Impact Hot Prospects Award: Pasqua Vini premiata come brand emergente dell’anno

Pasqua Vini, ambasciatrice della Valpolicella e dei vini veneti nel mondo, ha ricevuto l’Impact Hot Prospects Award 2024 da M. Shanken Communications, editore di testate di riferimento come Wine Spectator, Market Watch, Impact e Shanken News Daily.

La famiglia Pasqua guida la cantina nel mercato internazionale con una visione globale

Questo premio, tra i più autorevoli nel settore beverage, viene attribuito alle aziende che si distinguono per crescita delle vendite, sviluppo del marchio e leadership nel marketing nel mercato statunitense. Per Pasqua Vini si tratta della prima volta, un traguardo che coincide con il centenario della fondazione della cantina.

L’Impact Hot Prospects Award: un indicatore del mercato Usa

Gli Impact Hot Prospects Awards premiano i brand che registrano un significativo incremento di quote di mercato negli Stati Uniti, rappresentando un vero termometro del successo dei marchi wine & spirits.

La sede storica di Pasqua Vini, ambasciatrice dei vini veneti nel mondo

Nel 2024, Pasqua Vini ha registrato un fatturato consolidato di 63,5 milioni di euro, con una crescita del 6% rispetto all’anno precedente. Risultati trainati dalle performance negli Stati Uniti, dove la cantina ha segnato un aumento di quasi il 40%, superando il trend del settore vinicolo statunitense, in calo del 7,2% in volume e del 6,3% in valore.

La visione strategica di Pasqua Wines Usa

«Siamo incredibilmente onorati di ricevere il premio Impact Hot Prospects Award 2024 da Shanken», ha dichiarato Alessandro Pasqua, Presidente di Pasqua Wines Usa. «Negli ultimi dieci anni abbiamo investito in maniera costante e coerente sul mercato statunitense, creando una nostra società di importazione e formando un solido team locale. La mia decisione di vivere negli Stati Uniti riflette quanto questo Paese sia strategico per noi. La solidità della nostra struttura ci consente di continuare affrontare con determinazione tutte le sfide che il comparto ci riserva. Grazie a questi sforzi e al nostro continuo investimento sul valore dei nostri progetti enologici e delle persone che vi lavorano, le nostre vendite sono cresciute costantemente anno dopo anno».