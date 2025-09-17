Vini effervescenti, Italia record con 97 medaglie al Concours Mondial de Bruxelles

La Sessione Vini Effervescenti 2025 del Concours Mondial de Bruxelles ha confermato il ruolo di primo piano dell’Italia nel panorama internazionale. Quasi un terzo delle etichette italiane in gara ha conquistato una medaglia, segnando un incremento del 10% rispetto all’edizione precedente. In totale, sono stati premiati 97 vini italiani: 2 Grandi Medaglie d’Oro, 25 Medaglie d’Oro e 70 Medaglie d’Argento.

Le medaglie italiane, Centinari protagonista

La Lombardia ha brillato con la Franciacorta Docg, conquistando le uniche due Grandi Medaglie d’Oro riservate alle migliori annate del concorso. Entrambi i riconoscimenti sono andati alla cantina Centinari, che ha ottenuto anche il titolo di Rivelazione Italiana con il proprio Brut.

Le due Grandi Medaglie d'Oro di Centinari

La giuria ha apprezzato in particolare due cuvée a base 100% Chardonnay:

Centinari Brut - «Ha sedotto i giudici con aromi precisi di crema al limone, un’eleganza burrosa e una mineralità gessosa», offrendo un sorso fresco e di grande finezza.

- «Ha sedotto i giudici con aromi precisi di crema al limone, un’eleganza burrosa e una mineralità gessosa», offrendo un sorso fresco e di grande finezza. Dosage Zéro - «Si è imposto grazie ai delicati aromi di frutta matura, vaniglia e una sottile nota tostata», con un palato armonico e bilanciato.

Il Veneto ha confermato la sua centralità con numerosi riconoscimenti ai Prosecco Doc, consolidando una presenza ormai storica. Quest’anno, tuttavia, ha attirato attenzione anche il Friuli Venezia Giulia, che si è distinto con premi rilevanti ai propri Prosecco DOC. Una novità che testimonia come la regione stia conquistando spazi sempre più significativi sul mercato estero, aggiungendo nuove sfumature ai terroir italiani.

Italia, record di medaglie, Francia al top nelle Grandi Medaglie d'Oro

Alla Sessione Vini Effervescenti 2025 del Concours Mondial de Bruxelles, l’Italia ha confermato il suo ruolo da protagonista con 97 medaglie complessive. Un risultato che la colloca davanti alla Spagna e subito dietro alla Francia, confermando la solidità e la varietà del comparto nazionale delle bollicine.

Nel dettaglio, l’Italia ha ottenuto:

2 Grandi Medaglie d’Oro (entrambe della cantina Centenari in Franciacorta)

(entrambe della cantina Centenari in Franciacorta) 25 Medaglie d’Oro

70 Medaglie d’Argento

Le due Grandi Medaglie d’Oro, come detto, sono andate alla cantina Centinari di Franciacorta, che ha convinto la giuria con il Centinari Brut - premiato anche come «Rivelazione Italiana» - e con il Centinari Dosage Zéro, entrambe cuvée 100% Chardonnay.

La Francia ha conquistato 12 Grandi Medaglie d'Oro

La Francia, pur lasciando la leadership complessiva all'Italia avendo visto 94 vini premiati, vanta una differenza significativa sul fronte delle eccellenze assolute: ha conquistato 12 Grandi Medaglie d’Oro, contro le 2 dell’Italia. Un dato che testimonia la capacità dei produttori francesi di affermarsi nelle fasce più alte della competizione, pur con un numero totale di riconoscimenti leggermente inferiore. La Spagna si posiziona al terzo posto con 63 riconoscimenti, di cui 5 Grandi Medaglie d’Oro. Pur con una minore quantità di etichette premiate rispetto a Italia e Francia, il Paese iberico conferma una presenza rilevante soprattutto in termini di qualità e consolidamento nei mercati internazionali.

Un confronto utile per il mercato

Il confronto tra Italia, Francia e Spagna evidenzia tre approcci diversi al mondo delle bollicine. L’Italia, con un ampio ventaglio di medaglie, consolida il primato in termini di varietà territoriale e stili produttivi. La Francia, con più grandi medaglie assolute d’oro, resta punto di riferimento per le etichette di maggior prestigio. Infine la Spagna rafforza la sua identità con risultati significativi, pur con una partecipazione più contenuta. Il quadro che emerge dal Concours Mondial de Bruxelles 2025 conferma dunque la vitalità del settore delle bollicine a livello europeo, con l’Italia in grado di giocare un ruolo da protagonista accanto ai due storici competitor.