Del Vecchio in soccorso di Fedez e Lazza: la bevanda Boem adesso è solo sua

Leonardo Maria Del Vecchio entra in campo e si prende il 100% di Boem, il marchio di hard seltzer lanciato nel 2023 insieme ai rapper Fedez e Lazza e dall’imprenditore Camillo Bernabei. L’obiettivo è quello di rilanciare l’azienda, metterla su basi solide e portarla fuori dai confini italiani, dopo un 2024 complicato che aveva rallentato le ambizioni iniziali.

Leonardo Maria Del Vecchio

Fedez e Lazza diventano ambassador in Italia di Boem

Il nuovo assetto, spiegano da LMDV Capital, «permetterà a Boem di affrontare con coerenza e visione un mercato in forte evoluzione, con una guida unitaria». La sinergia con il portafoglio del family office di Del Vecchio contribuirà a rafforzare l’identità del marchio, mentre Fedez e Lazza - già protagonisti della fase iniziale del progetto - continueranno a sostenere Boem come ambassador del brand in Italia, senza ruoli di gestione diretta, ma con un coinvolgimento mediatico che resta centrale.

Boem: un 2024 difficile, ora la crescita nel 2025

Come annunciato, l’ultimo bilancio racconta bene la necessità di un cambio di passo. Il 2024 si è infatti chiuso con un fatturato in calo a 369.715 euro rispetto ai 397.573 dell’anno precedente e perdite arrivate a 3,13 milioni di euro, quasi il doppio rispetto al 2023. Un risultato che ha assorbito gran parte del capitale versato, lasciando in riserva sovrapprezzo azioni poco più di 438mila euro. Una dinamica che ha inevitabilmente messo in discussione le iniziali ambizioni di crescita rapida del marchio.

Una lattina di Boem

Il 2025, però, sembra aver imboccato una direzione diversa. Nei primi quattro mesi, il fatturato ha già superato del 69% l’intero risultato 2024, spinto dal lancio di due nuove referenze, da una nuova identità visiva e da una distribuzione sempre più capillare, sia nel canale Horeca che nella Gdo. E ora, con il nuovo assetto, l’obiettivo per i prossimi mesi è chiaro: consolidare la presenza in Italia, migliorare la redditività e muovere i primi passi sui mercati esteri.

Chi è Del Vecchio e la strategia di LMDV Capital

Dietro il rilancio di Boem c’è una figura che negli ultimi anni ha costruito un profilo manageriale e imprenditoriale di primo piano. Nato il 6 maggio 1995, Leonardo Maria Del Vecchio è oggi chief strategy officer di EssilorLuxottica, presidente di Ray-Ban e della OneSight EssilorLuxottica Foundation Italia. Entrato nel gruppo nel 2017 nel team Wholesale per l’area Emea, ha seguito poi lo sviluppo retail con Salmoiraghi & Viganò e l’apertura dei primi Ray-Ban store in Italia.

Si è laureato alla Bocconi in Economia aziendale e management e ha maturato esperienze internazionali tra Stati Uniti e Regno Unito. Con LMDV Capital, il suo family office, Del Vecchio ha costruito una realtà che investe in diversi settori - dal venture capital al private equity, passando per l’hedge fund - con una particolare attenzione a tecnologia, lifestyle e beni di consumo. L’obiettivo dichiarato è sostenere brand capaci di crescere a livello internazionale, senza perdere l’anima e la qualità del Made in Italy.