EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 13 settembre 2025  | aggiornato alle 22:49 | 114406 articoli pubblicati

Castel Firmian
Rational
Castel Firmian

addio

Il Gruppo Lunelli cerca un nuovo direttore: Masè lascia e passa al tabacco

Il Gruppo Lunelli annuncia l’uscita di Simone Masè dopo sei anni come direttore generale. La guida ad interim passa a Matteo Lunelli, in attesa di una nuova figura per proseguire il percorso di managerializzazione

di Redazione Italia a Tavola
 
13 settembre 2025 | 10:33

Il Gruppo Lunelli cerca un nuovo direttore: Masè lascia e passa al tabacco

Il Gruppo Lunelli annuncia l’uscita di Simone Masè dopo sei anni come direttore generale. La guida ad interim passa a Matteo Lunelli, in attesa di una nuova figura per proseguire il percorso di managerializzazione

di Redazione Italia a Tavola
13 settembre 2025 | 10:33
 

Il Gruppo Lunelli si prepara a un nuovo cambio di direzione. Dopo sei anni, Simone Masè lascia l’incarico di direttore generale. Dal 13 settembre non sarà più operativo in azienda: per lui si apre una nuova esperienza nel settore tabacchicolo, dove andrà a ricoprire un incarico in British American Tobacco. Per garantire la continuità, sarà l’attuale amministratore delegato Matteo Lunelli a ricoprire ad interim il ruolo di group general manager.

Il Gruppo Lunelli cerca un nuovo direttore: Masè lascia e passa al tabacco

Simone Masè non è più il direttore generale del Gruppo Lunelli

Gruppo Lunelli, la guida Masè

«Dopo 6 anni - ha commentato Masè - lascio un gruppo leader a cui auguro fortuna e prosperità. Le soddisfazioni per i risultati conseguiti insieme, i ricordi, la stima e l’affetto rimarranno per sempre nella mente e nel mio cuore».  Durante il mandato di Masè, il gruppo ha consolidato e ampliato la propria presenza nel settore beverage.

Oltre a Ferrari Trento, marchio simbolo delle bollicine trentine, fanno parte del polo Segnana, Surgiva, Tenute Lunelli (con Bisol1542, Podernovo in Toscana e Castelbuono in Umbria) e Tassoni, entrata nel 2021. Il 2024 si chiude con ricavi vicini a 140 milioni di euro, confermando la solidità del gruppo anche in anni complessi come quelli segnati dall’emergenza Covid.

Gruppo Lunelli, verso una nuova guida

Per garantire la continuità, sarà l’attuale amministratore delegato Matteo Lunelli a ricoprire ad interim il ruolo di group general manager. «L’obiettivo - ha dichiarato Lunelli - è accompagnare questa fase di transizione in modo fluido e graduale». Parallelamente è già avviata la ricerca di un nuovo direttore generale, coerente con il percorso di managerializzazione intrapreso dal gruppo da diversi anni.

Il Gruppo Lunelli cerca un nuovo direttore: Masè lascia e passa al tabacco

Matteo Lunelli, ad del Gruppo Lunelli

Quella di Masè non è la prima sostituzione al vertice manageriale: negli ultimi anni il gruppo ha già affrontato altre fasi di transizione nella governance, segnando un progressivo spostamento verso una gestione sempre più manageriale e meno familiare. La nomina del prossimo direttore sarà quindi osservata con attenzione, anche per capire se verrà scelto un profilo interno al settore del vino o una figura proveniente da altri comparti del food & beverage.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Gruppo Lunelli Ferrari Trento Simone Masè Matteo Lunelli Segnana Surgiva Tenute Lunelli Tassoni vino spumante cambi manageriali British American Tobacco
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Galbani Professionale
Beer and Food
Robo
Bord Bia
Galbani Professionale
Beer and Food
Robo
Bord Bia
Suicrà
Pentole Agnelli

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 