EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 15 agosto 2025  | aggiornato alle 18:15 | 113954 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

abbinamento

Dal pepe alla fava tonka: le spezie nei drink riscrivono la mixology

Italpepe, con la Vitaletti Academy, è al centro di un percorso che unisce Campari Academy, Lavazza, Carpigiani e Koppert Cress: le spezie diventano protagoniste della mixology, dando identità e profondità ai cocktail

di Redazione Italia a Tavola
 
15 agosto 2025 | 17:30

Dal pepe alla fava tonka: le spezie nei drink riscrivono la mixology

Italpepe, con la Vitaletti Academy, è al centro di un percorso che unisce Campari Academy, Lavazza, Carpigiani e Koppert Cress: le spezie diventano protagoniste della mixology, dando identità e profondità ai cocktail

di Redazione Italia a Tavola
15 agosto 2025 | 17:30
 

Dalla polvere di peperoncino al pepe di Sichuan, dal cumino alla fava tonka: oggi le spezie non restano più confinate alla cucina ma trovano un ruolo da protagoniste anche nel mondo della mixology. Cocktail che profumano di terre lontane, che bruciano o rinfrescano, che sorprendono al primo sorso e cambiano nel tempo. A Milano, al Milord, è nata una drink list che racconta questa rivoluzione sensoriale, frutto di un progetto che unisce Campari Academy, Lavazza Training Center, Carpigiani Gelato University, Koppert Cress e la Vitaletti Academy di Italpepe. Un’alleanza inedita che porta le spezie al centro di un percorso di ricerca scientifica e creativa, destinato a lasciare un segno.

Dal pepe alla fava tonka: le spezie nei drink riscrivono la mixology

Mixology speziata: il gusto che cambia i cocktail

Dalla ricerca alla miscelazione: le spezie diventano drink

L’idea nasce proprio alla Vitaletti Academy, centro che da anni lavora sulla diffusione della cultura delle spezie e che oggi si conferma punto di riferimento per chi voglia spingersi oltre la tradizione. Insieme a partner d’eccellenza, l’accademia ha costruito un laboratorio condiviso dove bartender, formatori e ricercatori hanno esplorato l’impatto gustativo ed emotivo delle spezie, studiandone le sfumature e le possibili applicazioni nei cocktail. Non un semplice esercizio di stile, bensì un lavoro condotto con rigore e passione, capace di generare esperienze multisensoriali in grado di coinvolgere palato, olfatto e memoria.

TeamSystem

Il cuore di questa sperimentazione è la drink list firmata da Cristian Lodi, trainer storico della Campari Academy, che ha trasformato le sette sfumature sensoriali delle spezie Italpepe in altrettanti cocktail inediti. Così “Passion” accosta lamponi liofilizzati e peperoncino Ancho a rum Appleton e spumante Cinzano; “Trust” mette insieme Bulldog Gin, timo, pepe di Sichuan e una soda alla pesca; “Cheerful” gioca con mango liofilizzato, pepe rosa e cardamomo; “Tenderness” profuma un classico Negroni con fava tonka; “Tradition” valorizza l’arancia e il pepe di Kampot; “Harmony” lega Campari, cumino e germogli di pisello; “Discover” propone tequila e paprika dolce affumicata, con un bordo di sale e spirulina. Una gamma di sapori che testimonia come le spezie possano dare profondità, calore o freschezza, modellando l’identità stessa del drink.

Quando il gelato incontra le spezie nel bicchiere

Ma il progetto non si ferma qui. In collaborazione con Carpigiani Gelato University, Lodi e Diletta Poggiali hanno esplorato un terreno ancora poco battuto: l’uso del gelato come elemento vivo all’interno del cocktail. L’esperimento ha dato vita a un sorbetto al tè verde e gelsomino inserito in una miscela di Mezcal Montelobos, Aperol, Vermouth del Professore e un cordiale a base di kaffir lime leaves, pepe di Sichuan, moringa, fava tonka e mirto. A completare la creazione, i Salty Fingers di Koppert Cress, che aggiungono sapidità e croccantezza. Il risultato è un cocktail in evoluzione, che cambia sorso dopo sorso grazie al gelato che si scioglie lentamente, liberando aromi e modificando texture e temperatura.

Dal pepe alla fava tonka: le spezie nei drink riscrivono la mixology

Il Vermuttino, una preparazione che unisce spirits, gelato e caffè

Lo studio si è poi spinto verso nuove forme di consumo, trasformando cocktail e gelato in finger food multisensoriali. Con Lavazza Training Center, Carpigiani Gelato University e Campari Academy, Italpepe ha immaginato un aperitivo che unisce liquido e solido in un’unica esperienza. Qui anche il caffè viene interpretato come spezia: il “Vermuttino”, preparato con Vermouth del Professore e gassosa, viene profumato con un’essenza di fava tonka e pepe di Sichuan e servito insieme a un gelato al cheddar e jalapeño, completato da nachos speziati alla polvere di caffè. Un abbinamento che ribalta le regole dell’aperitivo tradizionale e apre scenari del tutto nuovi.

Ischia e la visione delle spezie come esperienza sensoriale

In questo percorso non mancano suggestioni legate ai territori, con Ischia che torna più volte come riferimento naturale per la sperimentazione: isola di spezie, agrumi e erbe spontanee, luogo in cui ricerca e tradizione gastronomica si incontrano da sempre. Ed è proprio in quest’ottica che la Vitaletti Academy ribadisce la sua visione. «Le spezie non sono più solo un accento visivo o olfattivo, ma il cuore di un’esperienza multisensoriale - hanno ribadio gli esperti durante l'incontro. I loro toni, erbacei, agrumati o fruttati, combinati con liquori e distillati, donano profondità, calore, freschezza o piccantezza al blend nel bicchiere, risvegliando emozioni e ricordi. Saperle dosare, abbinare e raccontare diventa una competenza distintiva per ogni bartender che voglia davvero sorprendere».

Italpepe
Via Ardeatina 2479 00134 Roma
Tel +39 06 9345040
Lun-Ven 08:30-17:30

© Riproduzione riservata STAMPA

 
spezie cocktail drink mixology Campari Lavazza Carpigiani Koppert Cress Vitaletti Academy ItalpepeCristian Lodi Diletta Poggiali
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Nomacorc Vinventions
Antinori
Torresella
Quattroerre Group
Nomacorc Vinventions
Antinori
Torresella
Quattroerre Group
Mangilli Caffo

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 