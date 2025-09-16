“Mete Eccelse” di Drusian: una collezione di vini che racconta l’identità del Valdobbiadene

Settembre è il mese della vendemmia eroica nelle colline del Conegliano Valdobbiadene, uno dei paesaggi più suggestivi d’Italia, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Qui ogni grappolo viene raccolto a mano su terreni ripidi, un lavoro che richiede dedizione e passione. In questo contesto si inserisce il lavoro dell’Azienda Agricola Drusian, realtà da sempre legata alla viticoltura di qualità e al rispetto del paesaggio.

Vendemmia eroica tra le Rive del Conegliano Valdobbiadene: raccolta a mano su pendenze estreme

Rive di Bigolino e Santo Stefano: i cru di Valdobbiadene firmati Drusian

Particolare attenzione viene dedicata alle “Rive”, termine dialettale che indica le colline più impervie e vocate del territorio.

Rive di Bigolino Brut

Proprio da questi appezzamenti nascono due etichette di grande prestigio: Rive di Bigolino Brut e Rive di Santo Stefano Extra Dry, entrambi Valdobbiadene Docg da uve 100% Glera provenienti da singoli vigneti.

Rive di Santo Stefano Extra Dry,

Il primo è prodotto con uve raccolte a pochi passi dalla sede aziendale, a Bigolino, mentre il secondo proviene dai vigneti di Santo Stefano, zona adiacente alla rinomata area del Cartizze, sinonimo di eccellenza assoluta per gli spumanti Docg.

La collezione “Mete Eccelse”: autenticità e precisione artigianale

Questi due Spumanti rappresentano il cuore della collezione “Mete Eccelse”, linea che raccoglie le etichette più identitarie dell’azienda.

La collezione “Mete Eccelse” con lo speciale confanetto

Accanto alle Rive, la collezione include anche il Valdobbiadene Docg Sui Lieviti Brut Nature, che rifermenta in bottiglia, e il 30 Raccolti Extra Brut, spumante secco e senza residuo zuccherino, che esprime al meglio la pulizia e l’equilibrio della vinificazione.

Ogni bottiglia è espressione di un approccio produttivo meticoloso e rispettoso dell’ambiente, capace di restituire al palato tutta l'autenticità del territorio.

Viticoltura eroica e rispetto del paesaggio: il valore della vendemmia

La vendemmia manuale su pendenze importanti è molto più di una semplice fase produttiva: è una pratica che affonda le radici in una lunga storia agricola e che continua a vivere grazie a una visione orientata alla qualità.

L'Azienda Agricola Drusian Francesco tra le Colline del Conegliano Valdobbiadene

Per l’Azienda Agricola Drusian Francesco, il periodo della raccolta è un momento di festa e di impegno, dove il lavoro si fa espressione di un’identità profonda. La viticoltura eroica che caratterizza le colline del Valdobbiadene conferisce unicità a ogni bottiglia, rendendola ambasciatrice di un paesaggio e di una cultura senza tempo.