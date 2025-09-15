EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Castel Firmian
Molino Paolo Mariani
Castel Firmian

premi

Golosaria, i Top Hundred 2025 ridisegnano la mappa del vino italiano

I Top Hundred 2025 di Paolo Massobrio e Marco Gatti premiano 100 nuove etichette e 81 storiche. Dal Piemonte alla Calabria, un quadro del vino italiano in evoluzione, con nuove scoperte e conferme regionali

di Redazione Italia a Tavola
 
15 settembre 2025 | 15:34

Golosaria, i Top Hundred 2025 ridisegnano la mappa del vino italiano

I Top Hundred 2025 di Paolo Massobrio e Marco Gatti premiano 100 nuove etichette e 81 storiche. Dal Piemonte alla Calabria, un quadro del vino italiano in evoluzione, con nuove scoperte e conferme regionali

di Redazione Italia a Tavola
15 settembre 2025 | 15:34
 

La nuova edizione dei Top Hundred di IlGolosario è stata presentata in occasione di Golosaria Milano, con un totale di 100 nuove etichette e 81 storiche. Si tratta di un riconoscimento che, da 24 anni, premia la qualità e la diversità della produzione enologica italiana.

Golosaria, i Top Hundred 2025 ridisegnano la mappa del vino italiano

Golosaria: Marco Gatti e Paolo Massobrio

Un riconoscimento costruito sulla ricerca continua

Il criterio dei Top Hundred resta invariato: non vengono mai premiate le stesse cantine già selezionate in passato. Così, dal 2002 a oggi, sono stati degustati circa 2.400 vini, con l’obiettivo di dare spazio a nuove realtà. «È un esercizio che ci costringe a ricercare in continuazione» afferma Marco Gatti, ideatore del premio.

Golosaria, i Top Hundred 2025 ridisegnano la mappa del vino italiano

La cerimonia si terrà domenica 2 novembre a Golosaria Milano

Paolo Massobrio sottolinea invece l’impatto concreto sul settore: «Le nostre scoperte hanno cambiato la proposta dei ristoranti, spingendo a superare le carte dei vini fotocopia». Ogni anno la commissione di Alessandria, insieme alle degustazioni delle Anteprime italiane, contribuisce alla definizione del quadro nazionale. Ne emerge così un panorama che valorizza tanto le regioni più note quanto quelle in crescita.

I numeri del 2025: Piemonte in testa, ma cresce il Sud

Quest’anno spiccano:

  • Piemonte con 24 novità e 19 storiche
  • Toscana con 16 novità e 8 storiche
  • Campania con 6 novità e 5 storiche
  • Calabria con 5 novità e 7 storiche

Un segnale evidente della vitalità delle regioni meridionali, che rafforzano il proprio ruolo nel panorama nazionale.

I Top dei Top: le etichette che si distinguono

Oltre ai 100 premiati, la giuria ha selezionato i Top dei Top, vini che si impongono come riferimento assoluto per categoria:

  • Spumante: Alta Langa Metodo Classico Brut «Enrico Cerutti» 2021 - Cerutti (Cassinasco, At)
  • Bianco: Toscana Orpicchio 2024 - Terre di Romena (Pratovecchio Stia, Ar)
  • Rosso: Salento Malvasia Nera «Mora Mora» 2024 - Paolo Leo (San Donaci, Br)
  • Rosato: Valtènesi Riviera del Garda Classico Chiaretto «Roseri» 2024 - Ca’ Maiol (Desenzano del Garda, Bs)
  • Passito: Marsala Vergine Riserva «N° 018 Single Barrel» 2005 - Pellegrino (Marsala, Tp)

L’Outsider 2025

Il premio speciale Outsider va al sommelier Paolo Porfidio, che ha presentato il Toscana Pigmento di Vigna «Rosso Porfidio» 2022. Un esempio di come la sperimentazione individuale stia trovando spazio in un contesto sempre più competitivo.

Golosaria Milano: il palcoscenico della premiazione

La cerimonia si terrà domenica 2 novembre a Golosaria Milano, negli spazi della Fiera di Rho-Pero. Saranno presenti oltre 100 produttori con banchi d’assaggio e una grande Enoteca che ospiterà altri 150 vini, rendendo l’evento un punto di incontro per professionisti e appassionati.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Top Hundred Golosaria Milano Paolo Massobrio Marco Gatti vini italiani migliori vini vini storici Alta Langa Orpicchio Malvasia Nera Marsala
 
