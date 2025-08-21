Cantine Aperte in Vendemmia 2025: dal vigneto alla tavola con le merende a km 0

Da settembre a ottobre torna l'appuntamento più atteso dagli appassionati di vino e vita in campagna: Cantine Aperte in Vendemmia, l'evento del Movimento Turismo del Vino che accompagna i visitatori tra i filari nel momento più intenso e affascinante dell'anno. Passeggiate in vigna, cestini colmi di prodotti locali e merende tipiche a km zero diventano il filo conduttore di un viaggio che, da nord a sud del Paese, unisce il calice al racconto delle terre in cui nasce.

Merende in vigna e calici pieni: l’Italia brinda a Cantine Aperte in Vendemmia

Un settembre e ottobre di convivialità

L'atmosfera della vendemmia è già viva in molte zone d'Italia, con cantine che aprono le porte per condividere il lavoro e la gioia della raccolta. L'iniziativa, che si svilupperà lungo tutto settembre e ottobre, invita a vivere giornate di convivialità e relax in mezzo ai vigneti, scoprendo da vicino un paesaggio che muta con l'arrivo dell'autunno e regala scorci di rara intensità. Proprio la “merenda in vigna” diventa il momento simbolo dell'edizione 2025: un cestino preparato dalle cantine MTV insieme ai produttori locali, pensato per raccontare i sapori autentici di ogni territorio in abbinamento ai vini della casa.

Pane appena sfornato e olio extravergine, salumi e formaggi tipici, dolci artigianali, conserve fatte in casa o piatti che richiedono una preparazione accurata nei ristoranti delle aziende che offrono anche questo servizio: ogni realtà del Movimento Turismo del Vino interpreterà a modo proprio il tema della merenda, costruendo un'esperienza che lega il gusto del cibo al racconto del territorio. L'idea è semplice ma potente: sedersi tra i filari con un cestino in mano e scoprire la genuinità delle tavole contadine, tra prodotti stagionali e sapori che parlano di cultura enogastronomica.

I piatti della vendemmia

Molti piatti hanno un legame diretto con la stagione della vendemmia e con le festività autunnali. Nelle Marche si trovano i vincisgrassi, in Veneto i risi e bisi con funghi e radicchio, in Lombardia la polenta concia, in Piemonte la bagna cauda. Altre specialità si prestano perfettamente al tema della merenda in vigna: la torta al testo con affettati e formaggi in Umbria, la piadina con i salumi in Emilia Romagna, il pane frattau in Sardegna. Non mancano le ricette in cui l'uva è protagonista, dall'iconica schiacciata con l'uva in Toscana alle ciambelline al vino del Lazio, dai taralli pugliesi alla mostarda di mosto d'uva siciliana fino ai dolci a base di mosto cotto in Sardegna.

Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente del Movimento Turismo del Vino

«La vendemmia è già iniziata in alcune zone d'Italia e con lei la volontà delle cantine socie di condividere il momento più importante dell'anno con i wine lover - racconta Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente del Movimento Turismo del Vino. Le stime parlano della 2025 come una vendemmia eccezionale, con uva di ottima qualità ed una quantità più alta dell'anno precedente. Vogliamo condividere la nostra gioia con chi visita le nostre cantine e, affinché ogni esperienza offerta a Cantine Aperte in Vendemmia sia indimenticabile, abbiamo voluto mettere in primo piano i numerosi prodotti enogastronomici italiani d'eccellenza, passando di regione in regione, con un'attenzione particolare ai piatti della vendemmia che vengono offerti in questo speciale periodo in abbinamento ai nostri vini. Storie e racconti che parlano di tradizioni uniche, dal calice al piatto, merende che raccontano aneddoti inediti, il clima di festa della vendemmia, il profumo dell'uva e le tavolate conviviali memorabili per grandi e piccini, faranno di Cantine Aperte in Vendemmia un evento imperdibile in tutta l'Italia».

Esperienze per tutti

Il valore dell'iniziativa non si limita alla degustazione, ma si intreccia con la voglia di vivere all'aperto, osservare i colori della natura che cambiano e partecipare a riti che appartengono da sempre alla vita contadina. Le cantine propongono attività pensate per tutti: dai laboratori didattici per i più piccoli alle esperienze immersive per i visitatori stranieri che ogni anno scelgono l'Italia proprio per la magia della vendemmia. Le proposte variano dalle feste pomeridiane per le famiglie fino a weekend completi con possibilità di pernottare in azienda, trasformando la visita in un'esperienza a tutto tondo.

Settembre e ottobre diventano così mesi da segnare in agenda per chiunque voglia unire vino, territorio e convivialità. Il consiglio è quello di restare aggiornati sui canali ufficiali del Movimento Turismo del Vino per scoprire le cantine aderenti e programmare la propria giornata tra i filari. La vendemmia, dopotutto, non è solo il lavoro più importante dell'anno per i vignaioli, ma un'occasione di incontro che parla di storie, sapori e paesaggi che fanno parte della memoria collettiva del Paese.