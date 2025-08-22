EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Vendemmia 2025 in Lombardia: raccolta anticipata e uve di qualità

La vendemmia 2025 in Lombardia parte sotto buoni auspici: Franciacorta, Oltrepò e Lugana registrano uve di qualità, con raccolta anticipata e prospettive positive per spumanti, rossi e rosati

di Renato Andreolassi

22 agosto 2025

Vendemmia 2025 in Lombardia: raccolta anticipata e uve di qualità

La vendemmia 2025 in Lombardia parte sotto buoni auspici: Franciacorta, Oltrepò e Lugana registrano uve di qualità, con raccolta anticipata e prospettive positive per spumanti, rossi e rosati

«Per ora, incrociando le dita e nonostante la immancabili bizze del tempo (i dazi del 15 % di Trump sono un'altra cosa) la vendemmia, anzi le vendemmie delle uve per le basi degli spumanti nei vari territori vitivinicoli lombardi, sono iniziate sotto i migliori auspici. Rispetto al passato la raccolta quasi ovunque è anticipata di una decina di giorni. Dove si è lavorato seriamente e non ci sono stati attacchi di peronospora e oidio, la qualità è decisamente buona. Adesso speriamo solo che meteo pazzo non combini guai». Gianfranco Comincioli, produttore nonché presidente di Coldiretti Lombardia , fa una prima analisi della stagione partendo  dalle informazioni raccolte fra le 2370 aziende iscritte all'associazione sindacale.

Vendemmia 2025 in Lombardia: raccolta anticipata e uve di qualità

In Franciacorta la vendemmia di Chardonnay e Pinot Nero è praticamente terminata

Uve per spumanti e rosati già in cantina

«Nelle tre più importanti zone vocate per le bollicine: Franciacorta, Oltrepò e Lugana - rimarca Comincioli - le uve base sono in fase di avanzata raccolta, e non sono lontane dal traguardo di fine mese». Anzitutto in Franciacorta dove la vendemmia, quasi ovunque manuale, di Chardonnay e Pinot Nero, per i sempre più rinomati Docg, è praticamente terminata essendo iniziata ai primi di agosto attorno alla collina di Gussago.  

Stesso discorso, sempre nel bresciano, a cavallo delle colline del  lago di Garda. Le uve per le bollicine della Lugana, fra Veneto e Lombardia, sono già in gran parte in cantina, mentre per i bianchi fermi se ne parla a metà settembreOttima annata pure in Valtènesi, secondo Comincioli: «Ci sono grandi premesse per i nostri rosati. La stagione sta andando bene altresi per i rossi che raccoglieremo da metà settembre in poi».  In Oltrepò l'arrivo del commissario nella più grande cantina della zona (Terre d'Oltrepò, ndr) dopo una interminabile telenovela, si spera possa garantire tranquillità ai viticoltori. Comunque - pure per loro - si prospetta un'annata  decisamente positiva. Le uve base degli spumanti sono in fase di raccolta . Vendemmia senza problemi per i (futuri) spumanti della bergamasca Val Calepio. 

Vendemmia 2025 in Lombardia: raccolta anticipata e uve di qualità

Gianfranco Comincioli, produttore e presidente di Coldiretti Lombardia

Per i vini fermi, al via (già dalla prossima settimana) la Strada dei Colli dei Longobardi con il semi-dimenticato (ma eccellente) Botticino, San Colombano al Lambro, le Colline del Mantovano, mentre per i magnifici rossi della Valtellina, il mese ideale è sempe ottobre, con qualche giorno d'anticipo pure per le uve che maturano tardivamente fra i muretti a secco patrimonio Unesco. «Una vendemmia- conclude Comincioli - che deve comunque tener conto della nuova situazione geopolitica internazionale. Siamo in attesa di capire cosa succede sui mercati esteri, USA in particolare con l'adozione dei dazi. Le grandi cantine dovranno, probabilmente, trovare nuovi sbocchi e opportunità nel vecchio continente. Adesso, con ottimismo, pensiamo a portare a casa della buona uva che ci permetterà di fare ottimi vini».

