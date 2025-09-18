EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Quando il vino si tocca: l’etichetta artistica e inclusiva che rompe gli schemi dell’Angelo Nero

Angelo Nero è un vino d'autore in tiratura limitata: 100 bottiglie l'anno, ognuna diversa, con etichetta artistica e tattile firmata da Fabio De Poli. Un vino che si reinventa ogni vendemmia, fuori da ogni disciplinare

di Piera Genta
18 settembre 2025 | 09:53
 

Angelo Nero, il vino che non c’è, e proprio per questo, affascina più degli altri. Viene prodotto da Mastrangelo - Tenimenti del Grifone, cantina abruzzese, e seduce fin dal primo sguardo. O, meglio, dal primo tocco.

Quando il vino si tocca: l’etichetta artistica e inclusiva che rompe gli schemi dell’Angelo Nero

Blend sartoriale e visione artistica: il segreto del vino che non c’è

Un’etichetta d’artista per un vino unico al mondo

L’etichetta di Angelo Nero non si limita a vestire la bottiglia: è un’opera d’arte in patchwork firmata da Fabio De Poli, artista raffinato, capace di intrecciare astrazione, mito e materia. I frammenti colorati costruiscono l’icona di un cavaliere nero, enigmatico, sospeso tra luce e ombra. Un personaggio che potrebbe uscire da un sogno o da un racconto medievale.

Un’esperienza sensoriale: arte, tatto e Braille

Ma la vera seduzione arriva con le dita. L’etichetta è tattile, in rilievo, scritta anche in Braille: un invito ad accarezzare la superficie, a leggere con la pelle. L’etichetta è numerata, parte di una tiratura limitata di sole 100 bottiglie per annata. Nessuna replica, nessun remake: solo l’originale, ogni anno diverso.

Angelo Nero: il vino che si trasforma ogni anno

Il vino che non c’è cambia volto, blend, racconto - ma mantiene intatta la sua anima collezionabile e visionariaAngelo Nero è anche “il vino che non c’è” perché ogni anno si reinventa: non ha un disciplinare, né un protocollo fisso. Solo cento bottiglie per ogni vendemmia, ognuna diversa dall’altra.

Quando il vino si tocca: l’etichetta artistica e inclusiva che rompe gli schemi dell’Angelo Nero

L’etichetta di Angelo Nero, firmata da Fabio De Poli: un’opera da accarezzare

Il blend ispirato dell’enologo Vittorio Festa

Il blend è frutto di una selezione ispirata e sartoriale curata dall’enologo Vittorio Festa. Per il 2024 si tratta di un blend di uve rosse. Ma ogni anno il blend cambia, come il racconto e l’ispirazione artistica. Un angelo che si reinventa ogni vendemmia.

Mastrangelo - Tenimenti del Grifone
Contrada Santa Caterina 65014 Loreto Aprutino (Pe)
Tel +39 338 7571262

Angelo Nero vino che non c'è vino in tiratura limitata Mastrangelo Tenimenti del Grifone etichetta artistica vino d'autore vino sensoriale blend di uve rosse Fabio De Poli vino collezionabile
 
