Gravner: 20 anni di vini in anfora. E la Ribolla 2017 arriva da Massucco

Vent’anni fa Joško Gravner decise di andare controcorrente. Abbandonò le certezze dell’enologia moderna e riportò in vita un metodo antico, quello delle anfore georgiane interrate, dando origine a vini che oggi chiamiamo orange wine, anche se lui preferisce definirli “ambra”. Oggi, a due decenni da quella svolta, Gravner celebra il percorso con la presentazione della Ribolla 2017 e una box in edizione limitata, la XX G, pensata come oggetto da collezione.

XX G, la box da collezione di Gravner

La box XX G e il design simbolico

Realizzata in soli 1200 esemplari numerati, la confezione custodisce due o quattro magnum della nuova Ribolla insieme a calici in vetro soffiato creati per l’occasione da Massimo Lunardon. Un design essenziale, firmato Ettore Concetti, che unisce legno di rovere e plexiglas e porta con sé un significato profondo: il numero romano XX che ricorda i vent’anni dall’inizio dell’avventura in anfora, e la lettera X che si scompone in due V, simbolo del “Cercatore” che supera i confini.

La Ribolla 2017 nasce da un’annata difficile, segnata da piogge insistenti e raccolti compromessi. «Siamo riusciti a salvare circa il 20% della produzione, anche grazie all’aiuto della muffa nobile, che ha protetto e arricchito gli acini rimasti sani» racconta Mateja Gravner. La cernita manuale chicco per chicco ha permesso di ottenere un vino concentrato, dal carattere unico: colore dorato intenso, profumi di frutta matura, miele e agrumi canditi, gusto avvolgente e persistente, con tannini eleganti e sorprendente freschezza.

Il lungo percorso della Ribolla e la nuova distribuzione

Un lavoro radicale e paziente, che segue il rituale della macerazione in qvevri per un anno, dell’affinamento in botti di rovere per sei anni e del riposo in bottiglia prima della messa in commercio. Tempo e visione diventano ingredienti fondamentali, come sempre nella filosofia Gravner. Ed è proprio nel segno del tempo e delle scelte coraggiose che arriva la notizia della nuova collaborazione con Maison Massucco. L’azienda torinese, nata dal desiderio di Alberto Massucco di portare in Italia champagne di altissima qualità, sarà distributore esclusivo dei vini Gravner nelle province di Torino, Biella e Vercelli.

Protagonista della box è la Ribolla 2017

Per cominciare, in Maison Massucco è già disponibile la Ribolla 2016, accanto a una selezione di annate storiche come la 2014, la 2012 e la rara 2007 con l’obiettivo di offrire agli appassionati un’esperienza completa della filosofia Gravner. Così, mentre Gravner festeggia i vent’anni dei suoi vini in anfora, la sua Ribolla trova una nuova casa in Piemonte, in un incontro che unisce due storie diverse ma legate dalla stessa idea di vino: radicale, autentico, capace di emozionare.