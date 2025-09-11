I segreti dietro la lunga storia degli amari italiani: scopri la gamma completa di Caffo

Con oltre un secolo di attività, Caffo si conferma leader nel mondo degli amari italiani, grazie a un portafoglio ampio e articolato, capace di parlare a pubblici diversi e mercati in continua evoluzione. Dal cuore della Calabria alla diffusione globale, il marchio è oggi sinonimo di qualità liquoristica, competenza tecnica e visione imprenditoriale. Il prodotto di punta, Vecchio Amaro del Capo, rappresenta l’Italia in tutto il mondo, affermandosi come l’amaro più venduto a livello nazionale e sempre più richiesto anche all’estero.

Vecchio Amaro del Capo in bicchieri ghiacciati per un perfect serve

Un portafoglio completo: dalla Calabria all’Olanda

Caffo è l’unico produttore a offrire una gamma di amari così estesa e coerente, in grado di rappresentare l’Italia da nord a sud e di raccontare la storia secolare di questo prodotto. Accanto a Vecchio Amaro del Capo si trovano referenze come:

La gamma degli amari del Gruppo Caffo

Red Hot Edition , con peperoncino calabrese;

, con peperoncino calabrese; Riserva del Centenario , da degustazione;

, da degustazione; Elisir Borsci S. Marzano , disponibile anche in edizione 180° Anniversary;

, disponibile anche in edizione 180° Anniversary; Amaro Sprint , rieditato in chiave contemporanea;

, rieditato in chiave contemporanea; Santa Maria al Monte , apprezzato per la sua intensità;

, apprezzato per la sua intensità; Ferro-China Bisleri , storica e riconoscibile;

, storica e riconoscibile; Petrus Boonekamp, considerato il capostipite degli amari.

Questa offerta si distingue per originalità, autenticità e riconoscibilità, tratti che hanno portato al conseguimento di 17 premi all’IWSC 2025, inclusi più riconoscimenti con medaglia d’oro.

Vecchio Amaro del Capo: l’iconico amaro italiano servito a -20°C

Uno dei tratti distintivi di Vecchio Amaro del Capo è la sua particolare modalità di servizio: gustato ghiacciato, a -20°C, esprime al meglio le sue note aromatiche. Questa scelta ha contribuito a rendere il prodotto facilmente riconoscibile e apprezzato, diventando un vero e proprio simbolo del bere italiano.

Vecchio Amaro del Capo, il più amato in Italia

L’espansione nei mercati esteri - dalla Germania alla Svizzera, fino al Nord America e all’Asia - conferma l’efficacia di una strategia che unisce radicamento territoriale, storytelling e qualità costante.

Premi internazionali per la qualità liquoristica

I riconoscimenti ottenuti nel 2025 si aggiungono a una lunga serie di premi nazionali e internazionali che certificano la qualità e la reputazione dei prodotti Caffo.

29 botaniche calabresi sono gli ingredienti fondamentali del Vecchio Amaro del Capo

L’attenzione nella selezione delle materie prime, i metodi di produzione artigianali e il controllo rigoroso delle fasi di lavorazione garantiscono standard elevati e una proposta che risponde alle esigenze di ristoratori, bartender e consumatori evoluti.

Amaro del Capo protagonista nei cocktail after-dinner con i cocktail ready to serve

Sempre più apprezzati anche nel mondo della mixology, gli amari italiani stanno vivendo una nuova stagione di successo, diventando ingredienti chiave nei cocktail after-dinner serviti nei locali di tendenza. Rispondendo alla crescente domanda di soluzioni pronte al consumo, Gruppo Caffo 1915 ha introdotto sul mercato i cocktail ready to serve: formati pratici e contemporanei che non rinunciano alla qualità.

Drink ready to serve di Caffo

Capo Tonic e Capo Arrabbiato Spritz sono realizzati con ingredienti selezionati e mantengono l’identità del Vecchio Amaro del Capo, rendendolo fruibile in nuove occasioni di consumo. Il formato in lattina li rende ideali per bar, eventi, aperitivi all’aperto e ristorazione dinamica.