Milano Wine Week trasforma la città nella capitale del vino: le novità 2025

L’autunno milanese ha il sapore del vino. E per gli appassionati - ma anche per chi cerca un modo diverso e dinamico di vivere la città - Milano Wine Week 2025 promette un’esperienza immersiva e multisensoriale: un viaggio tra territori, cantine, storie da assaporare e raccontare in una Milano sempre più internazionale che detta tendenze e accoglie il cambiamento, trasformandosi per nove giorni nella capitale italiana del buon bere e del buon mangiare.

Masterclass e degustazioni tra le esperienze imperdibili della Milano Wine Week

«Milano Wine Week 2025 è la nostra risposta a un momento di trasformazione profonda per il mondo del vino e del cibo, determinata solo in parte dai dazi commerciali. Abbiamo voluto costruire un progetto che fosse sempre più inclusivo e contemporaneo, capace di parlare alle nuove generazioni grazie a un linguaggio pop e alla sua natura fortemente esperienziale, ma anche in grado di valorizzare il patrimonio straordinario dei nostri territori e dei nostri produttori,» commenta Federico Gordini, Presidente di MWW Group. «Non si tratta solo di una manifestazione: parliamo di un viaggio multisensoriale che coinvolge l’intera città e che attraversa linguaggi diversi - dall’arte al design, dal lifestyle all’innovazione - per raccontare il vino come elemento vivo della cultura italiana ed europea. Far vivere il vino e la città di Milano attraverso format di esperienze inedite è l’obiettivo che continuiamo a portare avanti per comunicare in maniera innovativa un settore in grande evoluzione.»

Date e novità della Milano Wine Week 2025

Dal 4 al 12 ottobre, la manifestazione torna per la sua ottava edizione e porta con sé un calendario ancora più ricco di appuntamenti che uniscono lifestyle, cultura, innovazione, intrattenimento e naturalmente grandi etichette. Con un’importante novità: Milano Wine Week cambia casa, ma resta nel centro città.

Federico Gordini Presidente MWW Group

Il Milan Marriott Hotel nuovo quartier generale

Giovedì 18 settembre, in occasione della conferenza stampa ospitata al Dazio di Levante (Piazza Sempione), è stato svelato il cuore pulsante dell’edizione 2025: sarà il Milan Marriott Hotel di Via Giorgio Washington 66 il nuovo headquarters, spazio iconico nonché punto di riferimento per il mondo dell’hospitality internazionale. Con un look tutto rinnovato, le ampie sale dell’Hotel faranno da cornice a talk, masterclass, degustazioni e ai grand tasting di Wine List Italia, la guida - unica nel suo genere - ai migliori vini, italiani e non, selezionati da 100 top sommelier provenienti da tutto il Paese, ciascuno con le proprie personali scelte d’autore.

Milano si prepara a diventare la capitale italiana del vino con la Milano Wine Week 2025

Un evento per il settore e i giovani appassionati

Dall’enoturismo alla sostenibilità, dal consumatore agli operatori di settore, quest’anno la manifestazione - di cui Carrefour Italia è nuovamente Sponsor - dà voce a molteplici realtà e ai suoi protagonisti, con un’attenzione particolare al pubblico giovane e alla valorizzazione di un settore in continua trasformazione.

Sudafrica e Georgia ospiti internazionali

Tra le novità di quest’anno, a testimonianza della vocazione sempre più globale della manifestazione, Sudafrica e Georgia saranno i Paesi internazionali ospiti d’onore, protagonisti con le loro etichette più prestigiose con Walk Around Tasting ed eventi dedicati.