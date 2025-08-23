EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
a roma

Ispirazione americana e tradizione belga: la ricetta del birrificio Rebel's

Nato nel 2016 a Roma, il birrificio Rebel’s unisce ispirazioni americane e belghe, ingredienti insoliti e una sede nel verde. Con 2.900 hl prodotti nel 2024, punta su taproom, distribuzione nazionale e ricette identitarie

di Carlo Vischi
 
23 agosto 2025 | 09:30

Rebel's nasce nel 2016 dall'idea di quattro amici - Riccardo Di Profio, Andrea Casini, Andrea Martorano e Raffaele Lucadamo - che, dopo anni di esperienze nel homebrewing, hanno scelto di trasformare la passione in lavoro. «Abbiamo iniziato studiando e sperimentando, fino a trovare una cifra stilistica che sentiamo nostra», raccontano i soci. La produzione si ispira al mondo hop-forward americano, senza rinunciare alla reinterpretazione di stili classici belgi. Spezie, frutta e agrumi diventano strumenti per proporre una visione personale della birra artigianale.

Rebel's, la produzione

Il birrificio ha sede in un casale del Novecento immerso nel verde nei dintorni di Roma. Nel 2024 la produzione si è attestata a 2.900 ettolitri, segno di una crescita costante sul mercato italiano. Il ruolo di birraio è ricoperto da Riccardo Di Profio, che cura ricerca e innovazione delle ricette.

Non mancano riferimenti al territorio. Tra gli ingredienti utilizzati ci sono bergamotto calabro e buccia di limone di Sorrento. Il bergamotto è protagonista della Tripel Serial (8%), interpretazione personale di uno stile belga ad alta gradazione. Il limone di Sorrento, invece, compare nella Goose Lido Breeze (5%), che impiega anche sale per rendere la bevuta più fresca e snella.

Rebel's si affida a una distribuzione diretta su Roma e a una rete di distributori in diverse regioni italiane: Lazio, Campania, Lombardia, Sardegna, Puglia, Marche, Abruzzo, Veneto ed Emilia Romagna.
Le birre sono acquistabili anche online sul sito ufficiale.

Rebel's, le birre iconiche

Il packaging prevede fusti Polykeg da 24 litri e lattine sleek silver da 33 cl.

Tra le produzioni stabilmente in gamma spiccano quattro birre:

  • Imperial Ipa “Tropical Bomb” (8%): secca e fruttata, con uso di luppoli Topaz, Ekuanot e Citra.
  • West Coast Ipa “Parrot Invasion” (6%): agrumata, secca, con amaro tagliente.
  • Sunshine Blanche (4.8%): speziata con pepe rosa, pepe di Sichuan e coriandolo, leggera e beverina.
  • Asian Neipa “Tempura Crunch” (6%): morbida, con lime Kaffir e galangal, pensata per abbinamenti asiatici.

La Sunshine Blanche, in particolare, è una delle birre simbolo del birrificio. Dal colore giallo paglierino e 18 IBU, unisce spezie non convenzionali allo stile: pepe rosa, pepe di Sichuan e coriandolo. Viene proposta in abbinamento a piatti di pesce, grazie al profilo speziato e delicato. La birra più venduta è la Imperial Ipa “Parrot Invasion” (8%), che rappresenta anche il legame più diretto con l'ispirazione americana.

Rebel's, Taproom & Garden

Un aspetto centrale del progetto è la Taproom & Garden, spazio all'interno del Gra che conta 150 coperti e propone cucina in abbinamento alle birre. «Volevamo creare un luogo dove vivere un'esperienza conviviale e completa, non solo degustare una birra», spiegano i fondatori. L'attività è raccontata anche sui social, in particolare su Instagram.

Rebel's
Via Ardeatina 931 00178 Roma
Tel +39 06 87165259

