Créant di Costaripa: il Metodo Classico “fuori dal tempo” nato sulle colline del Garda

Créant di Costaripa è un Metodo Classico firmato Mattia Vezzola, nato nel 1973 sulle colline del Garda. Un blanc de blancs elegante e gastronomico, capace di unire freschezza, longevità e finezza in un sorso senza tempo

di Piera Genta
 
18 settembre 2025 | 15:32

Metodo classico, il Créant è nato nel 1973 da un’intuizione di Mattia Vezzola, uno dei padri della spumantistica italiana, più volte premiato come miglior enologo dell’anno.

Créant di Costaripa

È un vino fuori dal tempo e dalle mode, un blanc de blancs che nasce da uve chardonnay coltivate tra le colline moreniche del lago di Garda, una bollicina capace di coniugare freschezza, tensione minerale e longevità, senza mai perdere in finezza.

Caratteristiche organolettiche del Créant

Il Créant si presenta con un perlage finissimo e persistente, dal colore dorato brillante. Al naso seduce con note di crosta di pane, nocciola, mela renetta e accenni agrumati.

Mattia Vezzola

In bocca è profondo, verticale, con una spalla acida ben integrata e un finale sapido, quasi marino, che invoglia il riassaggio.

Un metodo classico gastronomico e versatile

È una bollicina gastronomica per eccellenza. La sua eleganza lo rende perfetto in apertura, ma sa anche sostenere piatti più strutturati. Il Método Classico Créant è un'espressione stilistica che riflette l’anima del territorio e la visione enologica di Mattia Vezzola.

Costaripa
Via della Costa 1/A 25080 Moniga del Garda (Bs)
Tel +39 0365 502010

© Riproduzione riservata

 
Créant Metodo Classico Mattia Vezzola Costaripa blanc de blancs bollicina gastronomica spumante italiano Lago di Garda Chardonnay vino elegante
 
