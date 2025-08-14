Vo' celebra la 74ª Festa dell'Uva: tra carri spettacolari e vini dei Colli Euganei

La Festa dell'Uva di Vo' (Pd) celebra la sua 74ª edizione, trasformando i Colli Euganei in un palcoscenico di arte e cultura dal 19 al 21 settembre. Questa manifestazione storica del Veneto è un viaggio affascinante tra arte, tradizione e territorio, pronta a sorprendere e coinvolgere il pubblico. L'evento principale sarà la sfilata dei carri allegorici di domenica 21 settembre, veri e propri capolavori in movimento realizzati interamente con veri acini d'uva.

L'uva in mostra durante la Festa dell'Uva di Vo'

Oltre 250 volontari sono già al lavoro per preparare cinque carri spettacolari. L'evento è arricchito da un programma che include degustazioni di vino, concerti, laboratori per bambini e percorsi alla scoperta delle cantine locali, offrendo una celebrazione collettiva dell'arte popolare e dell'identità del luogo.

Carri allegorici: l'unicità artigianale con l'uva

Il cuore della Festa dell'Uva di Vo' è la sfilata dei carri allegorici, un rito che unisce generazioni e valorizza il lavoro comunitario. Ogni carro, decorato meticolosamente con uva vera applicata a mano, è il risultato di mesi di impegno da parte di circa 50 volontari. Queste opere d'arte narrano storie che spaziano dalla mitologia alla vita rurale, utilizzando circa 22 quintali di uva per i cinque carri previsti nell'edizione 2025. I Mastri Carristi impiegano una tecnica unica, creando superfici che possono superare i 100 metri quadrati.

Ogni carro è realizzato con oltre 20.000 acini d’uva applicati a mano: in foto il vincitore dello scorso anno

La parata dei carri è in programma domenica 21 settembre con due appuntamenti:

Ore 15.00: sfilata diurna

Ore 20.30: sfilata notturna con giochi di luci, effetti speciali e musica

Ogni carro è un'opera d'arte a tema, che racconta storie di mitologia, cultura rurale, ironia e attualità, sotto la guida sapiente dei Mastri Carristi. La tecnica di applicazione degli acini a mano, su superfici che superano i 100 mq, rappresenta un'espressione rara di arte collettiva.

Esperienze multisensoriali: vino, musica e laboratori

Il programma dell'edizione 2025 si estende ben oltre la sfilata. Il Villaggio DiVino offrirà degustazioni di Serprino e altri vini Doc/Docg dei Colli Euganei. Si potrà assistere a concerti serali, partecipare a laboratori per bambini e a eventi artistici come “Poesia nel Vino” e la rassegna “CineVino”.

La Festa dell’Uva di Vo’ è molto più di un evento: è un patrimonio culturale condiviso, simbolo di appartenenza, memoria e arte popolare

Una delle novità di quest'anno è “Calici in Carrozza”, un percorso enologico itinerante che valorizza il territorio e le sue eccellenze vinicole. I visitatori potranno viaggiare su un trenino tra cinque cantine storiche della zona. Ogni sosta di 30 minuti permetterà di partecipare a degustazioni guidate condotte da esperti enologi, che illustreranno il processo di produzione e le peculiarità dei vini locali. Altre attività includono la “Pigiatura dell'Uva” per i più piccoli, mostre di uve e concerti all'alba tra i vigneti, trasformando ogni angolo di Vo' in una narrazione collettiva di paesaggio, gusto e condivisione.

Valore culturale e identitario di una festa storica

Nata nel 1950, la Festa dell'Uva di Vo' è molto più di un evento: è un patrimonio culturale condiviso, simbolo di appartenenza, memoria e arte popolare. Ogni edizione rinnova un legame profondo tra comunità e territorio, offrendo ai visitatori uno spettacolo unico nel panorama italiano.