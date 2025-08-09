Tenute Tomasella, dove Veneto e Friuli si incontrano tra vini eleganti, natura e ospitalità

C’è un punto, nella campagna trevigiana, dove le vigne sembrano oltrepassare i confini geografici per fondersi in un unico respiro. È qui, a Mansuè, che Tenute Tomasella coltiva da oltre cinquant’anni la propria visione: fare vini che custodiscono l’anima di due regioni, parlando al mondo con eleganza e rispetto. Un luogo dove tradizione e innovazione non si sfidano, ma camminano fianco a fianco, tra vigne curate, progetti di biodiversità e un’accoglienza che trasforma ogni visita in un’esperienza.

I grandi classici di Tenute Tomasella

Abbiamo avuto il piacere di parlare con Andrea Poles, Direzione Marketing di Tenute Tomasella, che ci ha raccontato l’identità dell’azienda, le esperienze enoturistiche offerte e i progetti che stanno preparando per il futuro.

Tradizione e innovazione, un equilibrio che dura da 50 anni

La vostra è un’azienda con oltre 50 anni di storia. Come convivono oggi tradizione e innovazione nella vostra produzione?

«Tradizione e innovazione per noi non sono mai state in conflitto. La tradizione è il nostro punto di partenza: il rispetto del territorio, delle stagioni, della vigna. Ma è l’innovazione che ci consente di interpretare tutto questo con uno sguardo contemporaneo: nelle tecniche di vinificazione, nella sostenibilità ambientale, nell’uso attento della tecnologia. Il risultato? Vini che parlano di radici, ma con un linguaggio attuale».

Quali valori considera imprescindibili nella vostra filosofia aziendale?

Rispetto – per la terra, per chi ci lavora e per chi sceglie i nostri vini. Qualità, senza compromessi. Sostenibilità, come impegno concreto. E infine, bellezza: che sia nell’estetica delle nostre bottiglie, nell’armonia dei nostri spazi o nell’esperienza sensoriale che ogni nostro vino vuole offrire.

Sostenibilità certificata e conversione al biologico

Qual è stato il punto di svolta che ha portato Tenute Tomasella a intraprendere con decisione la strada della sostenibilità?

Non è stato un gesto simbolico, ma una presa di coscienza progressiva. Abbiamo capito che coltivare in modo sostenibile non è solo una responsabilità etica, ma anche una garanzia di qualità a lungo termine. Il vero punto di svolta è stato l’adesione al protocollo SQNPI e, successivamente, l’inizio della conversione al biologico.

Produzione sostenibile con metodi innovativi per Tenute Tomasella

La vostra azienda è certificata SQNPI e in pieno processo di conversione al biologico: come si traduce concretamente tutto questo nella gestione quotidiana dell’azienda?

Vuol dire attenzione costante: riduzione dell’uso di sostanze chimiche, monitoraggio della salute delle piante, interventi mirati e mai invasivi. Ma anche formazione continua del nostro personale, cura del suolo, uso responsabile delle risorse idriche ed energetiche. La sostenibilità per noi è fatta di gesti quotidiani.

Biodiversità: l’oasi apistica e il progetto saving bees

Il progetto Saving Bees e l’Oasi Apistica Arborea sono un esempio concreto di impegno per la biodiversità. Cosa vi ha spinto ad aderire?

Le api sono sentinelle della salute ambientale. Abbiamo aderito a questo progetto perché condividiamo l’idea che la viticoltura debba convivere in armonia con l’ecosistema. L’Oasi Apistica è un luogo simbolico e reale insieme: un rifugio per gli insetti impollinatori e una testimonianza del nostro impegno.

Una veduta aerea di Tenute Tomasella

Il valore di produrre vino in una terra di confine

Cosa significa produrre vino in una terra “di confine” tra Friuli e Veneto?

Significa avere due identità che si incontrano, si fondono e si arricchiscono a vicenda. Il confine è diventato per noi un orizzonte: culturale, stilistico, viticolo. Ci permette di sperimentare con varietà e tecniche diverse, mantenendo un carattere distintivo e originale.

I suoli come patrimonio e ricchezza da raccontare

La varietà e la complessità dei vostri suoli sono un patrimonio unico. In che modo riuscite a valorizzarle nei vostri vini?

I nostri suoli sono un mosaico di storie, profumi e consistenze diverse. Li ascoltiamo, li osserviamo, impariamo a conoscerli uno per uno. Ogni parcella ha una voce unica, e il nostro compito è farla risuonare nel bicchiere. Per questo lavoriamo con rispetto e attenzione, sia in vigna che in cantina, vinificando separatamente per custodire l’anima di ogni terra. Così la varietà diventa ricchezza, e la complessità si trasforma in armonia.

Vini di ottima qualità quelli prodotti da Tenute Tomasella

L’eleganza come filo conduttore dei vini

Come descriverebbe l’anima dei vostri vini a chi non li ha mai assaggiati?

Eleganza. È il filo conduttore che unisce tutte le nostre etichette. Che si tratti di un rosso strutturato o di una bollicina vivace, cerchiamo sempre equilibrio, finezza e profondità. I nostri vini vogliono raccontare il territorio, ma con una voce gentile, che invita all’ascolto.

Enoturismo immersivo: dal parco storico alle degustazioni

Quali esperienze enoturistiche proponete oggi a chi visita Tenute Tomasella?

Chi visita Tenute Tomasella vive un’esperienza immersiva, autentica e ricca di emozioni. Si parte con una passeggiata nel parco storico e tra i vigneti, oppure – per chi lo desidera – con un tour in bici o a bordo di un’apecar, per scoprire il paesaggio che abbraccia la nostra tenuta. La visita prosegue in cantina, dove raccontiamo il nostro modo di fare vino, e si conclude con degustazioni dedicate, pensate per valorizzare le diverse anime del territorio. Non manca una tappa all’Oasi degli Impollinatori, un progetto di biodiversità che custodisce il silenzio e la vita della natura. Ogni esperienza è un invito a rallentare, ascoltare e lasciarsi sorprendere.

Aperitivi in cantina, convivialità tra vino e territorio

Quanto conta per voi il contatto diretto con il pubblico? Cosa cercate di lasciare alle persone che vengono a visitarvi?

È fondamentale. Vogliamo che chi ci visita si senta parte della nostra storia. Offriamo vini, certo, ma anche emozioni, ricordi, connessioni. Ci piace pensare che ogni ospite torni a casa con qualcosa di più: un gusto, un pensiero, un sorriso.

Le bollicine proposte da Tenuta Tomasella

Ci parlate degli “aperitivi in cantina”? Come nascono e cosa li rende unici?

Nascono dal desiderio di creare momenti di convivialità vera, dove il vino sia protagonista ma anche complice di un’esperienza. Sono eventi che uniscono degustazioni, musica, cucina del territorio e relax, in un contesto curato ma informale. La nostra location immersa nel verde fa il resto.

I progetti futuri tra arte, benessere e natura

Avete in programma nuove attività o format per ampliare l’offerta enoturistica?

Sì, abbiamo in cantiere nuove esperienze pensate per arricchire ancora di più il legame tra vino, natura e persone. Stiamo immaginando percorsi che coinvolgano i sensi, il benessere e l’arte, per offrire momenti di bellezza autentica, capaci di lasciare un ricordo profondo. Vogliamo che Tenute Tomasella diventi sempre più un luogo da vivere, dove ogni visita si trasforma in un’esperienza da portare con sé.

Quali sono i principali obiettivi che vi siete posti per i prossimi anni?

Completare la conversione al biologico, rafforzare la nostra presenza sui mercati esteri, ma anche continuare a innovare nella sostenibilità e nell’enoturismo, mantenendo salda la nostra identità.

La visita alle cantine di Tenute Tomasella fa parte della proposta enoturistica della cantina

Come immaginate l’evoluzione di Tenute Tomasella nel medio-lungo periodo?

Sogniamo un'evoluzione fatta di armonia: crescere sì, ma senza rincorrere le mode; espanderci, ma restando fedeli alla nostra identità. Vogliamo che ogni calice racconti non solo un vino, ma un paesaggio, una storia, un modo di vivere. Ci vediamo come custodi di un territorio unico, ambasciatori di bellezza e rispetto, capaci di dialogare con chi viene da lontano mantenendo intatto lo spirito di chi siamo. Perché la nostra vera forza nasce da qui: dalle radici, dalla cura, dalla passione che ogni giorno mettiamo nel nostro lavoro. E da quel desiderio semplice e potente di lasciare un segno, attraverso emozioni che parlano dritte al cuore.

Tenute Tomasella non è solo una cantina, ma un crocevia di storie, paesaggi e persone. Qui ogni calice racchiude un pezzo di Veneto e di Friuli, ogni visita diventa un ricordo e ogni progetto nasce per durare. Con la conversione al biologico in corso, nuove esperienze enoturistiche e l’obiettivo di rafforzare la presenza sui mercati internazionali, la cantina guarda avanti senza perdere di vista ciò che la rende unica: radici solide, visione aperta e un’ospitalità che parla al cuore di chi ama il vino e la sua cultura.