Mondial des Vins Extrêmes 2025: 123 medaglie per i vini eroici italiani

Si è svolta a Sarre (Aosta) la 33ª edizione del Mondial des Vins Extrêmes, il concorso enologico internazionale organizzato dal CERVIM e riservato ai vini prodotti in aree di montagna, in forte pendenza o nelle piccole isole. In questa edizione sono stati valutati oltre 1000 vini, con l’assegnazione di 77 Grandi Medaglie d’Oro e 221 Medaglie d’Oro, con l'Italia e la Spagna grandi protagoniste.

123 medaglie per l'Italia al Mondial des Vins Extrêmes

I vini premiati

La Spagna emerge infatti con un numero significativo di premi, a partire dalle 44 Gran Medaglie d'Oro conquistate, grazie soprattutto al lavoro che si sta portando avanti alle Canarie. In seconda posizione l'Italia, con 20 massimi riconoscimenti nell'edizione 2025 per un totale di 123 medaglie, incluse anche quelle d'Oro. Più distanziati gli altri Paesi: quattro Gran Medaglie d'Oro sono andate alla Germania, tre alla Svizzera, due a Francia e Portogallo e una ad Armenia ed Austria.

Nicola Abbrescia, presidente del CERVIM

Il 2025 segna anche una novità: la partecipazione per la prima volta dell’Albania, che ha ottenuto due Medaglie d’Oro. «Di anno in anno, il Mondial des Vins Extrêmes ci ricorda quanto la viticoltura eroica sia stimolante e affascinante» ha dichiarato il presidente del CERVIM, Nicola Abbrescia, sottolineando come la quota di etichette e il debutto dell’Albania confermino «una competizione globale e in espansione».

I vini italiani premiati con la Gran Medaglia d'Oro

I Premi Speciali

Oltre alle medaglie, le commissioni hanno attribuito diversi Premi Speciali.

Gran Premio CERVIM

DOP Valle de Güímar Brumas de Ayosa Blanco Seco 2024 (Sat Viticultores Comarca de Güímar, Tenerife - Spagna)

Premio Speciale CERVIM

Terres des Templiers (Francia)

Weingut Reis – Feine Weine! (Germania)

La Crotta di Vegneron (Valle d’Aosta)

SAT Viticultores Comarca de Güímar (Tenerife)

Domaine Jean-René Germanier (Svizzera)

Premio Eccellenza Cervim

Aop Banyuls Traditionnel Fauve 2014 (Terres des Templiers, Francia)

Moselgold Rieslig Fruchtig Süß 2021 (Weingut Reis - Feiene Weiene!, Germania)

Calabria Igt Santa Rarda 2024 (Casa Vinicola Criserà, Calabria, Italia)

Aoc Valais Amigne de Vetroz Mitis 2022 (Domaine Jean-Rene Germanier, Svizzera)

Premio CERVIM Futuro

Federico Broglia di Domaine Valleise (Arnad, Valle d'Aosta)

Premio CERVIM Piccole Isole

Igt Terre Siciliane Grotta dell'Oro 2024 (Az. Agricola Hibiscus, Ustica- Sicilia)

In questa edizione sono stati valutati oltre 1000 vini,

Premio Donna Cervim

Maria Antonietta Melis (Eminas, Mamoiada - Sardegna)

Premio CERVIM Originale 2025

Dop Islas Canarias Conatvs Airam 2024 (Bodegas Conatvs - Lajares, Fuerteventura - Spagna)

Premio VINOFED

DOP Valle de Güímar Brumas de Ayosa Blanco Seco 2024 (Sat Viticultores Comarca de Güímar, Tenerife - Spagna)

Premio Mondial Vins Extremes

Isole Canarie (Spagna)

Extreme Spirits International Contest

In parallelo si è svolto l’Extreme Spirits International Contest, dedicato ai distillati da vinacce, fecce e vino. Tra i 61 distillati in gara da Italia, Spagna e Perù, sono state assegnate 20 Grandi Medaglie d’Oro e 2 Premi Speciali. Il Paese andino ha monopolizzato la scena con 17 riconoscimenti, mentre per l'Italia a ricevere la Gran Medaglia d'Oro è stata la Grappa Riserva Oro 24 Kt della Distilleria Pezzi di Campodenno (Tn). Il Gran Premio Extreme Spirits è andato al Valle de Güímar Brumas de Ayosa Vermut Blanco 2024 (Tenerife, Spagna), mentre il Premio Eccellenza al Pisco Viña De Los Campos Mosto Verde Italia (Perù).

L’appuntamento con Vins Extrêmes

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 22 novembre 2025 al Forte di Bard (Aosta), in occasione di Vins Extrêmes 2025, salone internazionale dedicato alla viticoltura eroica, in programma il 22 e 23 novembre.