EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 12 settembre 2025  | aggiornato alle 14:00 | 114380 articoli pubblicati

Castel Firmian
Rational
Castel Firmian

oltrepò pavese

Buttafuoco Storico: il Club accoglie Bosco del Sasso e la sua Vigna del Sasso

La cantina entra nel Club del Buttafuoco Storico. Guidata da Manuela Centinaio, affiancata dal fratello Gian Marco, porta un nuovo progetto tra vigne, qualità produttiva e un futuro wine resort a Canneto Pavese

di Redazione Italia a Tavola
 
12 settembre 2025 | 11:46

Buttafuoco Storico: il Club accoglie Bosco del Sasso e la sua Vigna del Sasso

La cantina entra nel Club del Buttafuoco Storico. Guidata da Manuela Centinaio, affiancata dal fratello Gian Marco, porta un nuovo progetto tra vigne, qualità produttiva e un futuro wine resort a Canneto Pavese

di Redazione Italia a Tavola
12 settembre 2025 | 11:46
 

La cantina Bosco del Sasso di Canneto Pavese ha ufficializzato l’ingresso nel Club del Buttafuoco Storico, associazione fondata nel 1996 che riunisce le aziende impegnate nella valorizzazione di questo vino rosso dell’Oltrepò pavese. A guidare l’azienda è Manuela Centinaio, sorella del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, che condivide l’impegno familiare verso un progetto legato alla tradizione e all’identità del territorio.

Buttafuoco Storico: il Club accoglie Bosco del Sasso e la sua Vigna del Sasso

Manuela Centinaio è alla guida della cantina Bosco del Sasso

Una vigna storica e un progetto legato al territorio

Bosco del Sasso porta con sé la Vigna Storica del Sasso e un piano produttivo che rispetta il disciplinare del Club, centrato su zone delimitate e pratiche agricole tradizionali. «Io e mio fratello Gian Marco abbiamo sempre creduto nel progetto Buttafuoco Storico. Siamo orgogliosi di entrare nel Club, impegnato come noi nella valorizzazione di un vino che nasce in vigna e non in cantina», ha dichiarato Manuela Centinaio, sottolineando anche il contributo dell’enologo Michele Zanardo.

Il presidente del Club, Massimo Piovani, ha accolto la nuova cantina con parole di continuità: «Diamo il benvenuto nel Club del Buttafuoco Storico a Bosco del Sasso che porta energia e convinzione al nostro percorso. Nel 2026 festeggeremo i trent’anni di attività: tre decenni in cui qualità, rigore e determinazione hanno costruito un’identità forte, capace di fare del Buttafuoco Storico il vino simbolo dell’Oltrepò Pavese».

Un wine resort tra i filari

La cantina sta inoltre lavorando a un wine resort, previsto per il 2026, che sorgerà tra i vigneti di Canneto Pavese. La struttura includerà una barricaia dedicata esclusivamente al Buttafuoco Storico, consolidando il legame tra ospitalità e produzione vitivinicola.

Buttafuoco Storico: il Club accoglie Bosco del Sasso e la sua Vigna del Sasso

Manuela Centinaio con Massimo Piovani, presidente del Club del Buttafuoco Storico

Il Club oggi

Con l’ingresso di Bosco del Sasso, il Club del Buttafuoco Storico raggiunge i 18 soci e 20 Vigne Storiche. Si tratta di un consolidamento del gruppo di produttori che punta a rafforzare la riconoscibilità del Buttafuoco e a favorire un posizionamento alto per l’Oltrepò Pavese.

Bosco del Sasso
Fraz. Roncole 8 27044 Canneto Pavese (Pv)

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Buttafuoco Storico Bosco del Sasso Canneto Pavese Oltrepò Pavese Club del Buttafuoco Storico vino rosso lombardo Vigna Storica del Sasso wine resort viticoltura tradizionaleManuela Centinaio
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Galbani Professionale
Antinori
Consorzio Asti DOCG
Suicrà
Galbani Professionale
Antinori
Consorzio Asti DOCG
Suicrà
Robo
Mangilli Caffo

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 