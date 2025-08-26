A Venezia un'esperienza tra vino e arte per degustare le Malvasie italiane

Negli spazi dei docks_cantieri cucchini di Venezia, fino al 15 novembre, prende forma "Malvasia Pop Up", progetto ideato da Laura Riolfatto, sommelier e direttrice artistica dello spazio, che unisce degustazione, narrazione e arte visiva. Dal giovedì alla domenica, dalle 15 alle 20, il pubblico può scoprire diverse varietà italiane di Malvasia, alcune delle quali molto rare. «Malvasia Pop Up nasce dal desiderio di raccontare e creare connessioni: ogni vino è un territorio, una storia, un incontro» spiega Riolfatto.

Malvasia Pop Up sbarca a Venezia

Malvasia Pop, alla scoperta della Malvasia

Il progetto richiama un legame storico. Pochi sanno infatti che il termine Malvasia ha origine proprio a Venezia, dove non indicava solo il vino, ma anche le storiche osterie cittadine. Un patrimonio culturale e enologico che il progetto intende riportare al centro dell’attenzione. Le degustazioni sono accompagnate da acque aromatizzate e rifermentati in bottiglia, con possibilità di prenotare abbinamenti cibo-vino. Oltre al percorso enologico, lo spazio ospita la mostra Visionarie Memorie, che documenta il viaggio di ricerca di Riolfatto. Le varietà di Malvasia sono ritratte in immagini che dialogano con la luce della laguna, tra vino, paesaggio e memoria visiva. I docks_cantieri cucchini, ex cantiere nautico a San Pietro di Castello, sono oggi un hub creativo che ospita esposizioni d’arte, eventi e degustazioni. La struttura dispone anche di un molo privato per chi arriva in barca

Chi è Laura Riolfatto

Sommelier certificata AIS e Wset, con formazione in arti visive e management culturale, Laura Riolfatto ha lavorato a lungo in musei e fondazioni d’arte contemporanea. Dal 2022 porta avanti un progetto di ricerca personale come wine&food stylist, dedicandosi a storytelling e fotografia legati al vino.

Laura Riolfatto, sommelier e ideatrice della rassegna

Attraverso il progetto Malvasia Pop Up, ospitato negli spazi dei docks Cantieri Cucchini di Venezia, il pubblico può intraprendere un percorso alla scoperta dei territori italiani che custodiscono l’anima di uno dei vitigni più rappresentativi e versatili: la Malvasia.

Le sfumature di Malvasia

La selezione dei vini in degustazione è frutto di un lavoro di ricerca curato da Laura Riolfatto, sommelier e direttrice artistica dei docks, che ha scelto dieci etichette in grado di raccontare la biodiversità del vitigno e il valore enologico delle aree in cui viene coltivato. In assaggio, interpretazioni bianche e rosse, secche e dolci, aromatiche e più lineari, capaci di evocare colline, isole e pianure, restituendo le memorie locali che ogni Malvasia porta con sé. Un viaggio sensoriale e territoriale che unisce nord e sud Italia, offrendo al visitatore uno sguardo ampio sulla ricchezza di questo vitigno declinato in 19 Malvasie.

Le Malvasie protagoniste:

Malvasia di Lipari (Eolie, Sicilia): profumata, marina e intensa, tra le più iconiche.

(Eolie, Sicilia): profumata, marina e intensa, tra le più iconiche. Malvasia Istriana (Friuli Venezia Giulia): elegante, sapida, con note di erbe e pietra bagnata.

(Friuli Venezia Giulia): elegante, sapida, con note di erbe e pietra bagnata. Malvasia Odorosissima o Casalini (Emilia): frizzante, aromatica e sorprendente, perfetta per l’aperitivo.

(Emilia): frizzante, aromatica e sorprendente, perfetta per l’aperitivo. Malvasia Moscata (Piemonte): vinificata ferma, esprime profumi floreali e agrumati unici.

(Piemonte): vinificata ferma, esprime profumi floreali e agrumati unici. Malvasia Puntinata (Lazio): complessa, strutturata, con un profilo che ricorda il sole del Centro Italia.

(Lazio): complessa, strutturata, con un profilo che ricorda il sole del Centro Italia. Malvasia Nera di Lecce (Puglia): intensa e morbida, tra le poche versioni rosse della famiglia Malvasia.

(Puglia): intensa e morbida, tra le poche versioni rosse della famiglia Malvasia. Malvasia Bianca di Basilicata (Vulture): fresca, minerale, con una personalità montana e mediterranea insieme.

(Vulture): fresca, minerale, con una personalità montana e mediterranea insieme. Malvasia di Candia Aromatica Colli Piacentini (Emilia-Romagna) - Vitigno a bacca bianca molto aromatico, con note di frutta matura, agrumi e fiori.

(Emilia-Romagna) - Vitigno a bacca bianca molto aromatico, con note di frutta matura, agrumi e fiori. Malvasia Nera, Puglia, Toscana, Piemonte - Vitigno a bacca nera, con profumi di ciliegia, prugna e spezie. Usato in purezza o in blend per vini rossi e rosati morbidi e strutturati.

Malvasia Pop Up, alla scoperta delle interpretazioni del vitigno

Malvasia Pop Up, le cantine presenti

Ecco le cantine presenti all'evento:

Malvasia Odorosissima o Casalini

Chiaro di Luna - Vino bianco frizzante aromatico (13% vol.)

Colline di Parma - Emilia

Azienda La Madonnina, Torrechiara (Parma)

Malvasia di Candia

Il Covone - Vino bianco fermo IGT Marche 2023 (13% vol.)

Colline di Macerata - Marche

Tenuta Piano di Rustano, Castelraimondo (Macerata)

Malvasia Moscata

Elianta - Vino bianco fermo aromatico 2022 (13% vol.)

Colline di Pinerolo - Piemonte

Azienda Giro di Vite, Pinerolo (Torino)

Malvasia Lunga del Chianti

Sassogrosso - Vino bianco fermo Toscana IGT 2019 (13% vol.)

Colline del Chianti - Toscana

Azienda Monterotondo, Gaiole in Chianti (Siena)

Malvasia Istriana

Malvasia - Vino bianco fermo (13% vol.)

Laguna di Marano - Friuli

Azienda Bortolusso, Carlino (Udine)

Malvasia Bianca di Basilicata

Verbo - Vino bianco fermo Basilicata IGT 2024 (13% vol.)

Colline del Vulture - Basilicata

Cantina di Venosa, Vulture (Potenza)

Malvasia Puntinata

Roma - Vino bianco fermo Roma DOC 2022 (13,5% vol.)

Colline dei Castelli Romani - Lazio

Principe Pallavicini

Malvasia di Lipari

Fracangelo - Vino bianco fermo aromatico Salina IGT 2023 (13% vol.)

Isola di Vulcano - Eolie, Sicilia

Azienda Pollastri Punta Aria, Isola di Vulcano

Malvasia Nera di Lecce

Malvasia Nera - Vino rosso fermo Salento IGT - 2021 (13% vol.)

Salento - Puglia

Azienda Agricola Francesco Mara, Ugento (Lecce)

Malvasia Nera di Brindisi

Sannace - Vino rosso fermo Puglia IGT - 2021 (12% vol.)

Altopiano delle Murge - Puglia

Casa Vinicola Coppi, Turi (Bari)

Malvasia di Candia Aromatica

Colli Piacentini (Emilia-Romagna)

Castello di Luzzano (Rovescale, Pavia)

Malvasia Nera (Puglia, Toscana, Piemonte)



Altopiano delle Murge

Casa Vinicola Coppi, Turi (Bari)