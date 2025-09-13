Il Gruppo Lunelli cerca un nuovo direttore: Masè lascia e passa al tabacco

Il Gruppo Lunelli si prepara a un nuovo cambio di direzione. Dopo sei anni, Simone Masè lascia l’incarico di direttore generale. Dal 13 settembre non sarà più operativo in azienda: per lui si apre una nuova esperienza nel settore tabacchicolo, dove andrà a ricoprire un incarico in British American Tobacco. Per garantire la continuità, sarà l’attuale amministratore delegato Matteo Lunelli a ricoprire ad interim il ruolo di group general manager.

«Dopo 6 anni - ha commentato Masè - lascio un gruppo leader a cui auguro fortuna e prosperità. Le soddisfazioni per i risultati conseguiti insieme, i ricordi, la stima e l’affetto rimarranno per sempre nella mente e nel mio cuore». Durante il mandato di Masè, il gruppo ha consolidato e ampliato la propria presenza nel settore beverage.

Oltre a Ferrari Trento, marchio simbolo delle bollicine trentine, fanno parte del polo Segnana, Surgiva, Tenute Lunelli (con Bisol1542, Podernovo in Toscana e Castelbuono in Umbria) e Tassoni, entrata nel 2021. Il 2024 si chiude con ricavi vicini a 140 milioni di euro, confermando la solidità del gruppo anche in anni complessi come quelli segnati dall’emergenza Covid.

Per garantire la continuità, sarà l’attuale amministratore delegato Matteo Lunelli a ricoprire ad interim il ruolo di group general manager. «L’obiettivo - ha dichiarato Lunelli - è accompagnare questa fase di transizione in modo fluido e graduale». Parallelamente è già avviata la ricerca di un nuovo direttore generale, coerente con il percorso di managerializzazione intrapreso dal gruppo da diversi anni.

Quella di Masè non è la prima sostituzione al vertice manageriale: negli ultimi anni il gruppo ha già affrontato altre fasi di transizione nella governance, segnando un progressivo spostamento verso una gestione sempre più manageriale e meno familiare. La nomina del prossimo direttore sarà quindi osservata con attenzione, anche per capire se verrà scelto un profilo interno al settore del vino o una figura proveniente da altri comparti del food & beverage.