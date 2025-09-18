Créant di Costaripa: il Metodo Classico “fuori dal tempo” nato sulle colline del Garda

Metodo classico, il Créant è nato nel 1973 da un’intuizione di Mattia Vezzola, uno dei padri della spumantistica italiana, più volte premiato come miglior enologo dell’anno.

Créant di Costaripa

È un vino fuori dal tempo e dalle mode, un blanc de blancs che nasce da uve chardonnay coltivate tra le colline moreniche del lago di Garda, una bollicina capace di coniugare freschezza, tensione minerale e longevità, senza mai perdere in finezza.

Caratteristiche organolettiche del Créant

Il Créant si presenta con un perlage finissimo e persistente, dal colore dorato brillante. Al naso seduce con note di crosta di pane, nocciola, mela renetta e accenni agrumati.

Mattia Vezzola

In bocca è profondo, verticale, con una spalla acida ben integrata e un finale sapido, quasi marino, che invoglia il riassaggio.

Un metodo classico gastronomico e versatile

È una bollicina gastronomica per eccellenza. La sua eleganza lo rende perfetto in apertura, ma sa anche sostenere piatti più strutturati. Il Método Classico Créant è un'espressione stilistica che riflette l’anima del territorio e la visione enologica di Mattia Vezzola.