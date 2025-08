BastianContrario, il birrificio che racconta Parma tra pub, taproom e memoria storica

Dal 2015 a oggi, BastianContrario è cresciuto da semplice pub a vero e proprio polo produttivo con taproom e cucina, diventando uno dei riferimenti per la birra artigianale a Parma. Un progetto che nasce da una visione condivisa e dalla volontà di unire produzione, mescita e accoglienza gastronomica in un’unica identità.

Un’idea nata al bancone: da pub a birrificio

La storia di BastianContrario inizia nel 2015 con l’apertura del pub in Strada Inzani 34/A a Parma, su iniziativa di Marco Grzincich, da tempo appassionato ed esperto conoscitore di birra artigianale. Cinque anni dopo, nel 2020, il progetto si amplia: entrano in società Alessandro Gorbi e Fabiana Tanzi, portando esperienze pregresse nel mondo brassicolo e contribuendo alla realizzazione di un sito produttivo con taproom e cucina in via Rapallo 3/C.

Bastian Contrario: il team

«Volevamo creare un luogo in cui la birra non fosse solo servita, ma anche pensata, prodotta e raccontata», spiega Alessandro Gorbi, oggi anche birraio del birrificio. Oggi il progetto è strutturato in tre anime integrate: il pub, la taproom con impianto di produzione e una proposta gastronomica complementare. La produzione nel 2024 si è attestata a 400 ettolitri.

Due spazi per due anime del bere artigianale

Nel pub originario di Strada Inzani, oltre alle birre di BastianContrario disponibili alla spina, è presente una selezione di birrifici italiani e internazionali in lattina e bottiglia, oltre a una curata proposta di gin e amari artigianali. Il menu spazia tra salumi e formaggi locali, panini caldi e carni a bassa temperatura, pensate per valorizzare l’abbinamento gastronomico con le birre.

Bastian Contrario conta su due tap room

La taproom in via Rapallo è invece collegata direttamente al sito produttivo. Qui le birre sono servite freschissime alla spina, comprese alcune realizzate in collaborazione con altri birrifici artigianali. L’offerta food include hamburger, panini caldi, stuzzicherie e una proposta distintiva: i tranci di pizza alta al tegamino, ispirati alla tradizione piemontese.

Le birre simbolo di una produzione artigianale curata

Il birrificio propone una gamma snella ma coerente, che valorizza diversi stili brassicoli con un linguaggio tecnico pulito e preciso. Le birre di BastianContrario sono disponibili esclusivamente nei due locali di Parma o tramite distribuzione diretta a locali specializzati. Il packaging è principalmente in fusti da 20 litri in acciaio, con occasionali uscite in lattina da 33 cl, legate a edizioni speciali come Agosto 1922.

Tra le birre più rappresentative:

Birkermaier (5% ABV) , una lager elegante dal profilo equilibrato tra Helles e Pils, è la top seller del birrificio. Al palato è armoniosa, con leggere note agrumate, sentori floreali e malti tedeschi che ricordano il miele e la crosta di pane.

, una dal profilo equilibrato tra Helles e Pils, è la del birrificio. Al palato è armoniosa, con leggere note agrumate, sentori floreali e malti tedeschi che ricordano il miele e la crosta di pane. Volovia (4,5% ABV) è una Session IPA dorata e vivace, dal profilo aromatico complesso grazie a luppoli americani, australiani e tedeschi. Grande bevibilità e struttura agile, pensata per chi cerca intensità senza eccessi.

è una e vivace, dal profilo aromatico complesso grazie a luppoli americani, australiani e tedeschi. Grande bevibilità e struttura agile, pensata per chi cerca intensità senza eccessi. Dusky Treat (4,0% ABV) è una Dry Stout rigorosa , entrata tra le Etichette Imperdibili della Guida alle Birre d’Italia 2025 di SlowFood . Nera e torrefatta, è servita a pompa nei locali del birrificio e si distingue per la rotondità e la pulizia del profilo fermentativo .

è una , entrata tra le Etichette Imperdibili della . Nera e torrefatta, è servita a pompa nei locali del birrificio e si distingue per la . Agosto 1922 (4,8% ABV) è la birra commemorativa dedicata alle barricate antifasciste di Parma, prodotta ogni anno con ricetta e etichetta differenti. L’edizione 2025 ha uno stile British con segale, luppoli americani e un amaro deciso ma equilibrato. È l’unica birra disponibile anche in lattina.

Tra le birre più gastronomiche di Bastian Contrario c’è Decana

Amber lager e abbinamenti: la versatilità di Decana

Tra le birre più gastronomiche c’è Decana (6,5% ABV), una amber lager dal corpo ampio ma bevibile, che richiama il profilo di una bock senza però scivolare nella dolcezza. Complessa e fine, presenta note di crosta di pane e biscotto, che la rendono adatta ad accompagnare carni rosse alla griglia, arrosti o piatti strutturati. «Decana è una birra che racconta la nostra idea di equilibrio: complessità senza eccessi, eleganza senza rigidità stilistiche», spiega ancora Gorbi.