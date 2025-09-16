EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 16 settembre 2025  | aggiornato alle 12:28 | 114441 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Parmigiano Reggiano

Prosecco

“Mete Eccelse” di Drusian: una collezione di vini che racconta l’identità del Valdobbiadene

Drusian celebra la vendemmia eroica tra le colline del Conegliano Valdobbiadene con i suoi cru Rive di Bigolino e Rive di Santo Stefano, parte della collezione Mete Eccelse: qualità, territorio e lavorazione artigianale

di Redazione Italia a Tavola
 
16 settembre 2025 | 09:30

“Mete Eccelse” di Drusian: una collezione di vini che racconta l’identità del Valdobbiadene

Drusian celebra la vendemmia eroica tra le colline del Conegliano Valdobbiadene con i suoi cru Rive di Bigolino e Rive di Santo Stefano, parte della collezione Mete Eccelse: qualità, territorio e lavorazione artigianale

di Redazione Italia a Tavola
16 settembre 2025 | 09:30
 

Settembre è il mese della vendemmia eroica nelle colline del Conegliano Valdobbiadene, uno dei paesaggi più suggestivi d’Italia, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Qui ogni grappolo viene raccolto a mano su terreni ripidi, un lavoro che richiede dedizione e passione. In questo contesto si inserisce il lavoro dell’Azienda Agricola Drusian, realtà da sempre legata alla viticoltura di qualità e al rispetto del paesaggio.

“Mete Eccelse” di Drusian: una collezione di vini che racconta l’identità del Valdobbiadene

Vendemmia eroica tra le Rive del Conegliano Valdobbiadene: raccolta a mano su pendenze estreme

Rive di Bigolino e Santo Stefano: i cru di Valdobbiadene firmati Drusian

Particolare attenzione viene dedicata alle “Rive”, termine dialettale che indica le colline più impervie e vocate del territorio.

“Mete Eccelse” di Drusian: una collezione di vini che racconta l’identità del Valdobbiadene

Rive di Bigolino Brut

Proprio da questi appezzamenti nascono due etichette di grande prestigio: Rive di Bigolino Brut e Rive di Santo Stefano Extra Dry, entrambi Valdobbiadene Docg da uve 100% Glera provenienti da singoli vigneti.

“Mete Eccelse” di Drusian: una collezione di vini che racconta l’identità del Valdobbiadene

Rive di Santo Stefano Extra Dry,

Il primo è prodotto con uve raccolte a pochi passi dalla sede aziendale, a Bigolino, mentre il secondo proviene dai vigneti di Santo Stefano, zona adiacente alla rinomata area del Cartizze, sinonimo di eccellenza assoluta per gli spumanti Docg.

La collezione “Mete Eccelse”: autenticità e precisione artigianale

Questi due Spumanti rappresentano il cuore della collezione “Mete Eccelse”, linea che raccoglie le etichette più identitarie dell’azienda.

“Mete Eccelse” di Drusian: una collezione di vini che racconta l’identità del Valdobbiadene

La collezione “Mete Eccelse” con lo speciale confanetto

Accanto alle Rive, la collezione include anche il Valdobbiadene Docg Sui Lieviti Brut Nature, che rifermenta in bottiglia, e il 30 Raccolti Extra Brut, spumante secco e senza residuo zuccherino, che esprime al meglio la pulizia e l’equilibrio della vinificazione.

Ogni bottiglia è espressione di un approccio produttivo meticoloso e rispettoso dell’ambiente, capace di restituire al palato tutta l'autenticità del territorio.

Viticoltura eroica e rispetto del paesaggio: il valore della vendemmia

La vendemmia manuale su pendenze importanti è molto più di una semplice fase produttiva: è una pratica che affonda le radici in una lunga storia agricola e che continua a vivere grazie a una visione orientata alla qualità.

“Mete Eccelse” di Drusian: una collezione di vini che racconta l’identità del Valdobbiadene

L'Azienda Agricola Drusian Francesco tra le Colline del Conegliano Valdobbiadene

Per l’Azienda Agricola Drusian Francesco, il periodo della raccolta è un momento di festa e di impegno, dove il lavoro si fa espressione di un’identità profonda. La viticoltura eroica che caratterizza le colline del Valdobbiadene conferisce unicità a ogni bottiglia, rendendola ambasciatrice di un paesaggio e di una cultura senza tempo.

Azienda Agricola Drusian Francesco
Via Anche 1 31049 Bigolino di Valdobbiadene (Tv)
Tel +39 0423 982151
Lun-Ven 8:00-12:00, 13:30-17:30

© Riproduzione riservata STAMPA

 
vendemmia eroica Conegliano Valdobbiadene spumante DOCG Rive di Bigolino Rive di Santo Stefano cru Prosecco vino Glera Prosecco Superiore Drusian Valdobbiadene Mete Eccelse
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Casoni Liquori
Galbani Professionale
Torresella
Mozzarella Bufala Campana
Casoni Liquori
Galbani Professionale
Torresella
Mozzarella Bufala Campana
Cavicchioli

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 