EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 23 settembre 2025  | aggiornato alle 13:28 | 114568 articoli pubblicati

Salomon Food World
Molino Paolo Mariani
Salomon Food World

Metzger

A Torino riapre un birrificio che ha scritto la storia della città

La birra Metzger rinasce nel birrificio di via Catania a Torino: un marchio ottocentesco che torna attuale con proposte artigianali, fusti a rendere, walking tour e un festival dedicato alla cultura brassicola

di Piera Genta
 
23 settembre 2025 | 09:30

A Torino riapre un birrificio che ha scritto la storia della città

La birra Metzger rinasce nel birrificio di via Catania a Torino: un marchio ottocentesco che torna attuale con proposte artigianali, fusti a rendere, walking tour e un festival dedicato alla cultura brassicola

di Piera Genta
23 settembre 2025 | 09:30
 

Torino ritrova una delle sue icone del bere. A cinquant’anni dalla scomparsa dagli scaffali, la Birra Metzger torna a vivere nel suo storico birrificio di via Catania, riportando in città un marchio che dal 1848 ha accompagnato la vita sociale e culturale del capoluogo piemontese. La rinascita porta la firma di Marco Bianco, imprenditore torinese con un passato alla guida di Equilibra, che ha deciso di riportare in vita una birra capace di unire memoria, autenticità e innovazione.

A Torino riapre un birrificio che ha scritto la storia della città

Birra Metzger: il ritorno di un’icona torinese tra storia, gusto e cultura

Al suo fianco un team giovane e specializzato: Guido Palazzo per marketing e comunicazione, Davide Masoero alle vendite, i birrai Pietro Lanzilotta e Francesco Giacomelli con la supervisione di Giampaolo Tonello.

Tradizione e innovazione nel bicchiere

La filosofia produttiva è chiara: artigianalità premium e sostenibilità. Materie prime selezionate, fusti a rendere in acciaio e vetro, etichette in carta riciclata e grande attenzione al consumo d’acqua. Il risultato sono sei birre che segnano il nuovo corso Metzger: dalla Lager Helles, quotidiana e scorrevole, alla Weiss speziata, fino alle più caratterizzanti Bock e Doppel Bock.

Non mancano la Modern IPA, agrumata e tropicale, e l’Ambrata Vienna Lager, equilibrata e tostata. Il canale di distribuzione sarà l’horeca, con fusti da 20 litri, bottiglie da 33 e 75 cl e lattine. Ma l’obiettivo è soprattutto quello di costruire un’identità chiara: birre autentiche, accessibili e di alta bevibilità.

Un birrificio che diventa centro culturale

La rinascita di Metzger non è solo produttiva. Il birrificio si propone come luogo di incontro e di cultura brassicola. Dal 3 al 5 ottobre si terrà il Metzger Fest, tre giorni di degustazioni, incontri e visite guidate. E da ottobre partiranno i walking tourDall’Art Nouveau alla birra di Torino”, un percorso tra architettura Liberty e tradizione birraria che si concluderà proprio in via Catania, con un brindisi alle nuove ricette.

L’eredità di un marchio storico

Fondata dal mastro birraio alsaziano Karl Metzger nel 1848, la birra si impose a livello nazionale a fine Ottocento, conquistando medaglie all’Esposizione dell’industria italiana e diventando protagonista delle serate futuriste del Santopalato. Negli anni Trenta arrivò persino nelle colonie africane e nel dopoguerra superò i 65mila ettolitri annui.

A Torino riapre un birrificio che ha scritto la storia della città

Metzger è stata fondata dal mastro birraio alsaziano Karl Metzger nel 1848

La chiusura del 1975 sembrava aver messo fine a una storia secolare, ma oggi il marchio ritrova slancio grazie al ritorno alla produzione in città. La nuova identità visiva si lega al passato con la celebre “M” razionalista di Nicolay Diulgheroff e lo storico elefantino Metzger, simboli di forza e continuità.

La Birreria diventa Tono

Accanto al birrificio, in via Catania 45B, sorge la Birreria Metzger, aperta nel 2023 dalla famiglia Beccuti (Costadoro). Dal 2 ottobre lo spazio si trasformerà in “Tono”, un concept che unisce birra e musica in alta fedeltà.

A Torino riapre un birrificio che ha scritto la storia della città

Gli spazi della birreria in via Catania 45

L’idea, ispirata a format giapponesi, è quella di creare serate dedicate al vinile e ai dj analogici: un modo per offrire un’esperienza multisensoriale e attrarre pubblici diversi, dai giovani ai nostalgici del suono analogico.

Birra Metzger
Via Catania 45B 10153 Torino
Tel +39 011 9777699

© Riproduzione riservata STAMPA

 
birra torino MetzgerMarco Bianco
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Mangilli Caffo
Beer and Food
Torresella
Mozzarella Bufala Campana
Mangilli Caffo
Beer and Food
Torresella
Mozzarella Bufala Campana
Siggi Group
Antinori

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 