Le Formelle è il miglior rosato del Mediterraneo: vince la Calabria del Gaglioppo

La selezione Calabria del “9° concorso Miglior Rosato del Mediterraneo” ha avuto luogo nella suggestiva cornice del Castello della Valle di Fiumefreddo Bruzio, affacciato sulla costa tirrenica cosentina. L’evento, inserito nella rassegna “Le strade del Rosato” e parte del circuito Borgo Divino in Tour, si è svolto dal 22 al 24 agosto e ha confermato l’eccellente qualità della produzione enologica regionale.

Castello della Valle è stato lo scenario del concorso Miglior Rosato del Mediterraneo

Gaglioppo in purezza: il vitigno più premiato

Tra oltre 30 campioni in gara, il 90% dei vini rosati ha ottenuto un punteggio superiore agli 85/100, con riconoscimenti di rilievo per i rosati ottenuti da Gaglioppo in purezza. Questo vitigno, il più diffuso in Calabria, ha dimostrato ancora una volta la propria vocazione per la vinificazione in rosato, con prospettive interessanti anche per la nuova Docg Cirò.

Il miglior rosato della selezione è stato “Le Formelle” di Caparra & Siciliani, un vino intenso, diretto e carismatico, premiato per la sua capacità di esprimere l'identità territoriale in modo netto e appassionato.

Magliocco: conferme e nuove scommesse

Anche il Magliocco, vitigno autoctono della provincia di Cosenza, ha ottenuto importanti riconoscimenti:

Terzo posto nella categoria Dop con Le Conche ,

con , Primo posto tra gli Igp con Giraldi & Giraldi ,

con , “Maglia Rosa” assegnata a Farneto del Principe, una new entry particolarmente promettente.

In evidenza anche il lavoro di produttori come Siciliano e l’utilizzo di tecniche alternative di vinificazione, come l’impiego di anfore da parte di Spiriti Ebbri.

Greco Nero: una conferma di qualità

Il Greco Nero in purezza ha conquistato il secondo e terzo posto tra i rosati calabresi con le etichette di Statti e Spadafora1915. Un risultato che premia l’investimento continuo nella ricerca vitivinicola e nella valorizzazione di questo vitigno, che continua a distinguersi per le sue caratteristiche aromatiche ed espressive.

Tutti i premi

Miglior rosato del Mediterraneo (Categoria Dop)

1 ° classificato

Le Formelle Cirò Dop - Caparra&Siciliani (da uve gaglioppo)

- Caparra&Siciliani (da uve gaglioppo) 2° classificato

Imerio Cirò Dop - Zito (da uve gaglioppo)

- Zito (da uve gaglioppo) 3° classificato

Antonè Terre di Cosenza Dop Colline del Crati - Le Conche (da uve magliocco)

Miglior rosato del Mediterraneo (Categoria Igp)

1° classificato

Donna Giuliana Calabria Igp - Giraldi&Giraldi (da uve magliocco)

- Giraldi&Giraldi (da uve magliocco) 2° classificato

Greco Nero Calabria Igp - Statti (da uve greco nero)

- Statti (da uve greco nero) 3° classificato

Rosaspina Calabria Igp - Spadafora1915 (da uve greco nero)

Menzione speciale “Maglia rosa” per armonia

Palatinus Calabria Igp - Farneto del Principe (da uve magliocco)

Menzione speciale per caratteristiche di colore

Donna Rosa Calabria Igp - Fattoria San Francesco (da uve gaglioppo)

Menzione speciale per caratteristiche olfattive

Bacco Calabria Igp - Francesco Malena (da uve gaglioppo)

Menzione speciale per complessità

Ameliò Calabria Igp - Spiriti Ebbri (blend di uve autoctone e internazionali a prevalenza di magliocco, con affinamento in anfora)

Menzione speciale come miglior esordiente

Lumina Calabria Igp - Siciliano (da uve magliocco)

Menzioni speciale per franchezza