - Cantina Taris 99,6/100

Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2021 - Cantina Santadi 99,5/100

Rosso 2021 - La Casa di Sophia 99/100

Carignano del Sulcis Riserva Bricco delle Piane 2022 - Cantina di Calasetta 98,8/100

Carignano del Sulcis Riserva Rocca Rubia 2022 - Cantina Santadi 98,5/100

Carignano del Sulcis 2023 - Carpante 98,3/100

Carignano del Sulcis Superiore Gavino 2021 - Cantina Mesa 98,1/100

Cannonau per territorio