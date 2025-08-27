Birra Forst lancia la Souvenir Box 2025 con 12 bottiglie da collezione

l panorama brassicolo italiano accoglie una novità di grande fascino: la Forst Souvenir Box Edizione 2025, una proposta pensata per coniugare estetica, qualità e collezionismo. La confezione, disponibile in tiratura limitata, contiene dodici bottiglie di Forst Kronen da 33 cl, ognuna decorata con una grafica che racconta il mondo Forst attraverso le quattro stagioni.

Suovenir Box 2025 di Forst

Non si tratta solo di una selezione di birre, ma di un viaggio visivo e gustativo che accompagna chi la sceglie lungo l’anno brassicolo del birrificio di Lagundo. La Souvenir Box è acquistabile nel Forst Shop situato nella storica sede altoatesina, nello shop online ufficiale e presso rivenditori selezionati.

Una confezione pensata per durare

La cassa che ospita la collezione non è solo elegante, ma anche riutilizzabile, trasformandosi in un oggetto funzionale e di design, perfetto per chi ama conservare ricordi legati al mondo della birra. Le dodici bottiglie di Forst Kronen sono decorate con motivi che richiamano luoghi simbolo del birrificio in diversi momenti dell’anno:

in primavera l’officina, cuore della lavorazione;

l’officina, cuore della lavorazione; in estate la sala di cottura, dove nascono le birre;

la sala di cottura, dove nascono le birre; in autunno la sala Gambrinus, storico luogo di convivialità;

la sala Gambrinus, storico luogo di convivialità; in inverno la torre a bulbo, icona architettonica della sede di Lagundo.

Questi elementi trasformano ogni bottiglia in un piccolo souvenir, da degustare ma anche da collezionare.

Forst Kronen: la birra simbolo del birrificio

Al centro della Souvenir Box 2025 c’è la Forst Kronen, una birra dal carattere equilibrato, prodotta secondo un’antica ricetta che unisce aromi di malto, un colore giallo dorato brillante e una delicata nota di luppolo. La rotondità del gusto e la freschezza aromatica la rendono una delle etichette più apprezzate del marchio altoatesino.

Una storia lunga oltre 160 anni

Fondata nel 1857, Birra Forst rappresenta uno dei nomi storici della birra italiana, con una produzione che nasce nel cuore di un territorio unico. A Lagundo, tra montagne e boschi, sgorga la sorgente di acqua pura utilizzata per la produzione, elemento chiave che contribuisce alla qualità e al profilo aromatico delle birre.

Le speciali Forst Kronen all'interno della Souvenir Box

Negli anni, Forst ha saputo mantenere un legame profondo con le proprie origini, investendo nella qualità delle materie prime e nell’identità territoriale. La Souvenir Box Edizione 2025 diventa così una sintesi perfetta di questa filosofia: gusto, estetica e memoria brassicola racchiusi in un unico prodotto.

Dove trovarla

La Forst Souvenir Box 2025 è disponibile presso il Forst Shop di Lagundo, sullo shop online ufficiale e attraverso una selezione di rivenditori. Un’occasione per chi desidera aggiungere alla propria collezione un pezzo unico, che racconta la passione di un birrificio capace di unire stile e qualità nel panorama brassicolo italiano.