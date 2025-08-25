EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Le Formelle è il miglior rosato del Mediterraneo: vince la Calabria del Gaglioppo

Le Formelle Cirò Dop di Caparra & Siciliani domina il concorso “Miglior rosato del Mediterraneo”. Tra i vitigni, il Gaglioppo si è confermato il protagonista, ma ottimi anche i risultati per Magliocco e Greco Nero

di Redazione Italia a Tavola
 
25 agosto 2025 | 16:08

La selezione Calabria del “9° concorso Miglior Rosato del Mediterraneo” ha avuto luogo nella suggestiva cornice del Castello della Valle di Fiumefreddo Bruzio, affacciato sulla costa tirrenica cosentina. L’evento, inserito nella rassegna “Le strade del Rosato” e parte del circuito Borgo Divino in Tour, si è svolto dal 22 al 24 agosto e ha confermato l’eccellente qualità della produzione enologica regionale.

Le Formelle è il miglior rosato del Mediterraneo: vince la Calabria del Gaglioppo

Castello della Valle è stato lo scenario del concorso Miglior Rosato del Mediterraneo

Gaglioppo in purezza: il vitigno più premiato

Tra oltre 30 campioni in gara, il 90% dei vini rosati ha ottenuto un punteggio superiore agli 85/100, con riconoscimenti di rilievo per i rosati ottenuti da Gaglioppo in purezza. Questo vitigno, il più diffuso in Calabria, ha dimostrato ancora una volta la propria vocazione per la vinificazione in rosato, con prospettive interessanti anche per la nuova Docg Cirò.

Il miglior rosato della selezione è stato “Le Formelle” di Caparra & Siciliani, un vino intenso, diretto e carismatico, premiato per la sua capacità di esprimere l'identità territoriale in modo netto e appassionato.

Magliocco: conferme e nuove scommesse

Anche il Magliocco, vitigno autoctono della provincia di Cosenza, ha ottenuto importanti riconoscimenti:

  • Terzo posto nella categoria Dop con Le Conche,
  • Primo posto tra gli Igp con Giraldi & Giraldi,
  • “Maglia Rosa” assegnata a Farneto del Principe, una new entry particolarmente promettente.

In evidenza anche il lavoro di produttori come Siciliano e l’utilizzo di tecniche alternative di vinificazione, come l’impiego di anfore da parte di Spiriti Ebbri.

Greco Nero: una conferma di qualità

Il Greco Nero in purezza ha conquistato il secondo e terzo posto tra i rosati calabresi con le etichette di Statti e Spadafora1915. Un risultato che premia l’investimento continuo nella ricerca vitivinicola e nella valorizzazione di questo vitigno, che continua a distinguersi per le sue caratteristiche aromatiche ed espressive.

Tutti i premi

Miglior rosato del Mediterraneo (Categoria Dop)

  • 1 ° classificato
    Le Formelle Cirò Dop - Caparra&Siciliani (da uve gaglioppo)
  • 2° classificato
    Imerio Cirò Dop - Zito (da uve gaglioppo)
  • 3° classificato
    Antonè Terre di Cosenza Dop Colline del Crati - Le Conche (da uve magliocco)

Miglior rosato del Mediterraneo (Categoria Igp)

  • 1° classificato
    Donna Giuliana Calabria Igp - Giraldi&Giraldi (da uve magliocco)
  • 2° classificato
    Greco Nero Calabria Igp - Statti (da uve greco nero)
  • 3° classificato
    Rosaspina Calabria Igp - Spadafora1915 (da uve greco nero)

Menzione speciale “Maglia rosa” per armonia

  • Palatinus Calabria Igp - Farneto del Principe (da uve magliocco)

Menzione speciale per caratteristiche di colore

  • Donna Rosa Calabria Igp - Fattoria San Francesco (da uve gaglioppo)

Menzione speciale per caratteristiche olfattive

  • Bacco Calabria Igp - Francesco Malena (da uve gaglioppo)

Menzione speciale per complessità

  • Ameliò Calabria Igp - Spiriti Ebbri (blend di uve autoctone e internazionali a prevalenza di magliocco, con affinamento in anfora)

Menzione speciale come miglior esordiente

  • Lumina Calabria Igp - Siciliano (da uve magliocco)

Menzioni speciale per franchezza

  • Soprano - Cantina Drogo (da uve calabrese)
  • Dolcedorme Calabria Igp - Ferrocinto (da uve aglianico)

gaglioppo magliocco greco nero rosato calabrese vini calabresi concorso miglior rosato vitigni autoctoni Calabria rosati premiati cirò docg rosato da gaglioppo
 
